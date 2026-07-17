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हिमाचल की हवा में घुल रहा कीटनाशकों का जहर! बीमार हो रहे किसान, रोज अस्पताल पहुंच रहे इतने मरीज

ज्वालामुखी: अच्छी फसल की उम्मीद में खेतों में बढ़ता रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल अब किसानों की सेहत पर भारी पड़ने लगा है. कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी क्षेत्र में इन दिनों कीटनाशक दवाओं के प्रभाव से बीमार होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. हालात ऐसे हैं कि ज्वालामुखी अस्पताल में प्रतिदिन 5 से 7 मरीज कीटनाशकों के संपर्क में आने के बाद उपचार के लिए पहुंच रहे हैं. इनमें अधिकतर किसान हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अपने घरों के आसपास खेतों में किए गए छिड़काव की चपेट में आ गए.

एक ही गांव के चार लोग अस्पताल में भर्ती

हाल ही में ज्वालामुखी से सटी बरेटी पंचायत के खोलियां गांव के चार लोगों को कीटनाशक के प्रभाव के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इनमें से एक मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा रेफर किया गया. इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी किसानों से सावधानी बरतने की अपील की है.

मक्की और धान की फसल के दौरान बढ़ते हैं मामले

विशेषज्ञों का कहना है कि मक्की और धान की फसल में कीटनाशकों का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है. इसी दौरान ऐसे मामलों में भी तेजी आती है. कई किसान बिना किसी सुरक्षा उपकरण के खेतों में दवा का छिड़काव करते हैं. तेज हवा में स्प्रे करना, मास्क और दस्ताने नहीं पहनना तथा छिड़काव के तुरंत बाद हाथ धोए बिना तंबाकू या खाना खाना जैसी छोटी-छोटी लापरवाहियां उनकी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन जाती हैं.

छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी

डॉक्टरों के अनुसार कीटनाशक का असर सांस, त्वचा, आंखों और पेट के जरिए शरीर में पहुंच सकता है. कई किसान पूरी बाजू के कपड़े, मास्क, चश्मा, दस्ताने और जूते नहीं पहनते, जिससे जहरीले रसायन सीधे शरीर के संपर्क में आ जाते हैं. कई बार दवा के संपर्क में आए हाथों से तंबाकू या भोजन करने से भी जहरीले तत्व शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो सकता है.