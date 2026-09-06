ETV Bharat / state

अगले साल हिमाचल में पुलिस महकमे में होगा बड़ा फेरबदल, 3 IPS और 14 HPS होंगे रिटायर

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले 3 IPS और 14 HPPS अधिकारियों की सूची जारी की है.

हिमाचल में अगले साल 17 पुलिस कर्मी होंगे रिटायर
हिमाचल में अगले साल 17 पुलिस कर्मी होंगे रिटायर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 9:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पुलिस विभाग में वर्ष 2027 में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलेगा। राज्य सरकार के गृह विभाग ने 2 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी कर वर्ष 2027 में अधिवर्षता आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की सूची जारी कर दी है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी इस शेड्यूल में 3 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और 14 हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा (HPPS)/संचार एवं तकनीकी सेवा (C&TS) के अधिकारियों सहित कुल 17 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं.

3 आईपीएस अधिकारी होंगे रिटायर

गृह विभाग के अनुसार, वर्ष 2027 में हिमाचल कैडर के तीन आईपीएस अफसर सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इनमें पहला नाम अनुराग गर्ग (IPS:1993) का है. आईपीएस अनुराग गर्ग केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), नई दिल्ली में महानिदेशक (DG) के पद पर तैनात अनुराग गर्ग 31 जुलाई 2027 को सेवानिवृत्त होंगे.

एन. वेणुगोपाल (IPS:1995): सीबीआई (CBI) कोलकाता जोन में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत एन. वेणुगोपाल 31 दिसंबर 2027 को सेवानिवृत्त होंगे.

डॉ. डी.के. चौधरी (IPS:2008): हमीरपुर में पुलिस महानिरीक्षक (IGP) संचार एवं तकनीकी सेवाएं डॉ. डीके. चौधरी भी 31 दिसंबर 2027 को सरकारी सेवा से मुक्त होंगे.

14 HPPS अधिकारी भी सेवानिवृत्त सूची में शामिल

गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2027 में हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा (HPPS) और तकनीकी वर्ग के 14 अधिकारी भी अधिवर्षता आयु पूरी कर अपनी सेवाएं समाप्त करेंगे.

HPPS अधिकारियों की सेवानिवृत्ति सूची:

31 मार्च 2027: सुनील दत्त (अतिरिक्त एसपी, C&TS), धरम चंद (अतिरिक्त एसपी, नूरपुर), भूपिंदर सिंह ब्रागटा (कमांडेंट, होमगार्ड्स एवं सिविल डिफेंस मुख्यालय) और जतिंदर कुमार (डीएसपी/प्रोजेक्ट सिक्योरिटी ऑफिसर, बीबीएमबी तलवाड़ा).

30 अप्रैल 2027: विजय कुमार (एसपी चंबा).

31 मई 2027: बबीता राणा (अतिरिक्त एसपी, प्रथम HPAP जुंगा) और ओम प्रकाश (डीएसपी, तृतीय आईआरबीएन पंडोह)

30 जून 2027: भूपिंदर सिंह नेगी (कमांडेंट, प्रथम HPAP जुंगा) और खजाना राम (अतिरिक्त एसपी, एसडीआरएफ मंडी).

31 अगस्त 2027: मदन लाल धीमान (डीएसपी मुख्यालय, हमीरपुर).

30 सितंबर 2027: राजेश वर्मा (एसपी, C&TS हमीरपुर).

30 नवंबर 2027: सोम दत्त (अतिरिक्त एसपी, तृतीय आईआरबीएन पंडोह), रमेश कुमार (अतिरिक्त एसपी, सोलन) और हेमंत कुमार (अतिरिक्त एसपी, तृतीय आईआरबीएन पंडोह).

गृह विभाग की यह अधिसूचना मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत (IAS) के आदेश से जारी की गई है. इसकी प्रतियां पुलिस महानिदेशक, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और सभी संबंधित विभागों को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं. सरकार को इन रिक्त होने वाले पदों पर नई पदोन्नतियों और तैनातियों के माध्यम से व्यवस्था संभालनी होगी.

कई जिलों और इकाइयों में बदलेगा पुलिस नेतृत्व

वर्ष 2027 में 17 वरिष्ठ अधिकारियों की एक साथ सेवानिवृत्ति से हिमाचल पुलिस के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा. जिला पुलिस कप्तानों से लेकर आईआरबीएन, होमगार्ड्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (SDRF) और कम्युनिकेशन व टेक्निकल सर्विसेज जैसी प्रमुख इकाइयों के नेतृत्व में बदलाव आएगा.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस मिनिस्टर के गृह क्षेत्र में क्यों धरने पर बैठे सांसद सिकंदर कुमार और पूर्व मंत्री, बोले एक थाने में नहीं चलेंगे दो कानून

TAGGED:

HP POLICE IPS OFFICERS RETIREMENT
HPPS OFFICERS RETIREMENT 2027
IPS HPPS OFFICERS RETIREMENT 2027
हिमाचल पुलिस रिटायरमेंट
HIMACHAL POLICE RETIREMENT 2027

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.