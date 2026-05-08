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इस एक योजना के तहत बनी हैं हिमाचल की 50% से ज्यादा सड़कें, अब मिलेगा सम्मान

हिमाचल के गठन के समय राज्य में केवल 228 किलोमीटर सड़कें थीं. लेकिन आज प्रदेश में 45 हजार किलोमीटर से अधिक का सड़क नेटवर्क है.

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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बेहतर कार्यों के लिए हिमाचल को मिलेगा सम्मान (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 1:55 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) में बेहतरीन कार्य के लिए देश के 'बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट' का सम्मान मिलने जा रहा है. खास बात यह है कि आज हिमाचल की 50 प्रतिशत से ज्यादा सड़कें इसी योजना के तहत बनी हैं. प्रदेश का कुल सड़क नेटवर्क करीब 46 हजार किलोमीटर का है, जिसमें से लगभग 23,500 किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से तैयार की गई हैं. पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क, निर्माण गुणवत्ता और समयबद्ध कार्यों के लिए हिमाचल को यह बड़ी उपलब्धि मिली है.

ग्रामीण इलाकों तक पहुंचीं सड़कें

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देना रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए राज्य के दूरदराज गांवों तक सड़क पहुंचाने का लगातार प्रयास किया गया. यही कारण है कि आज हजारों गांव सड़क नेटवर्क से जुड़ चुके हैं. उन्होंने कहा कि यह सम्मान लोक निर्माण विभाग की मेहनत, पारदर्शिता और प्रदेश के हर क्षेत्र को सड़क सुविधा से जोड़ने के संकल्प का परिणाम है. सरकार का लक्ष्य अब भी यही है कि हिमाचल के सबसे कठिन और दूरस्थ इलाकों तक मजबूत और सुरक्षित सड़कें पहुंचाई जाएं.

मध्य प्रदेश में होगा सम्मान समारोह

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूरे होने पर मध्य प्रदेश के सीहोर में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से विशेष समारोह आयोजित किया जा रहा है. इस समारोह में देशभर के उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने योजना के तहत बेहतरीन काम किया है. चयनित 18 राज्यों में हिमाचल प्रदेश को भी 'बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट' की सूची में शामिल किया गया है. समारोह में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश को यह सम्मान प्रदान करेंगे. इसके लिए हिमाचल से वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी समारोह में हिस्सा लेगा.

228 KM से 46 हजार KM तक का सफर

हिमाचल प्रदेश के गठन के समय राज्य में केवल 228 किलोमीटर सड़कें थीं. पहाड़ी प्रदेश होने के कारण गांवों तक पहुंचना बेहद मुश्किल था. लेकिन समय के साथ सड़क निर्माण को विकास का सबसे बड़ा आधार माना गया. प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार सड़कों को पहाड़ों की "भाग्य रेखा" कहा करते थे. 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद हिमाचल में सड़क विकास ने रफ्तार पकड़ी. आज प्रदेश में 45 हजार किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क मौजूद है, जिसने गांवों को शहरों से जोड़ने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और व्यापार को भी मजबूती दी है.

विकास और कनेक्टिविटी पर सरकार का फोकस

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के साथ लगातार समन्वय बनाकर सड़क निर्माण के लिए अधिक सहयोग और फंड लाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि सड़कें हिमाचल की जीवन रेखा हैं और इनके निर्माण में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने इस उपलब्धि को प्रदेश की जनता, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को समर्पित करते हुए कहा कि आने वाले समय में भी ग्रामीण कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम जारी रहेगा.

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