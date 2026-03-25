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पेट्रोल-डीजल पर सेस से बढ़ेगी महंगाई? बस ऑपरेटरों और आम जनता में रोष

ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार को टैक्स बढ़ाने की बजाय अपने संसाधनों को मजबूत करना चाहिए.

HIMACHAL PETROL DIESEL CESS
पेट्रोल-डीजल पर सेस के प्रस्ताव से बढ़ी चिंता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 4:34 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर विधवा और अनाथ बच्चों की सहायता के लिए सेस लगाने के प्रस्ताव ने बहस छेड़ दी है. एक तरफ सरकार इसे सामाजिक सहायता से जोड़कर देख रही है, वहीं दूसरी ओर आम जनता और परिवहन से जुड़े लोग इसे महंगाई बढ़ाने वाला कदम मान रहे हैं. कुल्लू जिले में फिलहाल ईंधन की आपूर्ति सामान्य है, लेकिन प्रस्तावित सेस को लेकर चिंता साफ दिखाई दे रही है.

फिलहाल सामान्य है ईंधन आपूर्ति

कुल्लू के पेट्रोल पंपों पर अभी पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य बनी हुई है. लोगों को किसी तरह की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ रहा, लेकिन आने वाले समय में कीमत बढ़ने की आशंका ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में स्थानीय लोगों में अभी से चिंता बनी हुई है.

पेट्रोल-डीजल पर सेस के प्रस्ताव से बढ़ी चिंता (ETV BHARAT)

बस-टैक्सी ऑपरेटरों ने जताई नाराजगी

स्थानीय बस ऑपरेटर चंदन करीर का कहना है कि, डीजल पर सेस लगने से परिवहन लागत बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि बसों और ट्रकों के किराए बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे रोजमर्रा की वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा. टैक्सी ऑपरेटर प्रेमचंद का कहना है कि पहले ही ईंधन पर भारी टैक्स लगाया जा चुका है. ऐसे में अगर कीमतें और बढ़ती हैं, तो टैक्सी कारोबार चलाना मुश्किल हो जाएगा और यात्रियों को भी ज्यादा किराया देना पड़ेगा.

HIMACHAL PETROL DIESEL CESS
प्रस्तावित सेस को लेकर बस और टैक्सी ऑपरेटर चिंतित (ETV BHARAT)

आम लोगों की बढ़ी चिंता

स्थानीय निवासी सुनील राणा का कहना है कि, सरकार को टैक्स बढ़ाने की बजाय अपने संसाधनों को मजबूत करना चाहिए. उन्होंने कहा कि बार-बार टैक्स लगाने से आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और महंगाई की मार झेलनी पड़ती है.

महंगाई बढ़ने का खतरा

विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ती है, जिसका असर खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी चीजों की कीमतों पर भी पड़ता है. ऐसे में सेस लागू होने पर महंगाई बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. पेट्रोल-डीजल पर प्रस्तावित सेस को लेकर प्रदेश में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. जहां सरकार इसे सामाजिक हित से जोड़ रही है, वहीं आम जनता और परिवहन क्षेत्र इससे होने वाले आर्थिक प्रभाव को लेकर चिंतित हैं. आने वाले दिनों में इस फैसले पर क्या अंतिम निर्णय होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं.

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