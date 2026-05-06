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हिमाचल आने वाले सैलानियों को मिलेगी सेफ्टी, पुलिस ने प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों पर शुरू की 'वॉच एंड पेट्रोल' पहल

हिमाचल पुलिस 'वॉच एंड पेट्रोल' पहल ( ETV Bharat )