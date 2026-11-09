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दिवाली पर हिमाचल पुलिस का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 586 आपात घटनाओं पर पहुंची मदद

त्योहार के जश्न के बीच भी मुस्तैद रही हिमाचल पुलिस ( @HIMACHAL-POLICE )

शिमला: दिवाली के दिन जब पूरा हिमाचल प्रदेश त्योहार की खुशियां मना रहा था, उस दौरान पुलिस और आपातकालीन सेवा से जुड़े कर्मचारी लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार ड्यूटी पर तैनात रहे. इस बीच हिमाचल पुलिस की आपातकालीन सेवा ERSS-112 (आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली) ने एक दिन में सबसे अधिक आपात घटनाओं पर कार्रवाई कर नया रिकॉर्ड बनाया है. दिवाली के दिन सेवा को कुल 586 आपातकालीन घटनाओं पर मदद के लिए पहुंचना पड़ा. इनमें आगजनी की 187 घटनाएं भी शामिल थीं. इतनी बड़ी संख्या में घटनाएं सामने आने के बावजूद ERSS-112 का औसत रिस्पांस टाइम महज 3 मिनट 37 सेकंड रहा. हिमाचल प्रदेश में इस सेवा की शुरुआत के बाद एक दिन में कार्रवाई का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

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