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10 दिनों में चौथी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए हिमाचल के शहरों में तेल के दाम

देशभर में पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमत से जनता परेशान हैं. 10 दिनों में चौथी बार तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है.

पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी
पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 2:26 PM IST

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Updated : May 25, 2026 at 3:07 PM IST

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शिमला: देशभर में लगातार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. बीते 10 दिनों में ही चौथी बार तेल की कीमतों में इजाफा किया गया है. आज चौथी पर फिर से तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपये/लीटर और डीजल के दामों में 2.71 रुपये/लीटर की वृद्धि की है. वहीं, बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो यहां भी पेट्रोल की कीमत ₹102 प्रति लीटर के पार जा चुका है. वहीं. डीजल के दाम भी ₹95 लीटर के करीब पहुंच चुका है.

15 मई को पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 90 पैसे/लीटर और डीजल की 2 रुपए 73 पैसे/लीटर की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद 19 मई को पेट्रोल के दाम में 85 पैसे/लीटर और डीजल की कीमत में 88 पैसे/लीटर वृद्धि की गई. 23 मई को फिर से पेट्रोल के दाम में 87 पैसे/लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे/लीटर का इजाफा किया था. लगातार तेल की कीमत बढ़ने से आम जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही थी कि इसी बीच आज 25 मई को भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दामों में 2.71 रुपये प्रति लीटरकी वृद्धि की है.

पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी
पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी (ETV Bharat)
तारीखपेट्रोल के दाम में बढ़ातरीडीजल के दाम में बढ़ातरी
15 मई 20262 रुपये 90 पैसे/लीटर2 रुपए 73 पैसे/लीटर
19 मई 202685 पैसे/लीटर88 पैसे/लीटर
23 मई 202687 पैसे/लीटर91 पैसे/लीटर
25 मई 20262 रुपये 61 पैसे/लीटर2 रुपए 71 पैसे/लीटर

हिमाचल प्रदेश में अगल-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पेट्रोल की कीमत ₹102.52/लीटर और डीजल की कीमत ₹94.50/लीटर है. बिलासपुर में पेट्रोल की कीमत 101.28/लीटर और डीजल की कीमत 93.34/लीटर है. कांगड़ा में पेट्रोल 102.81/लीटर और डीजल की कीमत 93.78/लीटर है. हमीरपुर में पेट्रोल की कीमत 101.29/लीटर और डीजल की कीमत 93.32/लीटर है. वहीं, कुल्लू में पेट्रोल 102.58/लीटर और डीजल की कीमत 94.60/लीटर है.

हिमाचल के शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम
हिमाचल के शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम (ETV Bharat)
शहरपेट्रोल के दामडीजल के दाम
शिमला102.52/लीटर94.50/लीटर
बिलासपुर101.28/लीटर93.34/लीटर
कांगड़ा102.81/लीटर93.78/लीटर
हमीरपुर101.29/लीटर93.32/लीटर
कुल्लू102.58/लीटर94.60/लीटर

गौरतलब है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से आम लोग भी परेशान है. एक तो आम व्यक्ति के लिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से गाड़ी में चलाना मुश्किल हो रहा है. वहीं, रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों और महंगाई ने उनके घर का बजट बिगाड़ दिया है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन चल रहा है. लेकिन की तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए टैक्सी ऑपरेटरों ने सरकार से किराये में बढ़ोतरी करने की मांग करी है.

ये भी पढ़ें: टूरिस्ट सीजन के चलते शिमला में बढ़ा वाहनों का लोड, 70 हजार से ज्यादा वाहनों की आवाजाही, ट्रैफिक से निपटने को पुलिस ने बनाया ये प्लान

Last Updated : May 25, 2026 at 3:07 PM IST

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