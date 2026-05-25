10 दिनों में चौथी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए हिमाचल के शहरों में तेल के दाम
देशभर में पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमत से जनता परेशान हैं. 10 दिनों में चौथी बार तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 2:26 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 3:07 PM IST
शिमला: देशभर में लगातार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. बीते 10 दिनों में ही चौथी बार तेल की कीमतों में इजाफा किया गया है. आज चौथी पर फिर से तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपये/लीटर और डीजल के दामों में 2.71 रुपये/लीटर की वृद्धि की है. वहीं, बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो यहां भी पेट्रोल की कीमत ₹102 प्रति लीटर के पार जा चुका है. वहीं. डीजल के दाम भी ₹95 लीटर के करीब पहुंच चुका है.
15 मई को पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 90 पैसे/लीटर और डीजल की 2 रुपए 73 पैसे/लीटर की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद 19 मई को पेट्रोल के दाम में 85 पैसे/लीटर और डीजल की कीमत में 88 पैसे/लीटर वृद्धि की गई. 23 मई को फिर से पेट्रोल के दाम में 87 पैसे/लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे/लीटर का इजाफा किया था. लगातार तेल की कीमत बढ़ने से आम जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही थी कि इसी बीच आज 25 मई को भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दामों में 2.71 रुपये प्रति लीटरकी वृद्धि की है.
|तारीख
|पेट्रोल के दाम में बढ़ातरी
|डीजल के दाम में बढ़ातरी
|15 मई 2026
|2 रुपये 90 पैसे/लीटर
|2 रुपए 73 पैसे/लीटर
|19 मई 2026
|85 पैसे/लीटर
|88 पैसे/लीटर
|23 मई 2026
|87 पैसे/लीटर
|91 पैसे/लीटर
|25 मई 2026
|2 रुपये 61 पैसे/लीटर
|2 रुपए 71 पैसे/लीटर
हिमाचल प्रदेश में अगल-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पेट्रोल की कीमत ₹102.52/लीटर और डीजल की कीमत ₹94.50/लीटर है. बिलासपुर में पेट्रोल की कीमत ₹101.28/लीटर और डीजल की कीमत ₹93.34/लीटर है. कांगड़ा में पेट्रोल ₹102.81/लीटर और डीजल की कीमत ₹93.78/लीटर है. हमीरपुर में पेट्रोल की कीमत ₹101.29/लीटर और डीजल की कीमत ₹93.32/लीटर है. वहीं, कुल्लू में पेट्रोल ₹102.58/लीटर और डीजल की कीमत ₹94.60/लीटर है.
|शहर
|पेट्रोल के दाम
|डीजल के दाम
|शिमला
|₹102.52/लीटर
|₹94.50/लीटर
|बिलासपुर
|₹101.28/लीटर
|₹93.34/लीटर
|कांगड़ा
|₹102.81/लीटर
|₹93.78/लीटर
|हमीरपुर
|₹101.29/लीटर
|₹93.32/लीटर
|कुल्लू
|₹102.58/लीटर
|₹94.60/लीटर
गौरतलब है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से आम लोग भी परेशान है. एक तो आम व्यक्ति के लिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से गाड़ी में चलाना मुश्किल हो रहा है. वहीं, रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों और महंगाई ने उनके घर का बजट बिगाड़ दिया है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन चल रहा है. लेकिन की तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए टैक्सी ऑपरेटरों ने सरकार से किराये में बढ़ोतरी करने की मांग करी है.
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