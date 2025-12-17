ETV Bharat / state

'पाकिस्तानी गुब्बारा' मिलने पर हिमाचल पुलिस हुई अलर्ट, इंडियन एयर फोर्स के अधिकारियों से किया संपर्क

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पिछले कुछ हफ्तों में राज्य के अलग-अलग जिलों में देखे गए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) या पाकिस्तानी झंडे वाले कई गुब्बारों के ओरिजिन का पता लगाने के लिए पंजाब और राजस्थान में अपने समकक्षों से संपर्क किया है. पुलिस ने इसके लिए इंडियन एयर फोर्स के अधिकारियों से भी संपर्क किया है. हालांकि इस मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस लोकल वेंडरों से इन गुब्बारों के ओरिजिन के बारे में पूछताछ कर रही है. हिमाचल पुलिस ने कहा, 'अभी तक, इन गुब्बारों के अंदर कोई संदिग्ध डिवाइस जैसे गैजेट, सर्विलांस डिवाइस, ट्रैकर या मटीरियल नहीं मिला है. हमने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर वाले राज्यों में अपने समकक्षों से संपर्क किया है, जहां इसी तरह के गुब्बारे मिले थे. ताकि उनसे जानकारी मिल सके'.