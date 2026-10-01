ERSS-112 रिस्पॉन्स टाइम में देशभर में फिर नंबर-1 हिमाचल पुलिस, आपात स्थिति में सबसे आगे
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस की पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 1:49 PM IST
शिमला: आपात स्थिति में लोगों तक पुलिस की मदद कितनी तेजी से पहुंचती है, इस मामले में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर देशभर में पहला स्थान हासिल किया है. सितंबर 2026 की अखिल भारतीय ERSS-112 रिस्पॉन्स टाइम रैंकिंग में हिमाचल पुलिस का औसत रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट 4 सेकंड रहा. इस प्रदर्शन के साथ हिमाचल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नंबर-1 स्थान हासिल किया है. हिमाचल पुलिस के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि नवंबर 2025 तक ERSS-112 की देशभर की रैंकिंग में प्रदेश 34वें स्थान पर था. इसके बाद रिस्पॉन्स सिस्टम में लगातार सुधार किए गए. तकनीक के बेहतर इस्तेमाल, निगरानी और पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव के चलते रिस्पॉन्स टाइम में लगातार सुधार हुआ और अब हिमाचल देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है.
तकनीक और लगातार निगरानी से बेहतर हुआ रिस्पॉन्स
हिमाचल पुलिस के अनुसार, इस सुधार में ERSS-112 के कॉल टेकर्स, डिस्पैचर्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल यानी ERV के कर्मचारियों, जिला पुलिस कर्मियों और पर्यवेक्षण अधिकारियों की अहम भूमिका रही है. राज्य ERSS केंद्र, जिला पुलिस और फील्ड यूनिटों के बीच बेहतर तालमेल से आपात स्थिति में पुलिस की मदद तेजी से मौके तक पहुंचाने में मदद मिली. ERSS-112 की व्यवस्था में तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल, लगातार निगरानी और काम करने की तय प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है. इन प्रयासों से कॉल मिलने से लेकर पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने तक के समय में कमी आई है. इसका सीधा फायदा आपात स्थिति में मदद मांगने वाले लोगों को मिल रहा है.
'आपात स्थिति में हर मिनट की अहमियत'
डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि आपात स्थिति में बचाया गया हर एक मिनट महत्वपूर्ण होता है. पुलिस के तेज रिस्पॉन्स से लोगों की जान, सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा करने में मदद मिल सकती है. उन्होंने कहा कि ERSS-112 की रिस्पॉन्स टाइम रैंकिंग में देशभर में पहला स्थान हासिल करना पुलिस टीम के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
CM सुक्खू ने पुलिस टीम को दी बधाई
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस की पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है. उन्होंने ERSS-112 के माध्यम से नागरिकों को दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता को लगातार बेहतर बनाने पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों से इस प्रदर्शन को आगे भी बनाए रखने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में नंबर-1 स्थान हासिल करना निश्चित रूप से उपलब्धि है, लेकिन लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए इस स्थान को बनाए रखना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने ERSS-112 से जुड़े सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की.
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