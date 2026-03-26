ETV Bharat / state

हिमाचल में पेट्रोल-डीजल महंगा, इस कंपनी ने इतने रुपए प्रति लीटर बढ़ाया रेट

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है.

PETROL DIESEL PRICE HIKE HIMACHAL
हिमाचल में पेट्रोल-डीजल महंगा (CONCEPT IMAGE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 10:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे आम लोगों की जेब पर दिखने लगा है. ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच सैन्य हालात के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं. इसका असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला है, जहां नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के दामों में अचानक 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है.

पेट्रोल-डीजल के नए दाम

नायरा कंपनी ने नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं. इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 94.81 रुपये से बढ़कर 99.81 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है. वहीं डीजल की कीमत भी 84.59 रुपये से बढ़कर 89.59 रुपये प्रति लीटर हो गई है. इस अचानक बढ़ोतरी ने वाहन चालकों को बड़ा झटका दिया है और लोगों की रोजमर्रा की खर्चे बढ़ने की चिंता भी बढ़ गई है.

महंगाई बढ़ने की आशंका

ईंधन के दाम बढ़ने का सीधा असर परिवहन लागत पर पड़ता है. ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सब्जी, राशन और अन्य जरूरी सामान भी महंगे हो सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है, जिससे आम जनता की परेशानी और बढ़ेगी.

हिमाचल में पेट्रोल पंपों की स्थिति

हिमाचल प्रदेश में कुल 677 पेट्रोल पंप हैं. इनमें सबसे ज्यादा Indian Oil Corporation के 331 पंप हैं. इसके अलावा Hindustan Petroleum Corporation Limited के 144 और Bharat Petroleum Corporation Limited के 127 पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं. अन्य कंपनियों के करीब 75 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें नायरा कंपनी के पंप भी शामिल हैं. फिलहाल बाकी कंपनियों ने अपने दामों में कोई बदलाव नहीं किया है.

देशभर में नायरा का नेटवर्क

नायरा कंपनी के देशभर में करीब 7 हजार पेट्रोल पंप हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पश्चिम भारत के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में स्थित हैं. इसके अलावा दक्षिण भारत और उत्तर भारत के कई राज्यों में भी कंपनी का नेटवर्क फैला हुआ है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इस बढ़ोतरी ने हिमाचल में महंगाई बढ़ने के संकेत दे दिए हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय हालात जल्द सामान्य नहीं होते, तो आने वाले समय में आम जनता की जेब पर और बोझ बढ़ सकता है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में LPG गैस संकट गहराया! घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर, लोगों का टूटा सब्र

TAGGED:

NAYARA ENERGY
CRUDE OIL PRICE IMPACT INDIA
PETROL DIESEL RATE INCREASE
MIDDLE EAST TENSION OIL PRICES
PETROL DIESEL PRICE HIKE HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.