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'डंडे वाले हाथों' में कलर ब्रश, हिमाचल की पुलिस बनी पेंटर, गेयटी में लगी प्रदर्शनी

शिमला: कड़क वर्दी, हाथ में डंडा और चेहरे पर अनुशासन का सख्त पहरा, जब भी पुलिस का नाम आता है, तो आमतौर पर ये ही तस्वीर जेहन में उभरती है. अकसर पुलिस को सभी ने कानून का पाठ पढ़ाते, वर्दी का रोब और कड़क आवाज में ही देखा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस धारणा को बदलते हुए पुलिस जवानों में छिपी कला को दुनिया के सामने पेश किया है. शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में सजी अनूठी आर्ट प्रदर्शनी ने ये साबित कर दिया है कि कानून के रखवालों के सीने में भी एक कोमल और रचनात्मक दिल धड़कता है. आर्ट प्रदर्शनी में लगी सभी पेंटिंग पुलिस अधिकारियों और जवानों द्वारा बनाई गई है. हर पेंटिंग अपनी अलग कहानी खुद बयां करती है.

बचपन से था पेंटिंग का शौक

एएसपी शिमला सुनील नेगी ने बताया कि उन्हें बचपन से ही चित्रकारी का शौक था. वो स्कूल और कॉलेज के समय भी अपने दोस्तों के साथ पेंटिंग बनाया करते थे. उन्होंने बताया कि पुलिस लाइन में कार्यरत उन्हें 31 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा पुलिस ड्यूटी के साथ अपने शौक को जिंदा रखा है. उन्होंने कई तरह की पेंटिंग बनाई हैं. जिसमें नेचर, धार्मिक पेंटिंग भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि पहले अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन बाद में गेयटी थिएटर में प्रदर्शनी लगने लगी. एएसपी शिमला ने बताया कि जब भी वो गेयटी में प्रदर्शनी लगी हुई देखते थे, तब सोचते थे की कभी हमें भी यहां पर प्रदर्शनी लगाने का मौका मिले, तो हम भी अपनी कला को यहां पर दिखाएं. अब डीजीपी अशोक तिवारी के नेतृत्व में पुलिस को भी प्रदर्शनी लगाने का मौका मिला है और पुलिस भी अपनी छिपी हुई प्रतिभा को प्रदर्शनी के जरिए दिखा रही है.