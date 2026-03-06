CCTNS-CJS के राष्ट्रीय प्रदर्शन में हिमाचल पुलिस ने किया टॉप, दोनों श्रेणियों में आई इतनी रैकिंग
CCTNS एवं ICJS के राष्ट्रीय प्रदर्शन में हिमाचल पुलिस ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. हिमाचल पुलिस ने PRAGATI रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 9:04 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS) और इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS 2.0) के प्रभावी क्रियान्वयन में एक बार फिर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का गौरव बढ़ाया है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी PRAGATI रैंकिंग (जनवरी 2026) के अनुसार हिमाचल प्रदेश ने इन दोनों महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफार्मों के संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.
उक्त रैंकिंग के अनुसार CCTNS के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश ने 100 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए 'दिल्ली एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों' की श्रेणी में प्रथम स्थान बनाए रखा है. ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि राज्य के सभी पुलिस थानों में CCTNS से संबंधित सभी निर्धारित मानकों एवं पैरामीटरों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया गया है. जनवरी 2026 के दौरान CCTNS के सभी प्रदर्शन संकेतकों (Body Performance Parameters) को पूर्ण रूप से हासिल किया गया, जो राज्य की डिजिटल पुलिसिंग प्रणाली की दक्षता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
इसी प्रकार ICJS 2.0 के अंतर्गत भी हिमाचल प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है. राज्य ने 93.23 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और 'दिल्ली एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों' की श्रेणी में तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2025 में राज्य के अंक 87.49 प्रतिशत थे, जो अब बढ़कर 93.23 प्रतिशत हो गए हैं.
ICJS 2.0 के विभिन्न मानकों में हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन इस प्रकार रहा
- NAFIS उपयोग – 9.32 / 10
- ICJS एप्स का क्रियान्वयन – 40 / 45 (Nayashruti ऐप अभी लागू होना शेष है)
- Connectivity ICJS 2.0 – 0 / 5
इन सभी मानकों के आधार पर कुल 150 अंकों में से 139.85 अंक प्राप्त करते हुए राज्य पुलिस ने अत्यंत सराहनीय प्रदर्शन किया है. डीजीपी अशोक तिवारी ने बताया कि
हिमाचल प्रदेश पुलिस की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व, सतत मार्गदर्शन और राज्य सरकार के निरंतर सहयोग को जाता है. मुख्यमंत्री ने राज्य में तकनीक आधारित, पारदर्शी और उत्तरदायी पुलिसिंग प्रणाली विकसित करने के लिए निरंतर प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिसके परिणामस्वरूप CCTNS एवं ICJS जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफार्मों का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो सका है.
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने विश्वास व्यक्त किया है कि भविष्य में भी इसी प्रकार की प्रतिबद्धता और नवाचार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश पुलिस स्मार्ट, तकनीक-सक्षम और नागरिकों के प्रति संवेदनशील पुलिस व्यवस्था के निर्माण के अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर आगे बढ़ती रहेगी.
ये भी पढ़ें: शिमला की ईदगाह कॉलोनी में लगी आग, 3 घरों को पहुंचा नुकसान