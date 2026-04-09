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'डंडे वाले हाथों' में कलर ब्रश, हिमाचल की पुलिस बनी पेंटर, गेयटी में लगी प्रदर्शनी

हिमाचल में पुलिस जवानों की बनाई पेंटिंग को प्रदर्शनी के लिए गेयटी थिएटर में लगाया गया.

Art exhibition at Gaiety Theatre Shimla
गेयटी थिएटर में आर्ट प्रदर्शनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 7:50 PM IST

4 Min Read
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शिमला: कड़क वर्दी, हाथ में डंडा और चेहरे पर अनुशासन का सख्त पहरा, जब भी पुलिस का नाम आता है, तो आमतौर पर ये ही तस्वीर जेहन में उभरती है. अकसर पुलिस को सभी ने कानून का पाठ पढ़ाते, वर्दी का रोब और कड़क आवाज में ही देखा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस धारणा को बदलते हुए पुलिस जवानों में छिपी कला को दुनिया के सामने पेश किया है. शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में सजी अनूठी आर्ट प्रदर्शनी ने ये साबित कर दिया है कि कानून के रखवालों के सीने में भी एक कोमल और रचनात्मक दिल धड़कता है. आर्ट प्रदर्शनी में लगी सभी पेंटिंग पुलिस अधिकारियों और जवानों द्वारा बनाई गई है. हर पेंटिंग अपनी अलग कहानी खुद बयां करती है.

बचपन से था पेंटिंग का शौक

एएसपी शिमला सुनील नेगी ने बताया कि उन्हें बचपन से ही चित्रकारी का शौक था. वो स्कूल और कॉलेज के समय भी अपने दोस्तों के साथ पेंटिंग बनाया करते थे. उन्होंने बताया कि पुलिस लाइन में कार्यरत उन्हें 31 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा पुलिस ड्यूटी के साथ अपने शौक को जिंदा रखा है. उन्होंने कई तरह की पेंटिंग बनाई हैं. जिसमें नेचर, धार्मिक पेंटिंग भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि पहले अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन बाद में गेयटी थिएटर में प्रदर्शनी लगने लगी. एएसपी शिमला ने बताया कि जब भी वो गेयटी में प्रदर्शनी लगी हुई देखते थे, तब सोचते थे की कभी हमें भी यहां पर प्रदर्शनी लगाने का मौका मिले, तो हम भी अपनी कला को यहां पर दिखाएं. अब डीजीपी अशोक तिवारी के नेतृत्व में पुलिस को भी प्रदर्शनी लगाने का मौका मिला है और पुलिस भी अपनी छिपी हुई प्रतिभा को प्रदर्शनी के जरिए दिखा रही है.

Art exhibition at Gaiety Theatre Shimla
हिमाचल पुलिस की आर्ट प्रदर्शनी (ETV Bharat)

"मैंने विभिन्न प्रकार की पेंटिंग बनाई हैं. मुझे बचपन से शौक तो नहीं था, लेकिन 2021 में पुलिस ड्यूटी के दौरान पेंटिंग बनाई तो वो अच्छी बनी. पेंटिंग में हम अपनी भावनाओं को उकेर सकते हैं. अब जब भी मुझे समय मिलता है, मैं पेंटिंग बनाती हूं." - गीता ठाकुर, डीएसपी शिमला

Art exhibition at Gaiety Theatre Shimla
पुलिस जवानों की बनाई पेंटिंग की प्रदर्शनी (ETV Bharat)

आज प्रदर्शनी का आखिरी दिन

गेयटी थिएटर में लगी इस अनोखी आर्ट प्रदर्शनी का आज आखिरी दिन है. इस प्रदर्शनी का आयोजन 3 तक किया गया. जिसका शुभारंभ 7 अप्रैल को नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने किया था. इस दौरान डीजीपी हिमाचल प्रदेश अशोक तिवारी भी विशेष रूप से मौजूद रहे थे. इस दौरान मेयर सुरेंद्र चौहान ने पुलिस जवानों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस का ये 'दूसरा चेहरा' वाकई सुखद है. पुलिसकर्मियों ने 'चिट्टा' जैसे सामाजिक अभिशाप को कैनवास पर बहुत ही मार्मिक ढंग से उकेरा है. पेंटिंग्स में प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति गहरी संवेदनशीलता दिखाई देती है.

Art exhibition at Gaiety Theatre Shimla
हिमाचल की पुलिस बनी पेंटर (ETV Bharat)

पुलिस कलाकारों के लिए मेयर की घोषणा

इसके अलावा नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले समय में 'शिमला हाट' में पुलिस कलाकारों को विशेष स्थान दिया जाएगा, ताकि उनकी कला को स्थाई मंच मिल सके. डीजीपी की तारीफ करते हुए मेयर ने कहा कि इस पहल के सूत्रधार डीजीपी अशोक तिवारी ने नेतृत्व की नई परिभाषा पेश की है. पुलिस लीडरशिप का काम सिर्फ जवानों से ड्यूटी करवाना या फिर कल्याणकारी योजनाएं चलाना ही नहीं है, बल्कि अपने विभाग के सदस्यों की छुपी हुई प्रतिभा को पहचानना और उसे मंच देना भी है.

Art exhibition at Gaiety Theatre Shimla
पहली बार गेयटी थिएटर की आर्ट प्रदर्शनी में लगाई पुलिस की बनाई पेंटिंग (ETV Bharat)

"आम जनता को ये जानना बहुत जरूरी है कि पुलिस सिर्फ डंडा या बंदूक चलाना ही नहीं जानती. उनके पास भी भावनाएं और रचनात्मकता है. पिछले कुछ महीनों से हम उन जवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो हैंडीक्राफ्ट, ऑयल पेंटिंग और वाटर कलर जैसी विधाओं में माहिर हैं. अगर पुलिस कलाकार अपनी कृतियों को व्यावसायिक रूप से बेचना चाहते हैं, तो विभाग इस पर गंभीरता से विचार करेगा और सही फैसला लेगा." - अशोक तिवारी, डीजीपी, हिमाचल प्रदेश

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