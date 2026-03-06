ETV Bharat / state

CCTNS-CJS के राष्ट्रीय प्रदर्शन में हिमाचल पुलिस ने किया टॉप, दोनों श्रेणियों में आई इतनी रैकिंग

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS) और इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS 2.0) के प्रभावी क्रियान्वयन में एक बार फिर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का गौरव बढ़ाया है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी PRAGATI रैंकिंग (जनवरी 2026) के अनुसार हिमाचल प्रदेश ने इन दोनों महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफार्मों के संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.

उक्त रैंकिंग के अनुसार CCTNS के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश ने 100 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए 'दिल्ली एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों' की श्रेणी में प्रथम स्थान बनाए रखा है. ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि राज्य के सभी पुलिस थानों में CCTNS से संबंधित सभी निर्धारित मानकों एवं पैरामीटरों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया गया है. जनवरी 2026 के दौरान CCTNS के सभी प्रदर्शन संकेतकों (Body Performance Parameters) को पूर्ण रूप से हासिल किया गया, जो राज्य की डिजिटल पुलिसिंग प्रणाली की दक्षता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

इसी प्रकार ICJS 2.0 के अंतर्गत भी हिमाचल प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है. राज्य ने 93.23 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और 'दिल्ली एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों' की श्रेणी में तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2025 में राज्य के अंक 87.49 प्रतिशत थे, जो अब बढ़कर 93.23 प्रतिशत हो गए हैं.

ICJS 2.0 के विभिन्न मानकों में हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन इस प्रकार रहा