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हिमाचल में 3 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 340 सड़कों को स्वीकृति मिलने की उम्मीद, 1,659 KM होगी लंबाई

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और दूरदराज के क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण के दूसरे फेज में बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अनुसार, प्रदेश को करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत से 1,659 किलोमीटर लंबी 340 सड़कों की स्वीकृति मिलने जा रही है. इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बातचीत की गई है. प्रस्तावित सड़कों को अक्टूबर-नवंबर में मंजूरी मिलने की उम्मीद है.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पिछले करीब चार वर्षों के दौरान उनके विभागों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत 9,500 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपये तक की राशि की मदद मिली है. इसमें सड़क निर्माण, अमृत योजना, स्वच्छता, सीवरेज और पेयजल जैसी योजनाओं से संबंधित सहायता शामिल हैं.

PMGSY-4 के पहले चरण में 2,300 करोड़ की स्वीकृति लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के पहले फेज में इस साल की शुरुआत में करीब 2,300 करोड़ रुपये की लागत से 1,500 किलोमीटर लंबी 294 सड़कों को मंजूरी मिली थी. इनमें से 17 सड़कें न्यायालय में विचाराधीन मामलों के कारण शुरू नहीं हो पाई हैं, जबकि शेष सड़कों पर काम शुरू हो चुका है. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत हो और लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके. दूसरे चरण में इन विधानसभा क्षेत्रों को मिलेगा लाभ PMGSY-4 के दूसरे चरण में प्रस्तावित 340 सड़कों से प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है. विक्रमादित्य सिंह के अनुसार, इस योजना में आनी, अर्की, बैजनाथ, बल्ह, बंजार, भटियात, भरमौर, चंबा, चौपाल, चुराह, डलहौजी, जुब्बल-कोटखाई, कुल्लू, मंडी सदर, पच्छाद, रामपुर, रोहड़ू, सराज, सोलन और ठियोग विधानसभा क्षेत्रों की सड़कें शामिल हैं. उन्होंने बताया कि सड़कों की स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जनवरी से इन सड़कों का निर्माण कार्य धरातल पर शुरू किया जा सके. 128 करोड़ की लागत से बनेंगे 23 पुल