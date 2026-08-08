नशा तस्करों पर हिमाचल पुलिस का एक्शन, अलग-अलग मामलों में 4 आरोपी गिरफ्तार, एक दोषी को जेल
हिमाचल पुलिस ने अंतरराज्यीय चिट्टा नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 8:23 PM IST
शिमला/कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना रोहड़ू द्वारा एक अंतर-राज्यीय चिट्टा सप्लाई नेटवर्क का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, दूसरे मामले में कुल्लू जिले में चिट्टा तस्करी को लेकर दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे मामले में कोर्ट ने एनडीपीएस मामले में एक नशा तस्कर को 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज से हुई गिरफ्तारियां
पहले मामले में पुलिस थाना रोहड़ू में दर्ज केस के तहत प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पिंकू राम और सुनील पुहारता (निवासी रोहड़ू) को 53 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था. इसके बाद मामले की गहन जांच, डिजिटल साक्ष्यों, बैंक खातों के विश्लेषण और बैकवर्ड लिंकेज की जांच के आधार पर नेटवर्क के मुख्य सप्लायर सलमान हैदर (निवासी बिजनौर, यूपी) और थॉमस मसीह (उम्र 29 साल, निवासी गुरदासपुर, पंजाब) को गिरफ्तार किया गया. जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस थाना रोहड़ू ने फॉरवर्ड लिंकेज के आधार पर मनोज ठाकुर उर्फ सन्नी (उम्र 33 साल) निवासी रोहड़ू को भी गिरफ्तार किया है.
चिट्टा नेटवर्क के अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार
शिमला पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तार हो चुकी है. पुलिस जांच के दौरान ये पाया गया कि ये सभी आरोपी रोहड़ू में सक्रिय एक अंतर-राज्यीय चिट्टा सप्लाई नेटवर्क से जुड़े हुए थे. शिमला पुलिस की तकनीकी विश्लेषण और बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज के आधार पर की गई कार्रवाई के कारण ही इस अंतर राज्यीय ड्रग सप्लाई नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया गया है.
कुल्लू में दो मामलों में कुल 23.690 ग्राम चिट्टा बरामद
वहीं, दूसरा मामला कुल्लू जिले से संबंधित है. यहां पर कुल्लू पुलिस की टीम ने नशा तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से कुल 23.690 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है. पुलिस ने चिट्टा अपने कब्जे में ले लिया है और अब आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
"इन दोनों मामलों में नशीले पदार्थों के स्रोत, सप्लाई चैन एवं इससे जुड़े अन्य व्यक्तियों/नेटवर्क की पहचान के लिए पुलिस की गहन एवं विस्तृत जांच जारी है. आमजन से अपील है कि नशे के खिलाफ इस अभियान में पुलिस का सहयोग करें और नशे से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल पुलिस के साथ साझा करें. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी." - अभिषेक सेकर, एसपी कुल्लू
निजी होटल से पंजाब के दो नशा तस्कर गिरफ्तार
एसपी कुल्लू अभिषेक सेकर ने बताया कि पहला मामला पर्यटन नगरी मनाली में सामने आया. पुलिस थाना मनाली की टीम ने विश्वसनीय गुप्त सूचना के आधार पर मनाली स्थित एक निजी होटल में दबिश दी. तलाशी के दौरान होटल के कमरे में ठहरे दो व्यक्तियों के कब्जे से 20.420 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. दोनों आरोपी पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 26 साल और 45 साल है. पुलिस थाना मनाली में एनडीपीएस की धारा 21 एवं 29 के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
नाके के दौरान आरोपी से चिट्टा बरामद
एसपी कुल्लू ने बताया कि एक अन्य कार्रवाई के तहत पुलिस थाना कुल्लू की टीम ने अपर बदाह–पाहनाला सड़क पर नाका लगाया हुआ था. इसी दौरान पुलिस ने शक के आधार पर एक 33 साल के व्यक्ति की तलाशी ली और उसके कब्जे से 3.27 ग्राम बरामद किया. आरोपी कुल्लू जिले के जिया गांव का रहने वाला है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिफ्तार कर लिया है.
चिट्टा तस्कर को 2 साल कठोर कारावास की सजा
वहीं, एक अन्य मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 शिमला की अदालत ने चिट्टा तस्करी में आरोपी को दोषी करार दिया और 2 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. पुलिस थाना वेस्ट शिमला में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दोषी रणवीर सिंह (निवासी सुंदरनगर, मंडी) को कोर्ट ने 2 साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. इस मामले में शिमला पुलिस ने दोषी के कब्जे से करीब 7 ग्राम चिट्टा बरामद किया था.