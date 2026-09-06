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अगले साल हिमाचल में पुलिस महकमे में होगा बड़ा फेरबदल, 3 IPS और 14 HPS होंगे रिटायर

हिमाचल में अगले साल 17 पुलिस कर्मी होंगे रिटायर ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पुलिस विभाग में वर्ष 2027 में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलेगा। राज्य सरकार के गृह विभाग ने 2 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी कर वर्ष 2027 में अधिवर्षता आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की सूची जारी कर दी है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी इस शेड्यूल में 3 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और 14 हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा (HPPS)/संचार एवं तकनीकी सेवा (C&TS) के अधिकारियों सहित कुल 17 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं.

3 आईपीएस अधिकारी होंगे रिटायर

गृह विभाग के अनुसार, वर्ष 2027 में हिमाचल कैडर के तीन आईपीएस अफसर सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इनमें पहला नाम अनुराग गर्ग (IPS:1993) का है. आईपीएस अनुराग गर्ग केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), नई दिल्ली में महानिदेशक (DG) के पद पर तैनात अनुराग गर्ग 31 जुलाई 2027 को सेवानिवृत्त होंगे.

एन. वेणुगोपाल (IPS:1995): सीबीआई (CBI) कोलकाता जोन में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत एन. वेणुगोपाल 31 दिसंबर 2027 को सेवानिवृत्त होंगे.

डॉ. डी.के. चौधरी (IPS:2008): हमीरपुर में पुलिस महानिरीक्षक (IGP) संचार एवं तकनीकी सेवाएं डॉ. डीके. चौधरी भी 31 दिसंबर 2027 को सरकारी सेवा से मुक्त होंगे.



14 HPPS अधिकारी भी सेवानिवृत्त सूची में शामिल

गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2027 में हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा (HPPS) और तकनीकी वर्ग के 14 अधिकारी भी अधिवर्षता आयु पूरी कर अपनी सेवाएं समाप्त करेंगे.

HPPS अधिकारियों की सेवानिवृत्ति सूची:

31 मार्च 2027: सुनील दत्त (अतिरिक्त एसपी, C&TS), धरम चंद (अतिरिक्त एसपी, नूरपुर), भूपिंदर सिंह ब्रागटा (कमांडेंट, होमगार्ड्स एवं सिविल डिफेंस मुख्यालय) और जतिंदर कुमार (डीएसपी/प्रोजेक्ट सिक्योरिटी ऑफिसर, बीबीएमबी तलवाड़ा).

30 अप्रैल 2027: विजय कुमार (एसपी चंबा).