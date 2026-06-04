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महाराष्ट्र की मंडियों में पहुंचा हिमाचल का प्लम, किसानों को मिल रहे ये दाम

बाहरी राज्यों में पहुंच रहे मंडी के प्लम ( ETV Bharat )

"साल 2022 में एचपी शिवा परियोजना के तहत प्लम का बगीचा स्थापित किया था. हमारे क्लस्टर से 36 किसान जुड़े हुए हैं और करीब 11.5 हेक्टेयर क्षेत्र में प्लम की खेती की जा रही है. इस साल हमारे बाग से करीब 3 लाख रुपए मूल्य की फसल तैयार हुई है, जबकि अकेले मुझे करीब दो लाख रुपए की आय प्राप्त हो चुकी है. हमारी फसल को कुल्लू और भुंतर मंडियों में 220 से 235 रुपए प्रति किलोग्राम तक के दाम मिले हैं." - संजय कुमार, किसान, खग्राओं

मंडी जिले के विकासखंड बल्ह के बृखमणी क्लस्टर और सुंदरनगर के खग्राओं क्लस्टर में एचपी शिवा परियोजना के तहत लगाए गए प्लम के बागानों से इस साल व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन शुरू हुआ है. आधुनिक तकनीकों, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, सिंचाई सुविधाओं और विभागीय मार्गदर्शन के कारण किसानों को बेहतर उत्पादन और आकर्षक बाजार मिल रहे हैं.

मंडी: हिमाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार के प्रयास अब जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम देने लगे हैं. प्रदेश सरकार की हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्यवर्धन (एचपी शिवा) परियोजना किसानों और बागवानों के लिए वरदान साबित हो रही है. परियोजना के तहत मंडी जिले के बल्ह और सुंदरनगर क्षेत्र में तैयार किया गया उच्च गुणवत्ता वाला प्लम अब महाराष्ट्र सहित देश के बड़े बाजारों तक पहुंचने लगा है.

मंडी में प्लम की 4 किस्मों का उत्पादन (ETV Bharat)

प्लम की 4 किस्मों का उत्पादन

संजय कुमार ने बताया कि क्लस्टर में ब्लैक एंबर, सेंटा रोजा सहित प्लम की चार उन्नत किस्मों का उत्पादन किया जा रहा है. प्रदेश सरकार की ओर से पंप हाउस, बोरवेल, सिंचाई सुविधाएं तथा अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं. वहीं, मनरेगा के जरिए विभिन्न निर्माण कार्यों में सहयोग मिला है. उद्यान विभाग द्वारा समय-समय पर तकनीकी प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सलाह भी प्रदान की जा रही है.

बागवानों को दी जा रही ट्रेनिंग

बागवानी विभाग ने किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए हैं. विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में किसानों को वैज्ञानिक तुड़ाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और विपणन संबंधी जानकारी दी गई. इन प्रयासों का ही परिणाम है कि एपीएमसी भुंतर मंडी में इस वर्ष प्लम को 150 से 230 रुपए प्रति किलोग्राम तक का मूल्य प्राप्त हुआ है. आने वाले समय में ऐसे प्रयास किसानों को बेहतर बाजार, उचित मूल्य और स्थायी आय उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

एचपी शिवा परियोजना से हिमाचल में बागवानी को बढ़ावा (ETV Bharat)