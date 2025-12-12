अब आम लोग भी बन सकेंगे 'ट्रैफिक सिपाही', कैसे करें आवेदन, इतना मिलेगा मानदेय
ट्रैफिक वॉलंटियर शहरों में ट्रैफिक संभालने में सहायता करेंगे. इसके लिए उन्हें मानदेय भी मिलेगा.
December 12, 2025
शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और शहरों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसका नाम है ट्रैफिक वॉलंटियर योजना. इस योजना के माध्यम से पहली बार आम नागरिकों को भी रोजमर्रा की ट्रैफिक व्यवस्था में शामिल होने का मौका मिलेगा. पुलिस का मानना है कि अगर स्थानीय लोग ट्रैफिक प्रबंधन में हाथ बंटाएं, तो सड़कें अधिक सुरक्षित होंगी और भीड़भाड़ के समय व्यवस्था बेहतर तरीके से चल सकेगी. सबसे अच्छी बात ये है कि पुलिस ने पात्रता मानदंड को बेहद सरल रखा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा और सक्षम लोग इसमें हिस्सा ले सकें. वॉलंटियर्स पुलिस के साथ मिलकर कई तरह की जिम्मेदारियां निभाएंगे.
ट्रैफिक वॉलंटियर ऑफिस टाइम में सड़कों पर ट्रैफिक संभालने में सहायता करेंगे. इसके अलावा मेला, त्योहार, भीड़भाड़ वाले आयोजनों में ट्रैफिक संभालने में सहयोग करेंगे.स्कूल टाइम में बच्चों की सड़क सुरक्षा में मदद करेंगे. लोगों को ट्रैफिक नियमों और रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करने के साथ साथ पर्यटक सीजन में भीड़ नियंत्रित करने में भी मदद करेंगे. योजना का मकसद यह है कि गाड़ियों की आवाजाही सुचारू रहे और सड़क हादसे कम हों.
जानें कौन बन सकता है ट्रैफिक वॉलंटियर?
- न्यूनतम आयु 16 वर्ष
- शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्रिय
- मानसिक रूप से सक्षम
- स्थानीय थाना क्षेत्र का निवासी
- किसी भी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं
सिर्फ चार घंटे लिया जाएगा काम
ट्रैफिक वॉलंटियर से दिन में सिर्फ चार घंटे ही काम लिया जाएगा. दो घंटे सुबह और दो घंटे शाम को काम लिया जाएगा. जरूरत पड़ने पर खास आयोजनों में अतिरिक्त सहयोग लिया जा सकता है. प्रति घंटा 40–50 रुपये इस काम के लिए मानदेय मिलेगा. अधिकतम 4000 रुपये प्रतिमाह तक मानदेय मिलेगा.
यातायात व्यवस्था को मजबूत और सुचारू बनाना है लक्ष्य
डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि 'हिमाचल की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस आम नागरिकों को ट्रैफिक वॉलंटियर बनने का अवसर दे रही है. ट्रैफिक वॉलंटियर योजना का उद्देश्य राज्य में यातायात व्यवस्था को मजबूत और सुचारू बनाना है. ये वॉलंटियर बल यातायात में सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाएगा. सेवा की गुणवत्ता में सुधार करेगा. ट्रैफिक से जुड़े हालात पर नजर रखेगा और कम्युनिटी पुलिसिंग की अवधारणा को जमीन पर उतारेगा. वॉलंटियर्स को रिफ्लेक्टिव जैकेट, कैप और पहचान पत्र दिए जाएंगे. इन पर स्पष्ट रूप से ट्रैफिक वॉलंटियर लिखा होगा, ताकि लोग उन्हें आसानी से पहचान सकें और उन्हें ट्रैफिक पुलिस से अलग समझ सकें.'
कैसे जुड़ें इस योजना से?
जो भी युवक-युवती या स्थानीय निवासी ट्रैफिक वॉलंटियर बनना चाहते हैं, वो अपने थाना क्षेत्र के पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं, या हिमाचल पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिए गए फॉर्म भर सकते हैं. प्रक्रिया सरल है और दस्तावेज़ भी कम ही मांगे जाते हैं. हिमाचल पुलिस की यह पहल न केवल युवाओं को जिम्मेदारी और सेवा का मौका देती है, बल्कि शहरों में ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने में भी बड़ी भूमिका निभा सकती है. खासकर पर्यटन सीज़न में, जब ट्रैफिक दबाव कई गुना बढ़ जाता है, तब ऐसे वॉलंटियर्स सड़क सुरक्षा की मजबूत कड़ी बनेंगे.
