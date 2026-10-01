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ERSS-112 रिस्पॉन्स टाइम में देशभर में फिर नंबर-1 हिमाचल पुलिस, आपात स्थिति में सबसे आगे

ERSS-112 रिस्पॉन्स टाइम में हिमाचल फिर देशभर में नंबर-1 ( @HP-POLICE )

शिमला: आपात स्थिति में लोगों तक पुलिस की मदद कितनी तेजी से पहुंचती है, इस मामले में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर देशभर में पहला स्थान हासिल किया है. सितंबर 2026 की अखिल भारतीय ERSS-112 रिस्पॉन्स टाइम रैंकिंग में हिमाचल पुलिस का औसत रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट 4 सेकंड रहा. इस प्रदर्शन के साथ हिमाचल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नंबर-1 स्थान हासिल किया है. हिमाचल पुलिस के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि नवंबर 2025 तक ERSS-112 की देशभर की रैंकिंग में प्रदेश 34वें स्थान पर था. इसके बाद रिस्पॉन्स सिस्टम में लगातार सुधार किए गए. तकनीक के बेहतर इस्तेमाल, निगरानी और पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव के चलते रिस्पॉन्स टाइम में लगातार सुधार हुआ और अब हिमाचल देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है.