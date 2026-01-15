ETV Bharat / state

चिट्टे के खिलाफ हिमाचल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रदेश में 433 कूरियर केंद्रों की जांच

चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत हिमाचल पुलिस एक्शन मोड है.

Chitta Mukt Himachal Campaign Police Action
चिट्टे के खिलाफ हिमाचल पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 2:10 PM IST

शिमला: चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार लगातार अभियान चला रही है. नशे के खिलाफ मुहिम में सत्ता पक्ष को विपक्ष का भी साथ मिल रहा है. चिट्टे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सुक्खू सरकार ने चिट्टे की गतिविधियों में शामिल 11 पुलिसकर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है. इस कार्रवाई के बाद हिमाचल पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है. चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत हिमाचल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर में 433 कूरियर केंद्रों की जांच की है.

चिट्टा-मुक्त हिमाचल अभियान

हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीजीपी अशोक तिवारी ने बताया कि, "मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू किए गए प्रदेशव्यापी एंटी-चिट्टा जन आंदोलन के तहत 'चिट्टा-मुक्त हिमाचल' के लक्ष्य को और मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है. इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बुधवार को पूरे राज्य में एक विशेष और सुनियोजित जांच अभियान चलाया. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कूरियर सेवाओं के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना था. इसके तहत राज्यभर में कूरियर कंपनियों के वेयर हाउस और गोदामों की गहन जांच और ऑडिट किया गया."

433 कूरियर केंद्रों की जांच

हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि, राज्य स्तरीय विशेष अभियान के दौरान कुल 433 कूरियर सेवा प्रदाताओं की जांच की गई है. इनमें सोलन में 43, किन्नौर में 13, सिरमौर में 31, बददी में 40, मंडी में 69, कुल्लू में 34, लाहौल-स्पीति में एक, हमीरपुर में 37, बिलासपुर में 23, कांगड़ा में 69, नूरपुर में 17, देहरा में 18, चंबा में 22 और ऊना में 16 कूरियर केंद्र शामिल थे. जांच के दौरान पार्सल बुकिंग, भंडारण, परिवहन और अंतिम डिलीवरी तक पूरी कार्यप्रणाली को बारीकी से जांचा गया.

चिट्टा तस्करी पर पुलिस की पैनी नजर

इस दौरान, कूरियर सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, कर्मचारियों की पहचान, रिकॉर्ड के रखरखाव और मानक संचालन प्रक्रियाओं के पालन पर विशेष ध्यान दिया गया. इसके साथ ही संदिग्ध पार्सलों की गहनता से जांच की गई और कर्मचारियों को एनडीपीएस एक्ट और अन्य संबंधित कानूनों की भी जानकारी दी गई. जहां भी प्रक्रिया में कमियां पाई गईं, वहां संबंधित कूरियर सेवा प्रदाताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए और तय समय सीमा में सुधार करने के आदेश जारी किए गए. साथ ही नशा तस्करी से जुड़े संभावित खतरों के बारे में भी उन्हें अवगत करवाया गया.

चिट्टा तस्करी में शामिल लोगों की जानकारी देने की अपील

प्रदेश पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि, यह विशेष जांच अभियान कूरियर माध्यम से होने वाली नशा तस्करी को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. हिमाचल प्रदेश पुलिस ने आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं से मुख्यमंत्री की चिट्टा के खिलाफ जारी मुहिम का समर्थन करने की अपील की है. उन्होंने चिट्टा या नशीले पदार्थों से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत 112 पर कॉल करने या नजदीकी पुलिस थाना से संपर्क करने की अपील की है.

