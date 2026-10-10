हिमाचल पुलिस ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप, 3 किलो चरस और 36 ग्राम चिट्टा बरामद, यूपी के युवक समेत 9 गिरफ्तार
पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है, ताकि नशे की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों और संभावित नेटवर्क का पता लगाया जा सके.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 9:08 PM IST
मंडी/नाहन: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस ने मंडी और सिरमौर जिलों में चार अलग-अलग कार्रवाइयां की हैं. इन मामलों में कुल 3 किलो 293 ग्राम चरस और 36.75 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है. पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 22 वर्षीय युवक समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान 47,800 रुपये की नकदी भी बरामद हुई है. पुलिस ने संबंधित मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और नशे की खेप कहां से लाई गई थी तथा इसके पीछे कोई अन्य नेटवर्क सक्रिय है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है.
मंडी में कार से 2 किलो चरस बरामद, दो गिरफ्तार
मंडी जिले के बिंद्रावणी में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 2 किलो चरस बरामद की है. इस मामले में कुल्लू जिले के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों की पहचान महेश कुमार निवासी बनोगी और प्रीतम सिंह निवासी बेंखली, जिला कुल्लू के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, एसटीएफ की टीम बिंद्रावणी में वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान कार नंबर HP 34D 0266 को रोककर तलाशी ली गई. जांच के दौरान कार में सवार दोनों व्यक्तियों के कब्जे से चरस बरामद हुई. एसटीएफ मंडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नारकोटिक्स) शिव चौधरी ने बताया कि मामले में एसटीएफ थाना मंडी में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
सुंदरनगर में बस से 1 किलो 293 ग्राम चरस मिली
मंडी जिले के सुंदरनगर में पुलिस ने पुंघ क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक बस से 1 किलो 293 ग्राम चरस बरामद की है. इस मामले में उत्तर प्रदेश के 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान संदीप पुत्र राधे श्याम निवासी किशन नगर, जिला खीरी, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. पुलिस ने बस नंबर HP66A4184 को जांच के लिए रोका था. तलाशी के दौरान सीट नंबर 9 पर बैठे युवक के सामान से चरस बरामद हुई. डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने मामले की पुष्टि की है. पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी चरस कहां से लाया था और इसे कहां पहुंचाया जाना था.
कालाअंब में पांच आरोपी गिरफ्तार, चिट्टा और नकदी बरामद
सिरमौर जिले के कालाअंब में डिटेक्शन सेल नाहन की टीम ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, टीम कालाअंब-त्रिलोकपुर मुख्य सड़क पर खैरी पुल के पास गश्त कर रही थी. इसी दौरान सूचना मिली कि एक गाड़ी में सवार कुछ लोग कथित तौर पर हरियाणा से नशीला पदार्थ लाकर कालाअंब, त्रिलोकपुर और आसपास के क्षेत्रों में बेचते हैं. सूचना के आधार पर गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें 30.40 ग्राम चिट्टा और 47,800 रुपये बरामद हुए. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास कुमार उर्फ विक्की निवासी फतेहाबाद, हरियाणा; राकेश मिश्रा और विक्की सैनी निवासी कालाअंब क्षेत्र; निखिल और शिवम निवासी वाल्मीकि बस्ती, नाहन के रूप में हुई है. पुलिस ने पांचों के खिलाफ कालाअंब थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.
माजरा में 6.35 ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार
सिरमौर जिले के माजरा क्षेत्र में पुलिस ने एक अन्य कार्रवाई के दौरान 6.35 ग्राम चिट्टा बरामद कर युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान सौरव सैणी उर्फ निशू सैणी निवासी क्यारदा, माजरा के रूप में हुई है. लिस के अनुसार, एसआईयू नाहन की टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी कथित तौर पर माजरा, पांवटा साहिब और आसपास के क्षेत्रों में चिट्टा बेचता है. सूचना के आधार पर पुलिस ने पुरुवाला से पीपलीवाला की ओर आने वाले रास्ते पर कार्रवाई की. तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से चिट्टा बरामद हुआ. पुलिस ने उसके खिलाफ माजरा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि सभी मामलों की जांच कर रही है, ताकि नशे की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों और संभावित नेटवर्क का पता लगाया जा सके.
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