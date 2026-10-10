ETV Bharat / state

हिमाचल पुलिस ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप, 3 किलो चरस और 36 ग्राम चिट्टा बरामद, यूपी के युवक समेत 9 गिरफ्तार

नशे की खेप के साथ 9 आरोपी गिरफ्तार ( @HIMACHAL-POLICE )

मंडी/नाहन: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस ने मंडी और सिरमौर जिलों में चार अलग-अलग कार्रवाइयां की हैं. इन मामलों में कुल 3 किलो 293 ग्राम चरस और 36.75 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है. पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 22 वर्षीय युवक समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान 47,800 रुपये की नकदी भी बरामद हुई है. पुलिस ने संबंधित मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और नशे की खेप कहां से लाई गई थी तथा इसके पीछे कोई अन्य नेटवर्क सक्रिय है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है.

मंडी में कार से 2 किलो चरस बरामद, दो गिरफ्तार