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"खाकी" पर दाग लगाने वालों की खैर नहीं, हिमाचल में 16 पुलिसकर्मी बर्खास्त

हिमाचल पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्ती कार्रवाई की जाएगी.

HIMACHAL DGP ASHOK TIWARI
हिमाचल पुलिस के डीजीपी अशोक तिवारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 2:04 PM IST

2 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच पुलिस विभाग ने भी सख्त रुख अपना लिया है. डीजीपी अशोक तिवारी ने साफ कहा है कि खाकी वर्दी पर दाग लगाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने बताया कि इस साल अब तक 16 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है. एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में DGP अशोक तिवारी ने कहा कि विभाग में अनुशासन बनाए रखना सबसे जरूरी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा तस्करों से जुड़े किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसकी भूमिका प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष.

अब तक 16 पुलिसकर्मी बर्खास्त

DGP ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक 16 पुलिसकर्मियों को नौकरी से हटाया जा चुका है. इनमें से कुछ के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज थे, जबकि कुछ पर नशा तस्करों को संरक्षण देने के आरोप थे. अशोक तिवारी ने कहा कि जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होतीं, उसी तरह हर पुलिसकर्मी भी एक जैसा नहीं होता. उन्होंने माना कि विभाग में कुछ “काली भेड़ें” हैं, लेकिन उन्हें चिन्हित कर सख्ती से बाहर किया जा रहा है, ताकि पुलिस की छवि साफ बनी रहे. बहुचर्चित चेस्टर हिल मामले पर पूछे गए सवाल पर DGP ने संयमित प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मामला अभी जांच के दायरे में है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. संबंधित विभाग इस पर आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं.

हिमाचल पुलिस के डीजीपी अशोक तिवारी (ETV BHARAT)

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

DGP ने साफ संकेत दिए कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्ती जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि यदि सरकार की ओर से कोई विशेष जिम्मेदारी दी जाती है, तो पुलिस विभाग उसे पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से निभाएगा. हिमाचल पुलिस का यह सख्त रुख साफ दर्शाता है कि विभाग अब अपनी छवि को साफ रखने के लिए गंभीर है. नशे के खिलाफ इस मुहिम में दोषी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है.

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