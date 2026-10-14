हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती: PST-PET के ई-कॉल लेटर जारी, अभ्यर्थी वेबसाइट से करें डाउनलोड
एसपी गौरव सिंह ने अभ्यर्थियों से ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की अपील की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 4:56 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल (पुरुष एवं महिला) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) में शामिल होने वाले अनंतिम रूप से पात्र अभ्यर्थियों के ई-कॉल लेटर जारी कर दिए गए हैं. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की संबंधित यूजर आईडी में ई-कॉल लेटर अपलोड किए गए हैं.
एसपी गौरव सिंह ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपनी यूजर आईडी पर लॉग-इन कर ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर लें और उसमें दिए गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें. उन्होंने अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जरूरी जानकारी समय रहते प्राप्त करने और निर्धारित तिथियों के अनुसार परीक्षण में शामिल होने की तैयारी करने की सलाह दी. अभ्यर्थियों को ई-कॉल लेटर जारी होने की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल के माध्यम से भी भेजी गई है.
आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को अलग से ऑफलाइन कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा. ऐसे में अभ्यर्थियों को अपना ई-कॉल लेटर स्वयं डाउनलोड करना होगा. अभ्यर्थियों को PST और PET के जिला-वार निर्धारित कार्यक्रम और तिथियों की जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए, ताकि परीक्षण में शामिल होने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो. ई-कॉल लेटर में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा.
भर्ती प्रक्रिया या ई-कॉल लेटर से संबंधित किसी भी जानकारी अथवा सहायता के लिए अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के दूरभाष नंबर 0177-2629738, 0177-2624313 या टोल-फ्री नंबर 1800-180-8004 पर संपर्क कर सकते हैं. पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर लें और भर्ती से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां पहले ही जांच लें.
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