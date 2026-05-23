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10 दिनों में तीसरी बार बढ़ें पेट्रोल-डीजल के दाम, हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटर परेशान, आम जनता पर बढ़ा महंगाई का बोझ

देश में लगातार बढ़ रहे तेल की कीमतों से हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर और आम जनता परेशान हैं.

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम ने बढ़ाई मुश्किल
पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम ने बढ़ाई मुश्किल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 4:08 PM IST

7 Min Read
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शिमला: मिडिल ईस्ट तनाव और होर्मुज से मालवाहक जहाजों के आने में दिक्कत के चलते अब देश-दुनिया में पट्रोल-डीजल की संकट देखी जा रही है. ऐसे में भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही जनता को पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की अपील कर चुके हैं. वहीं, देश में लगातार बढ़ रहे तेलों के दाम से आम जनता पर महंगाई की मार झेलने को मजबूर हैं. पंप मालिक से लेकर टैक्सी व्यवसाय से जुड़े लोग भी अब बढ़ती तेल की कीमतों से परेशान हैं.

10 दिनों में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

गौरतलब है कि 15 मई को प्रीमियम पेट्रोल के दाम में 2 रुपये 95 पैसे, नॉर्मल पेट्रोल के दाम में 2 रुपये 90 पैसे और डीजल के दाम में 2 रुपए 73 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद 19 मई को पेट्रोल के दाम में 85 पैसे और डीजल के दाम में 88 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी. अब शनिवार फिर से पेट्रोल के दाम में 87 पैसे जबकि डीजल के दाम में 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई है. ऐसे में लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का विरोध होना शुरू हो गया है.

पेट्रोल-डीजल के लिए पंपों पर लगी लंबी लाइनें
पेट्रोल-डीजल के लिए पंपों पर लगी लंबी लाइनें (ETV Bharat)
तारीखपेट्रोल के दाम में बढ़ातरीडीजल के दाम में बढ़ातरी
15 मई 20262 रुपये 90 पैसे/लीटर2 रुपए 73 पैसे
19 मई 202685 पैसे/लीटर88 पैसे/लीटर
23 मई 202687 पैसे/लीटर91 पैसे/लीटर

शिमला में पेट्रोल की कीमत ₹100 के पार

शनिवार को एक बार फिर से देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है. यह तीसरी बार है, जब एक सप्ताह के भीतर पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की गई है. वहीं, बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो यहां शिमला में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. बीते 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद शहर में पेट्रोल की कीमत 100, रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई है. लगातार बढ़ती महंगाई का असर अब सीधे आम जनता की जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है. पेट्रोल पंप पर तेल भराने आए लोगों का कहना है कि महंगाई की मार अब आम लोगों पर पड़ रही है.

हिमाचल में पेट्रोल की कीमत ₹100 के पास
हिमाचल में पेट्रोल की कीमत ₹100 के पास (ETV Bharat)

वहीं, विकास नगर पेट्रोल पंप मालिक अमित नंदा ने बताया, 'उनके पम्प पर पेट्रोल 99.96 पैसे. जबकि डीजल 91.86 पैसे बिक रहा है'.

तेल के बढ़ते दाम का गरीब और मिडिल क्लास पर असर

शहर के अलग-अलग पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल अलग-अलग दामों पर बिक रहा है. ढली स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है. जबकि नवबहार के समीप स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 99.94 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं, शहर के अन्य पेट्रोल पंपों पर भी पेट्रोल की कीमत करीब 99.95 रुपये प्रति लीटर दर्ज की जा रही है. लोगों का कहना है इतनी ज्यादा बढ़ोतरी का असर गरीब और मिडिल क्लास पर देखने को मिल रहा है. एक लीटर में 5 रूपए की बढ़ोतरी से जो लोग 10 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं, उन पर सीधा 50 रूपए का फर्क पड़ेगा.

रोज सफर करने वाले लोगों को परेशानी होगी

लोगों ने कहा, 'जब वाहन ले लिए है तो दाम जितने भी बढ़ेगे पेट्रोल-डीजल फिर भी भराना पड़ेगा. लेकिन दामों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी होना गलत है'.

