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हिमाचल की हवा में घुल रहा कीटनाशकों का जहर! बीमार हो रहे किसान, रोज अस्पताल पहुंच रहे इतने मरीज

डॉक्टरों के अनुसार कीटनाशक का असर सांस, त्वचा, आंखों और पेट के जरिए शरीर में पहुंच सकता है.

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कीटनाशक से बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे किसान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 1:13 PM IST

3 Min Read
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ज्वालामुखी: अच्छी फसल की उम्मीद में खेतों में बढ़ता रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल अब किसानों की सेहत पर भारी पड़ने लगा है. कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी क्षेत्र में इन दिनों कीटनाशक दवाओं के प्रभाव से बीमार होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. हालात ऐसे हैं कि ज्वालामुखी अस्पताल में प्रतिदिन 5 से 7 मरीज कीटनाशकों के संपर्क में आने के बाद उपचार के लिए पहुंच रहे हैं. इनमें अधिकतर किसान हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अपने घरों के आसपास खेतों में किए गए छिड़काव की चपेट में आ गए.

एक ही गांव के चार लोग अस्पताल में भर्ती

हाल ही में ज्वालामुखी से सटी बरेटी पंचायत के खोलियां गांव के चार लोगों को कीटनाशक के प्रभाव के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इनमें से एक मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा रेफर किया गया. इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी किसानों से सावधानी बरतने की अपील की है.

मक्की और धान की फसल के दौरान बढ़ते हैं मामले

विशेषज्ञों का कहना है कि मक्की और धान की फसल में कीटनाशकों का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है. इसी दौरान ऐसे मामलों में भी तेजी आती है. कई किसान बिना किसी सुरक्षा उपकरण के खेतों में दवा का छिड़काव करते हैं. तेज हवा में स्प्रे करना, मास्क और दस्ताने नहीं पहनना तथा छिड़काव के तुरंत बाद हाथ धोए बिना तंबाकू या खाना खाना जैसी छोटी-छोटी लापरवाहियां उनकी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन जाती हैं.

छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी

डॉक्टरों के अनुसार कीटनाशक का असर सांस, त्वचा, आंखों और पेट के जरिए शरीर में पहुंच सकता है. कई किसान पूरी बाजू के कपड़े, मास्क, चश्मा, दस्ताने और जूते नहीं पहनते, जिससे जहरीले रसायन सीधे शरीर के संपर्क में आ जाते हैं. कई बार दवा के संपर्क में आए हाथों से तंबाकू या भोजन करने से भी जहरीले तत्व शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो सकता है.

डॉक्टर ने बताए बचाव के उपाय

ज्वालामुखी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सतिंदर वर्मा ने बताया कि किसान दवा का छिड़काव करते समय पूरी सुरक्षा अपनाएं. हमेशा मास्क, दस्ताने, चश्मा, पूरे कपड़े और जूते पहनें. स्प्रे के दौरान पास में साबुन, साफ पानी और तौलिया रखें. उन्होंने कहा कि कीटनाशकों को घर से दूर बंद कमरे में सुरक्षित रखें, ताकि बच्चे और पालतू जानवर इनके संपर्क में न आएं.

लक्षण दिखें तो तुरंत लें उपचार

डॉ. वर्मा ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को कीटनाशक के संपर्क में आने के बाद चक्कर, उल्टी, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए. यदि कीटनाशक त्वचा पर लग जाए तो शरीर को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं. आंख में जाने पर तुरंत साफ पानी से आंख धोएं. उन्होंने किसानों को सलाह दी कि खेत में दवा का छिड़काव हमेशा खाना खाने के बाद करें और हवा की दिशा को ध्यान में रखते हुए ही स्प्रे करें. साथ ही दवा के डिब्बों पर बने हरे, नीले, पीले और लाल रंग के चेतावनी चिन्हों को पढ़कर ही उसका उपयोग करें.

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