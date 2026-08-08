ETV Bharat / state

नशा तस्करों पर हिमाचल पुलिस का एक्शन, अलग-अलग मामलों में 4 आरोपी गिरफ्तार, एक दोषी को जेल

शिमला/कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना रोहड़ू द्वारा एक अंतर-राज्यीय चिट्टा सप्लाई नेटवर्क का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, दूसरे मामले में कुल्लू जिले में चिट्टा तस्करी को लेकर दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे मामले में कोर्ट ने एनडीपीएस मामले में एक नशा तस्कर को 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज से हुई गिरफ्तारियां

पहले मामले में पुलिस थाना रोहड़ू में दर्ज केस के तहत प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पिंकू राम और सुनील पुहारता (निवासी रोहड़ू) को 53 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था. इसके बाद मामले की गहन जांच, डिजिटल साक्ष्यों, बैंक खातों के विश्लेषण और बैकवर्ड लिंकेज की जांच के आधार पर नेटवर्क के मुख्य सप्लायर सलमान हैदर (निवासी बिजनौर, यूपी) और थॉमस मसीह (उम्र 29 साल, निवासी गुरदासपुर, पंजाब) को गिरफ्तार किया गया. जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस थाना रोहड़ू ने फॉरवर्ड लिंकेज के आधार पर मनोज ठाकुर उर्फ सन्नी (उम्र 33 साल) निवासी रोहड़ू को भी गिरफ्तार किया है.

चिट्टा नेटवर्क के अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार

शिमला पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तार हो चुकी है. पुलिस जांच के दौरान ये पाया गया कि ये सभी आरोपी रोहड़ू में सक्रिय एक अंतर-राज्यीय चिट्टा सप्लाई नेटवर्क से जुड़े हुए थे. शिमला पुलिस की तकनीकी विश्लेषण और बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज के आधार पर की गई कार्रवाई के कारण ही इस अंतर राज्यीय ड्रग सप्लाई नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया गया है.

कुल्लू में दो मामलों में कुल 23.690 ग्राम चिट्टा बरामद

वहीं, दूसरा मामला कुल्लू जिले से संबंधित है. यहां पर कुल्लू पुलिस की टीम ने नशा तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से कुल 23.690 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है. पुलिस ने चिट्टा अपने कब्जे में ले लिया है और अब आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.