हिमाचल में 3 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 340 सड़कों को स्वीकृति मिलने की उम्मीद, 1,659 KM होगी लंबाई
हिमाचल में PMGSY-4 के दूसरे फेज में 3,000 करोड़ की 340 सड़कों को मंजूरी मिलने की उम्मीद. गांवों में सड़क नेटवर्क होगा मजबूत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 7:52 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और दूरदराज के क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण के दूसरे फेज में बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अनुसार, प्रदेश को करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत से 1,659 किलोमीटर लंबी 340 सड़कों की स्वीकृति मिलने जा रही है. इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बातचीत की गई है. प्रस्तावित सड़कों को अक्टूबर-नवंबर में मंजूरी मिलने की उम्मीद है.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पिछले करीब चार वर्षों के दौरान उनके विभागों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत 9,500 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपये तक की राशि की मदद मिली है. इसमें सड़क निर्माण, अमृत योजना, स्वच्छता, सीवरेज और पेयजल जैसी योजनाओं से संबंधित सहायता शामिल हैं.
PMGSY-4 के पहले चरण में 2,300 करोड़ की स्वीकृति
लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के पहले फेज में इस साल की शुरुआत में करीब 2,300 करोड़ रुपये की लागत से 1,500 किलोमीटर लंबी 294 सड़कों को मंजूरी मिली थी. इनमें से 17 सड़कें न्यायालय में विचाराधीन मामलों के कारण शुरू नहीं हो पाई हैं, जबकि शेष सड़कों पर काम शुरू हो चुका है. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत हो और लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके.
दूसरे चरण में इन विधानसभा क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
PMGSY-4 के दूसरे चरण में प्रस्तावित 340 सड़कों से प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है. विक्रमादित्य सिंह के अनुसार, इस योजना में आनी, अर्की, बैजनाथ, बल्ह, बंजार, भटियात, भरमौर, चंबा, चौपाल, चुराह, डलहौजी, जुब्बल-कोटखाई, कुल्लू, मंडी सदर, पच्छाद, रामपुर, रोहड़ू, सराज, सोलन और ठियोग विधानसभा क्षेत्रों की सड़कें शामिल हैं. उन्होंने बताया कि सड़कों की स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जनवरी से इन सड़कों का निर्माण कार्य धरातल पर शुरू किया जा सके.
128 करोड़ की लागत से बनेंगे 23 पुल
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए पुलों के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है. मंत्री ने बताया कि PMGSY-4 के तहत लगभग 128 करोड़ रुपये की लागत से 23 पुलों को भी जल्द स्वीकृति मिलने की उम्मीद है. इन पुलों के निर्माण से उन क्षेत्रों को राहत मिल सकती है, जहां बरसात के दौरान नदी-नालों के कारण आवागमन प्रभावित होता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.
सड़क निर्माण के लिए भूमि दान करने की अपील
विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश की जनता से ग्रामीण सड़कों के निर्माण में सहयोग करने की अपील की. उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग सड़क निर्माण के लिए अपनी भूमि की गिफ्ट डीड यानी भूमि दान की प्रक्रिया पूरी कर विभाग के नाम करें. इसके साथ ही उन्होंने वन अधिकार अधिनियम (FRA) और वन संरक्षण अधिनियम (FCA) के तहत आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करने में सहयोग देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि भूमि उपलब्ध होने और जरूरी मंजूरियां मिलने से अधिक सड़कों को स्वीकृति दिलाने का रास्ता आसान होगा.
800 करोड़ के सड़क रखरखाव प्लान पर काम जारी
प्रदेश में सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए करीब 800 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना पर काम किया जा रहा है. इस योजना के तहत लगभग 800 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिटुमेन यानी सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले तारकोल की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों के कारण काम प्रभावित होने की आशंका है. इस समस्या के समाधान के लिए विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश के लिए राहत की मांग करने की बात कही है.
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