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हिमाचल में पेट्रोल-डीजल महंगा, इस कंपनी ने इतने रुपए प्रति लीटर बढ़ाया रेट

शिमला: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे आम लोगों की जेब पर दिखने लगा है. ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच सैन्य हालात के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं. इसका असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला है, जहां नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के दामों में अचानक 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है.

पेट्रोल-डीजल के नए दाम

नायरा कंपनी ने नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं. इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 94.81 रुपये से बढ़कर 99.81 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है. वहीं डीजल की कीमत भी 84.59 रुपये से बढ़कर 89.59 रुपये प्रति लीटर हो गई है. इस अचानक बढ़ोतरी ने वाहन चालकों को बड़ा झटका दिया है और लोगों की रोजमर्रा की खर्चे बढ़ने की चिंता भी बढ़ गई है.

महंगाई बढ़ने की आशंका

ईंधन के दाम बढ़ने का सीधा असर परिवहन लागत पर पड़ता है. ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सब्जी, राशन और अन्य जरूरी सामान भी महंगे हो सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है, जिससे आम जनता की परेशानी और बढ़ेगी.