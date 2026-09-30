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हिमाचल के इस जिले में 9 महीने में 9.986 KG चिट्टा जब्त, सितंबर में 54 बीघे जमीन से हटाई भांग

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अवैध नशे के खिलाफ शासन-प्रशासन के द्वारा एक ओर लगातार मुहिम चलाई जा रही है वहीं दूसरी ओर नशा तस्करों के खिलाफ आए दिन कार्रवाई भी की जा रही है. इसी कड़ी में उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नारकोटिक्स कोआर्डिनेशन कमेटी (NCORD) की बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी एवं दुरुपयोग की रोकथाम, नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.

नशे के खिलाफ इस अहम बैठक में डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने संबंधित विभागों को नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रभावी एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी के संभावित स्रोतों, संवेदनशील क्षेत्रों एवं हॉटस्पॉट की पहचान कर वहां निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया. बैठक में बताया गया कि जिले में पिछले एक माह के दौरान 54 बीघा भूमि पर उगाई गई भांग की खेती को नष्ट किया गया है.

इस वर्ष अब तक NDPS एक्ट के तहत 263 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 526 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है. सितंबर माह में NDPS एक्ट के तहत 35 मामले दर्ज कर 45 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया. NDPS एक्ट के तहत अब तक 68 आरोपितों की कुल 12 करोड़ 52 लाख 32 हजार रुपये की संपत्ति सीज की गई है. वहीं, इस वर्ष अब तक जिले में 9 किलो 986 ग्राम चिट्टा जब्त किया गया है.

54 बीघे जमीन से भांग की खेती नष्ट की गई (FILE, ETV Bharat)

शिमला जिले में 15 पंचायतों को नशे की दृष्टि से संवेदनशील चिन्हित किया गया है. इन पंचायतों में वर्ष 2023, 2024 और 2025 के NDPS एक्ट से संबंधित मामलों का विस्तृत डेटा तैयार किया जाएगा. इस डेटा के आधार पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार कर नशे की समस्या के कारणों एवं प्रभावी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम तय किए जाएंगे.

चिट्टा तस्करी के आरोपियों की संपत्ति जब्त (@ShimlaPolice)

अवैध नशे के खिलाफ अहम कार्रवाई

एक माह में 54 बीघा भांग की खेती नष्ट

इस वर्ष NDPS एक्ट के तहत 263 मामले दर्ज

इस वर्ष 526 आरोपी गिरफ्तार

सितंबर माह में 35 मामले दर्ज

सितंबर में 45 आरोपी गिरफ्तार

68 आरोपियों की ₹12.52 करोड़ की संपत्ति सीज

इस वर्ष 9 किलो 986 ग्राम चिट्टा जब्त

15 पंचायतें नशे की दृष्टि से संवेदनशील

'कार्यक्रमों तक सीमित न रहें, युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ें'

शिमला जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि, "नशे के खिलाफ अब तक चलाए गए जागरूकता अभियानों के साथ-साथ नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाने के प्रयासों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. यदि प्रत्येक अधिकारी और विभाग मिलकर एक-एक युवा को नशे के चंगुल से बाहर निकालकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सफल होता है, तो इससे व्यापक सामाजिक परिवर्तन संभव है. नशा विरोधी प्रयास केवल कार्यक्रम आयोजित करने तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि इनके ठोस परिणाम समाज में दिखाई देने चाहिए."

रोकथाम के साथ उपचार और पुनर्वास भी जरूरी

NCORD की बैठक में नशे की रोकथाम के साथ-साथ नशे की लत से प्रभावित लोगों के पुनर्वास, परामर्श और समाज की मुख्यधारा में पुनर्स्थापना से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई. इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि, नशे की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है. इस उपायुक्त ने पुलिस विभाग को नशे की तस्करी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने और संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने युवाओं एवं विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता और नशा विरोधी गतिविधियों को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया

कई लग्जरी गाड़ियां जब्त (@SHIMLAPOLICE)

नशा मुक्ति केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने केे निर्देश

इस बैठक में एसपी गौरव सिंह ने कहा कि, जिले में नशे के खिलाफ प्रभावी तरीके से कार्रवाई की जा रही है. पुलिस जांच में राजस्व विभाग का सहयोग भी बढ़ा है और जिले में भांग की खेती को नष्ट करने के अभियान में तेजी आई है. नशे के कारोबार में संलिप्त आरोपियों द्वारा किए गए अतिक्रमण से संबंधित मामलों में भी सभी विभागों को मिलकर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए. जिले में संचालित नशा मुक्ति केंद्रों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा. साथ ही निर्देश दिए कि पुलिस अधिकारी माह में कम से कम दो बार नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण करें.

चिट्टे से जुड़े आरोपियों की 1.01 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

वहीं, नशा तस्करी के मामलों में आरोपयों से जुड़ी संपत्तियों के आर्थिक स्रोतों की जांच के क्रम में नूरपुर पुलिस ने थाना इंदौरा के एक मामले में करीब 1.01 करोड़ रुपये मूल्य की तीन संपत्तियों के संबंध में फ्रीजिंग एवं प्रतिबंधात्मक कारवाई की है. पुलिस के अनुसार यह कारवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ (1) और 68 ई के तहत एफआईआर संख्या 152/2017 के संबंध में की गई है.

जिला पुलिस नूरपुर के एएसपी डीसी वर्मा ने बताया कि, "कारवाई के दायरे में कुल 1,01,55,718 रुपये मूल्य की संपत्तियां शामिल हैं. इनमें दलवीरो एवं उसके परिवार से संबंधित बताई गई कोठी का मूल्य 61,96,561 रुपये, उसके बेटे मिथुन उर्फ छप्पर से संबंधित कोठी, 32,60,950 रुपये की फर्नीचर एवं घरेलू सामग्री और उसकी बेटी के नाम पंजीकृत कार का मूल्य 6,98,207 रुपये बताया गया है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दलवीरो निवासी गांव छन्नी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा से जुड़े पांच और उसके बेटे मिथुन उर्फ छप्पर से जुड़े 14 एनडीपीएस मामलों का आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है. इसी मामले में दलवीरो को 1 अप्रैल 2025 को दोषसिद्ध किया गया था और अदालत ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी."

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