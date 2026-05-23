हिमाचल में पुलिस-होमगार्ड भर्ती के लिए यहां मिलेगी फ्री कोचिंग, इन युवाओं को मिलेगा लाभ
हिमाचल प्रदेश में पुलिस सेवा के लिए इच्छुक युवक-युवतियों को फ्री कोचिंग देने की सराहनीय पहल शुरू की गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 4:22 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पुलिस में जाने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है. पुलिस व होमगार्ड में भर्ती के लिए इच्छुक युवाओं को फ्री में कोचिंग दी जाएगी. ये कोचिंग शिमला स्थित वाहिनी परिसर जुन्गा में वाहिनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के जरिए युवाओं को दी जाएगी. ये पहल कमांडेंट भूपेंद्र सिंह नेगी द्वारा शुरू की गई है. प्रथम एचपीएपी, जुन्गा के कमांडेंट भूपेंद्र सिंह नेगी ने एक सराहनीय पहल के तहत इसे लेकर कार्यालय आदेश पारित किया है.
इन बच्चों को मिलेगी फ्री कोचिंग
कार्यालय आदेश के मुताबिक पुलिस कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के उन बच्चों को, जो हिमाचल पुलिस, होमगार्ड में भर्ती के लिए इच्छुक हैं, उन्हें लिखित एवं शारीरिक परीक्षा की तैयारी के लिए बटालियन परिसर में अधिकारियों व पुलिस कर्मचारियों द्वारा फ्री कोचिंग प्रदान की जाएगी. आदेश के तहत लड़कों को पुरुष कर्मचारियों द्वारा और लड़कियों को महिला कर्मचारियों द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी.
"ये पहल समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगी. ये कदम भविष्य में एक प्रेरणादायक उदाहरण बनेगा. वाहिनी के बच्चों को पुलिस सेवा के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ समाज के लिए भी अत्यंत लाभकारी प्रयास सिद्ध होगा." - कमांडर भूपेंद्र सिंह, प्रथम एचपीएपी, जुन्गा
कब से शुरू होगी फ्री कोचिंग ?
आदेश के अनुसार इच्छुक युवक-युवतियां अपने नाम मुख्य मुहर्रर वाहिनी के पास दर्ज करवाएं. इसके अलावा वाहिनी मुख्यालय का पुलिस ग्राउंड, पुलिस कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बच्चों द्वारा शारीरिक परीक्षा की प्रैक्टिस के लिए किसी भी समय प्रयोग किया जा सकता है. ये फ्री कोचिंग 6 जून 2026 से वाहिनी हेडक्वार्टर की लाइब्रेरी से शुरू की जाएगी. जहां शिक्षित महिला व पुरुष कर्मचारी उन्हें सामान्य ज्ञान (General Knowledge) और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दिया करेंगे.
इस समय होगी फिजिकल ट्रेनिंग
इसके अलावा शारीरिक परीक्षा की तैयारी जुन्गा पुलिस वाहिनी ग्राउंड में करवाई जाएगी, जिसके लिए सुबह 7 से 8 बजे तक वाहिनी ग्राउंड में समय निर्धारित किया गया है. इस दौरान युवक-युवतियों को लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ आदि की तैयारी करवाई जाएगी. वाहिनी के राजपत्रित अधिकारी द्वारा इस अभियान की देखरेख की जाएगी. इस पहल से न सिर्फ युवक और युवतियां पुलिस सेवा के लिए प्रेरित होंगी, बल्कि भविष्य में भी ये कदम कारगर साबित होगा.