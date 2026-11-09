दिवाली पर हिमाचल पुलिस का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 586 आपात घटनाओं पर पहुंची मदद
इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी 112 सेवा प्रदेश में 24 घंटे और साल के 365 दिन उपलब्ध रहती है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 4:27 PM IST
शिमला: दिवाली के दिन जब पूरा हिमाचल प्रदेश त्योहार की खुशियां मना रहा था, उस दौरान पुलिस और आपातकालीन सेवा से जुड़े कर्मचारी लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार ड्यूटी पर तैनात रहे. इस बीच हिमाचल पुलिस की आपातकालीन सेवा ERSS-112 (आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली) ने एक दिन में सबसे अधिक आपात घटनाओं पर कार्रवाई कर नया रिकॉर्ड बनाया है. दिवाली के दिन सेवा को कुल 586 आपातकालीन घटनाओं पर मदद के लिए पहुंचना पड़ा. इनमें आगजनी की 187 घटनाएं भी शामिल थीं. इतनी बड़ी संख्या में घटनाएं सामने आने के बावजूद ERSS-112 का औसत रिस्पांस टाइम महज 3 मिनट 37 सेकंड रहा. हिमाचल प्रदेश में इस सेवा की शुरुआत के बाद एक दिन में कार्रवाई का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.
डीजीपी अशोक तिवारी ने टीम को दी बधाई
डीजीपी हिमाचल प्रदेश अशोक तिवारी ने इस उपलब्धि पर ERSS-112 की पूरी टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा कि दिवाली के दौरान जब प्रदेश के परिवार त्योहार मना रहे थे, उस समय पुलिस और आपातकालीन सेवा से जुड़े कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे. रिकॉर्ड 586 आपात घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए इतना कम रिस्पांस टाइम बनाए रखना टीम की कर्तव्यनिष्ठा, पेशेवर कार्यशैली और आपसी समन्वय का प्रमाण है.
जरूरत के समय मदद पहुंचाना ही सेवा की असली सफलता
डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि आपातकालीन सेवा की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसने कितनी कॉल या घटनाओं को संभाला. असली सफलता इस बात में है कि जरूरत के समय नागरिकों तक कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से सहायता पहुंचाई गई. उनके अनुसार, ERSS-112 ने दिवाली के दिन इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया.
डीजीपी ने कहा कि हिमाचल पुलिस लगातार ERSS-112 की कार्यप्रणाली को मजबूत कर रही है. इसके लिए बेहतर निगरानी, जवाबदेही, तकनीकी संसाधनों के इस्तेमाल और सेवा के प्रदर्शन की लगातार समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसी का परिणाम है कि आपातकालीन घटनाओं की संख्या अधिक होने के बावजूद सेवा का रिस्पांस टाइम बेहतर बना रहा. डीजीपी अशोक तिवारी ने कॉल टेकर्स, डिस्पैचर्स, सुपरवाइजर्स और फील्ड में तैनात इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट के सभी कर्मचारियों के योगदान की सराहना की. उन्होंने कहा कि हिमाचल पुलिस ERSS-112 को और अधिक प्रभावी, भरोसेमंद और नागरिक केंद्रित सेवा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.
24 घंटे और साल के 365 दिन उपलब्ध है ERSS-112
गौरतलब है कि ERSS-112 सेवा प्रदेश में 24 घंटे और साल के 365 दिन उपलब्ध रहती है. किसी भी आपात स्थिति में नागरिक 112 नंबर डायल कर पुलिस और संबंधित आपातकालीन सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
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