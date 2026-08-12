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सेस लगने से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े, लोगों ने कहा: निर्णय लेने से पहले जनता की राय ले सरकार

हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर 60 पैसे सेस बढ़ने से कीमतें उछल गई हैं. कुल्लू में पेट्रोल ₹103.20, डीजल ₹95.23 प्रति लीटर हो गया है.

हिमाचल में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम
हिमाचल में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 3:38 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा बीती रात से पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर सेस बढ़ाने के कारण प्रदेश भर के पेट्रोल पंपों पर तेल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है. जिला कुल्लू की बात करें तो यहां के सभी पेट्रोल पंपों पर नए दाम लागू कर दिए गए हैं.

सेस लगने से पहले कुल्लू में पेट्रोल की कीमत ₹102.49 प्रति लीटर थी, जो अब बढ़कर ₹103.20 प्रति लीटर हो गई है. वहीं, डीजल जो पहले ₹94.54 प्रति लीटर था, वो अब बढ़कर ₹95.23 प्रति लीटर हो गया है. लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से कुल्लू की जनता में सरकार के प्रति भारी रोष है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को पहले आम आदमी की आय बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि लोग इन बढ़ते खर्चों को वहन कर सकें. आज आम आदमी की आमदनी घट रही है और सरकार नए-नए टैक्स लगाकर जनता पर बोझ डाल रही है.

हिमाचल में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम पर लोगों की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

'छात्रों और युवाओं की बढ़ी परेशानी'

पेट्रोल पंप पहुंचे युवा छात्र नरेश कुमार ने बताया कि 'मैं अपने घर से 70 किलोमीटर दूर कुल्लू में किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहा हूं. बड़ी मुश्किल से खाने-पीने और कमरे का किराया जुटा पाते हैं. कॉलेज और लाइब्रेरी जाने के लिए दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी बैंक किस्त भी हम खुद भरते हैं. यदि सरकार इसी तरह बार-बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाती रही, तो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे युवाओं के भविष्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा.'

'कृषि-बागवानी और माल ढुलाई पर पड़ेगा असर'

काम के सिलसिले में कुल्लू आए युवा सुरेश कुमार ने कहा कि जब वे तेल भरवाने पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि रातों-रात पेट्रोल-डीजल महंगा कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस समय कुल्लू में कृषि और सेब बागवानी का मुख्य सीजन चल रहा है. ईंधन के दाम बढ़ने से ट्रक और जीप का भाड़ा बढ़ जाएगा. बाहरी राज्यों से आने वाली आवश्यक वस्तुओं की माल ढुलाई महंगी होने से खाने-पीने की चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी. इसके अलावा, कुल्लू से सेब और अन्य उत्पाद बाहरी मंडियों तक भेजने के लिए बागवानों को भी अतिरिक्त मालभाड़ा चुकाना पड़ेगा.

कुल्लू के भूतनाथ में पेट्रोल पंप के ऑपरेटर मेहुल शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा 60 पैसे सेस लगाया गया है, जिस पर अन्य टैक्स जुड़ने के कारण पेट्रोल पर कुल 71 पैसे और डीजल पर 69 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है. नए दामों को देखकर ग्राहक परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन बीती रात से लागू सरकारी दरों के हिसाब से ही अब ईंधन बेचा जा रहा है.

ये भी पढ़ें: पेट्रोल-डीजल पर 60 पैसे सेस से भड़का गुस्सा, हमीरपुर के लोगों ने कहा- महंगाई बढ़ेगी, सरकार वापस ले फैसला

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