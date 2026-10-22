27 अक्टूबर से पुलिस भर्ती परीक्षा, 6248 अभ्यर्थी दिखाएंगे दमखम
कांस्टेबल के 800 पदों के लिए अणु सिंथेटिक ट्रैक पर होगा शारीरिक परीक्षण. हमीरपुर एसपी बलवीर सिंह ठाकुर बोले- भर्ती की तैयारियां पूरी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 5:35 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हमीरपुर जिला के हजारों युवाओं के लिए निर्णायक घड़ी नजदीक आ गई है. पुलिस विभाग में कांस्टेबल (पुरुष एवं महिला) के 800 पदों पर भर्ती के लिए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026 तक शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) आयोजित किए जाएंगे.
इस भर्ती प्रक्रिया में जिला के कुल 6,248 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है. इनमें 4,804 पुरुष और 1,444 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं. शारीरिक दक्षता परीक्षण भारतीय खेल प्राधिकरण के सिंथेटिक ट्रैक, अणु, हमीरपुर में होगा. पुलिस भर्ती को लेकर युवाओं में उत्सुकता के बीच विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर लेने का दावा किया है.
पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया, "भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं. अभ्यर्थियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षण में शामिल होना होगा. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पात्र घोषित सभी अभ्यर्थियों के ई-कॉल लेटर उनकी संबंधित यूजर आईडी पर अपलोड कर दिए हैं".
SP ने कहा कि अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर एसएमएस तथा ई-मेल के माध्यम से भी सूचना भेजी गई है. ऐसे में अभ्यर्थियों को अपने ई-कॉल लेटर में दर्ज तारीख, समय, स्थान और जरूरी निर्देशों को ध्यान से जांच लेना चाहिए.
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पीएसटी और पीईटी का परिणाम जिला भर्ती समिति (डीआरसी) की ओर से परीक्षण वाले दिन ही प्रदर्शित किया जाएगा. यदि कोई अभ्यर्थी अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह अगले दिन दोपहर 12 बजे तक अपील प्रस्तुत कर सकता है. अपील पर जिला भर्ती समिति का निर्णय होने के बाद परिणाम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा और न ही आगे किसी अन्य अभ्यावेदन पर विचार होगा.
वहीं, पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि भर्ती आयोजन को लेकर विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है. उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे परीक्षण के लिए निर्धारित सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ लेकर आएं और ई-कॉल लेटर में दिए गए निर्देशों का पालन करें.
800 पदों के लिए होने वाली इस भर्ती में हजारों अभ्यर्थियों की भागीदारी के चलते शारीरिक परीक्षण महत्वपूर्ण चरण रहेगा. विभाग ने एक और दो नवंबर को आरक्षित दिवस भी निर्धारित किए हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे भर्ती से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए अपने ई-कॉल लेटर और आयोग की आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता दें.
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