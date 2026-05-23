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हिमाचल में पेट्रोल के दाम ₹100 पार, जानें आपके शहर में क्या है कीमतें ?

पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे और डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर वृद्धि से हिमाचल की राजधानी शिमला में पेट्रोल के दाम 99.96 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.86 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं. वहीं, कुल्लू में सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम 100.01 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.96 रुपए प्रति लीटर हो गया है. इसी तरह से हमीरपुर में पेट्रोल 98.76 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.74 रुपए प्रति लीटर हो गया है. वहीं, धर्मशाला में पेट्रोल के दाम 98.3 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 87.5 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं. सिरमौर में पेट्रोल 99.49 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.42 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है.

हमीरपुर: देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है. तेल कंपनियों ने लगातार तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए हैं, जिसने सीधा लोगों की जेब पर प्रहार किया है. तेल कंपनियों द्वारा डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. हिमाचल प्रदेश में भी इसका सीधा असर पड़ा है. पहले से महंगाई की मार झेल रहे लोगों की जेब अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से और ढीली होने वाली हैं. हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर पार कर चुके हैं.

"जब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए हैं, तब से बाजार में ग्राहकों की संख्या भी कम हो गई है. लोग अब बेवजह बाजार आने से बच रहे हैं, क्योंकि आने-जाने का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है. पेट्रोल-डीजल के महंगे होने से छोटे व्यापारियों पर सीधा असर पड़ रहा है. अमीर लोगों के लिए यह ज्यादा परेशानी की बात नहीं होगी, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा. महंगाई बढ़ने से छोटे दुकानदारों की बिक्री पर भी असर पड़ रहा है." - राजेश, दुकानदार, हमीरपुर

इस महीने लगातार तीसरी बार बढ़े दाम

गौरतलब है की मई महीने में अब तक लगातार तीन बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है. इससे पहले 19 मई 2026 को भी तेल तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल के दामों में 87 पैसे और डीजल के दामों में 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई है. वहीं, 15 मई 2026 को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में तेल विपणन कंपनियों ने 3 रुपए की बढ़ोतरी की थी. वहीं, आज 23 मई को पेट्रोल के दामों में 87 पैसे और डीजल की कीमतों में 91 पैसे की बढ़ोतरी की है. पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से हाहाकार मचना शुरू हो गया है. पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण परिवहन खर्च बढ़ने लगा है, जिसका असर रोजमर्रा के सामानों की कीमतों पर भी पड़ने की संभावना बढ़ गई है.

बढ़ती कीमतों से गरीब जनता पर महंगाई की मार

वहीं, हमीरपुर के युवा अशोक ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लगातार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास बड़ी गाड़ियां हैं, वे जरूरत पड़ने पर बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पहले से ही बाइक पर निर्भर हैं, उनके लिए खर्च संभालना मुश्किल हो गया है. अशोक ने कहा कि आज के समय में नौकरी और रोजमर्रा के कामों के लिए वाहन जरूरी हो गया है, लेकिन पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतें आम आदमी के लिए बड़ी समस्या बन चुकी हैं. उन्होंने सरकार से मांग की कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर नियंत्रण लगाया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके.