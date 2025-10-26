ETV Bharat / state

हिमाचल पुलिस की बी-1 परीक्षा स्थगित, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान!

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस में करीब आठ साल बाद कॉन्स्टेबल रैंक के पुलिस कर्मियों की प्रमोशन के लिए होने वाली बी-1 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है. परीक्षा रद्द होने से करीब 4461 कॉन्स्टेबल स्तर के कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है. आखिर क्या है पूरा मामला, और अब कब परीक्षा आयोजित की जाएगी आइए विस्तार से जानते हैं.

हिमाचल पुलिस ने बी-1 परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 14 परीक्षा केंद्र बनाए थे. रविवार (26 अक्टूबर) काे पुलिस कर्मियों को सुबह और शाम के सेशन में परीक्षा देने के लिए बुलाया गया था. इसी बीच सुबह के सेशन में ही सर्वर डाउन हो गया. इससे कंप्यूटर पर पेपर सबमिट करने में परीक्षार्थियों को दिक्कत हुई, जिसके चलते परीक्षा रद्द कर दिया गया. वहीं, हिमाचल पुलिस के कार्यकारी डीजीपी अशोक तिवारी का कहना है कि, एचपीएसईडीसी द्वारा सूचित किया गया है कि तकनीकी समस्याओं (सर्वर डाउन) के कारण परीक्षा नहीं हो सकी है, ऐसे में इसे पोस्टपोन किया गया है. अगली तिथि जल्द ही उम्मीदवारों को बता दी जाएगी.