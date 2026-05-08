बद्दी में 2.23 लाख से अधिक नशीली गोलियां बरामद, हिमाचल पुलिस एवं ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई
सोलन जिले के बद्दी में हिमाचल पुलिस एवं ड्रग विभाग ने छामेपारी के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित एवं नशीली दवाइयां बरामद की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 8:35 PM IST
सोलन: हिमाचल पुलिस एवं ड्रग विभाग ने सोलन जिले के बद्दी में एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने 2.23 लाख से अधिक नशीली गोलियां बरामद की. साथ ही दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया. वहीं, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने स्पष्ट किया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नशा तस्करों एवं अवैध दवा कारोबारियों के विरुद्ध ऐसी कठोर एवं निरंतर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत आज पुलिस एवं ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने बद्दी में सालासर कॉम्प्लेक्स में छापेमारी की. इस दौरान टीम को मौके पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित एवं नशीली दवाइयां बरामद हुई.
हिमाचल पुलिस की ओर से जारी बयान के अनुसार, छापेमारी के दौरान कुल 2,23,084 नशीली गोलियां बरामद की गईं, जिनमें Tramadol Hydrochloride की 1,61,920 गोलियां और Alprazolam (Atrox-0.5) की 61,164 गोलियां शामिल हैं. वहीं, इस कार्रवाई के दौरान मौके से दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया. आरोपियों की पहचान शिव पूजन प्रजापति और अनुराग शुक्ला के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं.
प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि आरोपी बिना किसी वैध लाइसेंस एवं परमिट के प्रतिबंधित दवाइयों का अवैध भंडारण एवं कारोबार कर रहे थे. बरामद नशीली दवाइयों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. वहीं, मामले में थाना बद्दी में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच अमल में लाई जा रही है.
इसके अतिरिक्त मौके से भारी मात्रा में अन्य संदिग्ध एवं अवैध दवाइयां भी बरामद हुई हैं, जिनके संबंध में ड्रग विभाग द्वारा औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम (Drugs & Cosmetics Act) के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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