कहीं तेल की किल्लत, कहीं लिमिट में दी जा रही पेट्रोल-डीजल

जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर पेट्रोल के दाम ₹100 से ऊपर हो गए हैं. जबकि डीजल भी 92 रुपए पर पहुंच गया है. जिला कुल्लू में इन दिनों पर्यटन सीजन चरम पर है. लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से यहां पर टैक्सी चालकों का कारोबार खतरे में पड़ गया है. इतना ही नहीं जिला कुल्लू के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर भी अब तेल की किल्लत होने लगी है. ऐसे में टैक्सी चालकों की चिंता बढ़ गई है कि अगर उन्हें सैलानियों को लेकर कही जाना हो तो वह किस तरह से अपना सफर पूरा कर पाएंगे.

पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने बढ़ाई टैक्सी ऑपरेटरों की परेशानी

कुल्लू के टैक्सी चालक कविंद्र ठाकुर ने कहा, 'केंद्र सरकार को इस और विशेष ध्यान देना चाहिए. क्योंकि जब भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इससे देशभर में महंगाई भी बढ़ने लगती है. मालवाहक वाहनों का किराया भी इससे बढ़ जाएगा और आने वाले दिनों में बसों ऑपरेटर भी अपना किराया बढ़ाने को मजबूर हो जाएंगे. अगर आज किसी टैक्सी चालक को सवारी लेकर चंडीगढ़ या दिल्ली जाना हो तो वह किस तरह से अपना सफर पूरा करेगा. क्योंकि उन्हें एक तो महंगे दामों पर तेल दिया जा रहा है और वह भी उन्हें पर्याप्त नहीं मिल रहा है. इन सब बातों की ओर भी केंद्र सरकार को गौर करना चाहिए'.

'मजबूरन बढ़ाना पड़ेगा टैक्सी का किराया'

'पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से अब टैक्सी चालक भी परेशान हो गए हैं. आखिर इतनी महंगाई में वह किस तरह से अपना गुजारा कर पाएंगे. अगर कुछ दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम कम नहीं हुए तो मजबूरन उन्हें अपनी टैक्सी का किराया भी बढ़ाना पड़ेगा. क्योंकि पहले ही टैक्सी के इतने खर्चे होते हैं और सरकार के द्वारा टैक्सियों पर जो टैक्स लिया जाता है, वह भी काफी अधिक होता है. वहीं, अब पेट्रोल पंपों पर तेल की भी किल्लत हो रही है. अगर उन्हें टैक्सी चलाने के लिए तेल नहीं मिलेगा तो वह किस तरह से अपने घर परिवार का गुजारा करेंगे. यह चिंता उन्हें अब परेशान करने लगी है':- प्रेमचंद, टैक्सी चालक, कुल्लू

तेल की कीमत बढ़ने से टैक्सी चालक परेशान
तेल की कीमत बढ़ने से टैक्सी चालक परेशान (ETV Bharat)

पेट्रोल पंप पर तेल भराने पहुंचे सुनील शर्मा का कहना है कि यह एक सप्ताह के भीतर तीसरा मामला है. जब पेट्रोल-डीजल के दामों में सरकार द्वारा वृद्धि की गई है. अगर इसी तरह से यह वृद्धि होती रही तो इससे आम जनता काफी परेशान होगी. वहीं, पेट्रोल-डीजल की किल्लत भी अब कुछ जगह पर देखने को मिल रही है. केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा. ताकि पेट्रोल-डीजल के दाम कम किया जा सके और इससे महंगाई पर भी काबू पाया जा सके.

पेट्रोल पंप के मैनेजर रशपाल शर्मा ने बताया, 'केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल के दामों में एक बार फिर से वृद्धि की गई है. फिलहाल उनके पेट्रोल पंप पर सभी वाहनों को पर्याप्त मात्रा में तेल दिया जा रहा है. सरकार द्वारा अभी तक इस बारे कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है. पेट्रोल-डीजल वितरण के मामले में आगामी समय में सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे, उसी आधार पर फिर वाहनों को तेल दिया जाएगा'.

टैक्सी ऑपरेटरों ने की किराया बढ़ाने की मांग

पिछले शुक्रवार से शुरू हुआ पेट्रोल-डीजल रेट बढ़ोतरी का सलसिला लगातार जारी है. शनिवार को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है. ऐसे में अब कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर मांग करने लगे हैं कि जिस तरह से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उसके अनुरूप किराए में भी बढ़ोतरी की जाए. क्योंकि अधिकतर लोगों ने बैंकों से लोन लेकर कमर्शियल व्हीकल डाले हैं. जिससे कि वह परिवार का पालन पोषण कर सके. ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से उन्हें परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो जाएगा.सरकार को गरीब तबके का भी ध्यान रखना चाहिए.

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