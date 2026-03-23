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पेट्रोल-डीजल सेस पर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट, रणधीर बोले- CM ने अपनी ईगो के लिए पारित किया बिल

सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त सेस लगाने के लिए संशोधन विधेयक पेश किया. विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे आम जनता पर सीधा बोझ पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी. विपक्ष ने मुख्यमंत्री से बिल वापस लेने की मांग की, लेकिन बिल पारित होने के बाद उन्होंने विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन कर दिया.

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में पेट्रोल और डीजल पर प्रस्तावित सेस को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला. सरकार द्वारा 'मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2005' में संशोधन कर 5 रुपये तक सेस लगाने का प्रावधान ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, जिसके विरोध में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया.

विपक्ष का कहना था कि पहले ही हिमाचल में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स अधिक है. ऐसे में नया सेस लगाने से लोगों पर आर्थिक दबाव और बढ़ेगा. विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जल्दबाजी में बिल पास किया.

रणधीर शर्मा का सरकार पर हमला

सदन के बाहर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह 'विधवा और अनाथ सेस' के नाम पर जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला फैसला है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपनी 'ईगो' के चलते इस बिल को पारित किया और जनता के हितों को नजरअंदाज किया. रणधीर शर्मा ने कहा कि इस फैसले का असर प्रदेश के हर वाहन चालक पर पड़ेगा, क्योंकि आज लगभग हर घर में वाहन है. उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल में पेट्रोल-डीजल की कीमतें पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा से ज्यादा हो सकती हैं, जिससे खपत घटेगी और सरकार को भी अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा.

सरकार के फैसले पर सवाल

विपक्ष का तर्क है कि इस सेस से सरकार को बड़ा आर्थिक लाभ नहीं होगा, लेकिन आम लोगों की जेब पर असर जरूर पड़ेगा. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर मुद्दे पर राजनीति कर रही है और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है. पेट्रोल-डीजल सेस का मुद्दा विधानसभा में बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है. एक ओर सरकार इसे जरूरी कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे जनता पर अतिरिक्त बोझ मान रहा है. आने वाले समय में इस फैसले का असर आम लोगों की जेब और प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोनों पर देखने को मिल सकता है.

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