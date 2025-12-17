ETV Bharat / state

'पाकिस्तानी गुब्बारा' मिलने पर हिमाचल पुलिस हुई अलर्ट, इंडियन एयर फोर्स के अधिकारियों से किया संपर्क

पाकिस्तानी गुब्बारे मिलने पर हिमाचल पुलिस ने पंजाब और राजस्थान में अपने समकक्षों से संपर्क किया. साथ ही इंडियन एयर फोर्स अधिकारियों से साधा संपर्क.

'पाकिस्तानी गुब्बारा' मिलने पर हिमाचल पुलिस हुई अलर्ट
'पाकिस्तानी गुब्बारा' मिलने पर हिमाचल पुलिस हुई अलर्ट (FILE)
By PTI

Published : December 17, 2025 at 5:07 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पिछले कुछ हफ्तों में राज्य के अलग-अलग जिलों में देखे गए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) या पाकिस्तानी झंडे वाले कई गुब्बारों के ओरिजिन का पता लगाने के लिए पंजाब और राजस्थान में अपने समकक्षों से संपर्क किया है. पुलिस ने इसके लिए इंडियन एयर फोर्स के अधिकारियों से भी संपर्क किया है. हालांकि इस मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस लोकल वेंडरों से इन गुब्बारों के ओरिजिन के बारे में पूछताछ कर रही है.

हिमाचल पुलिस ने कहा, 'अभी तक, इन गुब्बारों के अंदर कोई संदिग्ध डिवाइस जैसे गैजेट, सर्विलांस डिवाइस, ट्रैकर या मटीरियल नहीं मिला है. हमने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर वाले राज्यों में अपने समकक्षों से संपर्क किया है, जहां इसी तरह के गुब्बारे मिले थे. ताकि उनसे जानकारी मिल सके'.

गौरतलब है कि हाल ही में, दौलतपुर पुलिस पोस्ट के तहत शैले गांव के लोग तब घबरा गए, जब एक गांव वाले के घर की छत पर हवाई जहाज के आकार का एक गुब्बारा मिला, जिस पर पीआईए (PIA) लिखा था. फिर उन्होंने तुरंत दौलतपुर पुलिस पोस्ट को बताया. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया.

एहतियात के तौर पर, पुलिस ने आसपास के इलाकों की भी जांच की, ताकि कोई और संदिग्ध चीज तो नहीं है, इसका पता लगाया जा सके. 8 दिसंबर को, गगरेट सब-डिवीजन के टटेहरा गांव में भी ऐसे ही तीन गुब्बारे मिले थे. इन गुब्बारों पर पाकिस्तानी झंडा और 'आई लव पाकिस्तान' लिखा हुआ था. इसके अलावा, पिछले कुछ महीनों में हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में भी ऐसे ही गुब्बारे मिले थे.

