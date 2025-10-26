ETV Bharat / state

हिमाचल पुलिस की बी-1 परीक्षा स्थगित, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान!

हिमाचल प्रदेश पुलिस की बी-1 परीक्षा को रद्द कर दिया है. परीक्षा रद्द होने से हजारों कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है.

Himachal Police B-1 exam postponed
हिमाचल पुलिस की बी-1 परीक्षा स्थगित (Concept Image)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 6:02 PM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस में करीब आठ साल बाद कॉन्स्टेबल रैंक के पुलिस कर्मियों की प्रमोशन के लिए होने वाली बी-1 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है. परीक्षा रद्द होने से करीब 4461 कॉन्स्टेबल स्तर के कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है. आखिर क्या है पूरा मामला, और अब कब परीक्षा आयोजित की जाएगी आइए विस्तार से जानते हैं.

हिमाचल पुलिस की बी-1 परीक्षा स्थगित

हिमाचल पुलिस ने बी-1 परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 14 परीक्षा केंद्र बनाए थे. रविवार (26 अक्टूबर) काे पुलिस कर्मियों को सुबह और शाम के सेशन में परीक्षा देने के लिए बुलाया गया था. इसी बीच सुबह के सेशन में ही सर्वर डाउन हो गया. इससे कंप्यूटर पर पेपर सबमिट करने में परीक्षार्थियों को दिक्कत हुई, जिसके चलते परीक्षा रद्द कर दिया गया. वहीं, हिमाचल पुलिस के कार्यकारी डीजीपी अशोक तिवारी का कहना है कि, एचपीएसईडीसी द्वारा सूचित किया गया है कि तकनीकी समस्याओं (सर्वर डाउन) के कारण परीक्षा नहीं हो सकी है, ऐसे में इसे पोस्टपोन किया गया है. अगली तिथि जल्द ही उम्मीदवारों को बता दी जाएगी.

हिमाचल पुलिस की बी-1 परीक्षा स्थगित (Press Note)
हिमाचल पुलिस की बी-1 परीक्षा स्थगित (Press Note)

प्रमोशन के लिए बी-1 परीक्षा का आयोजन

हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने बताया कि, "रविवार को हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा राज्यभर में 4,461 आरक्षियों के पदोन्नति के लिए बी-1 परीक्षा, 2025 आयोजित की गई थी. यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों की देखरेख में संपन्न की जा रही थी. परीक्षा के सुचारु, पारदर्शी एवं निष्पक्ष संचालन के लिए इसे दो चरणों में आयोजित किया गया था. प्रातः कालीन चरण में 2,696 उम्मीदवारों तथा सायं कालीन चरण में 1,765 उम्मीदवारों को शामिल किया गया था."

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि, परीक्षा के दौरान कुछ तकनीकी कारणों से व्यवधान उत्पन्न होने के कारण, निष्पक्ष एवं पारदर्शिता बनाए रखने के दृष्टिगत परीक्षा प्रक्रिया को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा. हिमाचल प्रदेश पुलिस ने परीक्षा रद्द होने के कारण प्रतिभागी अभ्यर्थियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया किया है. नई तिथि का निर्धारण तकनीकी समस्याओं के समाधान के बाद जल्द ही घोषित किया जाएगा.

'निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने की तैयारी'

डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा है कि, "सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित जिला पुलिस कार्यालयों तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस के आधिकारिक संचार माध्यमों के माध्यम से लगातार सूचनाएं प्राप्त करते रहें. हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग फिर से दोहराता है कि सभी विभागीय एवं पदोन्नति परीक्षाएं पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं योग्यता-आधारित ढंग से आयोजित की जाएगी."

हिमाचल पुलिस परीक्षा स्थगित
