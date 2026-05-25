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10 दिनों में चौथी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए हिमाचल के शहरों में तेल के दाम

पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी ( ETV Bharat )

शिमला: देशभर में लगातार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. बीते 10 दिनों में ही चौथी बार तेल की कीमतों में इजाफा किया गया है. आज चौथी पर फिर से तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपये/लीटर और डीजल के दामों में 2.71 रुपये/लीटर की वृद्धि की है. वहीं, बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो यहां भी पेट्रोल की कीमत ₹102 प्रति लीटर के पार जा चुका है. वहीं. डीजल के दाम भी ₹95 लीटर के करीब पहुंच चुका है. 15 मई को पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 90 पैसे/लीटर और डीजल की 2 रुपए 73 पैसे/लीटर की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद 19 मई को पेट्रोल के दाम में 85 पैसे/लीटर और डीजल की कीमत में 88 पैसे/लीटर वृद्धि की गई. 23 मई को फिर से पेट्रोल के दाम में 87 पैसे/लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे/लीटर का इजाफा किया था. लगातार तेल की कीमत बढ़ने से आम जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही थी कि इसी बीच आज 25 मई को भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दामों में 2.71 रुपये प्रति लीटरकी वृद्धि की है. पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी (ETV Bharat)