हिमाचल में 8 IPS ट्रांसफर, विदेश से लौटी इल्मा अफरोज को एसपी नूरपुर की जिम्मेदारी
हिमाचल प्रदेश पुलिस महकमा में कई बड़े अधिकारियों का हुआ तबादला. यहां पढ़ें पूरी खबर...
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 8:11 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. सरकार ने 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं. गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.
तबादला आदेशों के तहत अभिषेक दुल्लर (IPS-2006) को आईजीपी कम्युनिकेशन एवं टेक्निकल सर्विसेज हमीरपुर से आईजीपी (लॉ एंड ऑर्डर), शिमला नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही उन्हें आईजीपी (आर्म्ड पुलिस एवं ट्रेनिंग), दरोह का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है.
डॉ. डी.के. चौधरी (IPS-2008) को आईजीपी (आर्म्ड पुलिस एवं ट्रेनिंग), दरोह से स्थानांतरित कर आईजीपी कम्युनिकेशन एवं टेक्निकल सर्विसेज, हमीरपुर लगाया गया है.
संदीप कुमार धवाल (IPS-2016) को एसपी बिलासपुर से एसपी देहरा नियुक्त किया गया है. वहीं, मयंक चौधरी (IPS-2019) को एसपी देहरा से स्थानांतरित कर एसपी (लीव रिजर्व), पुलिस मुख्यालय शिमला लगाया गया है.
अशोक रतन (IPS-2017), जो एसपी कांगड़ा और एसटीएफ धर्मशाला जोन का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे, उन्हें एसपी (लीव रिजर्व), पुलिस मुख्यालय शिमला नियुक्त किया गया है.
विदेश अध्ययन अवकाश से लौटने के बाद तैनाती की प्रतीक्षा कर रहीं इल्मा अफरोज (IPS-2018) को एसपी नूरपुर बनाया गया है.
इसके अलावा अभिषेक (IPS-2021) को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिमला से एसपी बिलासपुर नियुक्त किया गया है. जबकि गौरवजीत सिंह (IPS-2022) को एसडीपीओ नादौन से पदोन्नत कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शिमला लगाया गया है.
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