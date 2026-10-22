ETV Bharat / state

27 अक्टूबर से पुलिस भर्ती परीक्षा, 6248 अभ्यर्थी दिखाएंगे दमखम

हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा ( ETV Bharat FILE )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हमीरपुर जिला के हजारों युवाओं के लिए निर्णायक घड़ी नजदीक आ गई है. पुलिस विभाग में कांस्टेबल (पुरुष एवं महिला) के 800 पदों पर भर्ती के लिए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026 तक शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) आयोजित किए जाएंगे.

इस भर्ती प्रक्रिया में जिला के कुल 6,248 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है. इनमें 4,804 पुरुष और 1,444 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं. शारीरिक दक्षता परीक्षण भारतीय खेल प्राधिकरण के सिंथेटिक ट्रैक, अणु, हमीरपुर में होगा. पुलिस भर्ती को लेकर युवाओं में उत्सुकता के बीच विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर लेने का दावा किया है.

पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया, "भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं. अभ्यर्थियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षण में शामिल होना होगा. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पात्र घोषित सभी अभ्यर्थियों के ई-कॉल लेटर उनकी संबंधित यूजर आईडी पर अपलोड कर दिए हैं". SP ने कहा कि अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर एसएमएस तथा ई-मेल के माध्यम से भी सूचना भेजी गई है. ऐसे में अभ्यर्थियों को अपने ई-कॉल लेटर में दर्ज तारीख, समय, स्थान और जरूरी निर्देशों को ध्यान से जांच लेना चाहिए.