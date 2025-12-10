ETV Bharat / state

हिमाचल में 4 फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में पाई गई अनियमितता, अब एक्शन की तैयारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस और औषधि विभाग ने प्रदेश में प्रतिबंधित दवाओं के अवैध निर्माण और तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया हुआ है. इसी कड़ी में आज दोनों विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर में स्थायी/अस्थायी रूप से निलंबित और समर्पित लाइसेंस वाली 20 दवा निर्माण इकाइयों (Pharmaceutical Manufacturing Units) का निरीक्षण किया. इस दौरान टीम ने कई दवा निर्माण इकाइयों में अनियमितताएं पाई.

यह अभियान हिमाचल पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टरों के सहयोग से पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से संचालित किया गया. इस दौरान टीम ने फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लाइसेंस की पुष्टि, दस्तावेजों की जांच, स्टॉक ऑडिट व भौतिक निरीक्षण किया. साथ ही सभी गोदामों व निर्माण क्षेत्रों की गहन तलाशी ली गई. यह पहल नकली दवाओं, बिना लाइसेंस वाली दवाओं और मनो-संवेदी पदार्थों (psychoactive substances) के अवैध निर्माण को रोकने के उद्देश्य से की गई.