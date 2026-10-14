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हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती: PST-PET के ई-कॉल लेटर जारी, अभ्यर्थी वेबसाइट से करें डाउनलोड

हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल (पुरुष एवं महिला) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) में शामिल होने वाले अनंतिम रूप से पात्र अभ्यर्थियों के ई-कॉल लेटर जारी कर दिए गए हैं. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की संबंधित यूजर आईडी में ई-कॉल लेटर अपलोड किए गए हैं.

एसपी गौरव सिंह ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपनी यूजर आईडी पर लॉग-इन कर ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर लें और उसमें दिए गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें. उन्होंने अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जरूरी जानकारी समय रहते प्राप्त करने और निर्धारित तिथियों के अनुसार परीक्षण में शामिल होने की तैयारी करने की सलाह दी. अभ्यर्थियों को ई-कॉल लेटर जारी होने की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल के माध्यम से भी भेजी गई है.