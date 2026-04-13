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देवभूमि हिमाचल में हर घर लक्ष्मी, प्रति व्यक्ति आय देश और पड़ोसी पंजाब से भी अधिक

हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय ( Getty Image )

शिमला: छोटा पहाड़ी राज्य प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से देश के साथ-साथ अपने पड़ोसी राज्य पंजाब से आगे है. यहां पंजाब का उल्लेख इसलिए किया जा रहा है कि कभी हिमाचल खुद पंजाब का एक भाग रहा है. ऐसे में वर्ष 1971 में पूर्ण राज्य बनने से पहले हिमाचल प्रदेश बेशक पंजाब का हिस्सा रहा, लेकिन अब कई मायनों में ये पंजाब से आगे है. उनमें से एक आंकड़ा प्रति व्यक्ति आय का है. हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसे 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला. वर्ष 1971 से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश ने प्रति व्यक्ति आय के मोर्चे पर शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं. इस समय वित्त वर्ष 2025-26 में हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2,83,626 रुपए है. ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से 64 हजार रुपए ज्यादा है. पंजाब में प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा 2,21,197 रुपए है. सुख की सूचना ये है कि प्रति व्यक्ति आय का ये आंकड़ा पिछली बार से 9.8 प्रतिशत अधिक है. पिछली बार वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा 2,58,196 रुपए था. पंजाब में इस उपलब्धि में यहां खेती-बागवानी के साथ सर्विस सेक्टर का योगदान है. बागवानी ने हिमाचल को कई गर्व के मौके दिए हैं. हिमाचल देश का एप्पल बाउल कहा जाता है. सेब उत्पादन के कारण ही हिमाचल के दो गांव क्यारी और मड़ावग लंबे अरसे तक एशिया के सबसे अमीर गांव रहे हैं. खैर, 15 अप्रैल 1948 को अपने गठन और 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने के बाद हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय व अन्य उपलब्धियों की पड़ताल करना प्रासंगिक है. हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय का ग्राफ निरंतर बढ़ता आया है. वर्ष 2011-12 से लेकर आज तक हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की औसत से अधिक ही रही है. दिलचस्प बात ये है कि वर्ष 1971 में हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय महज 651 रुपए थी. वर्ष 2011-12 में भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 63,462 रुपए थी. उस समय भी हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय देश से अधिक थी. तब हिमाचल की पीसीआई 87,721 रुपए थी. अगले वित्त वर्ष में देश की पीसीआई 70983 रुपए व हिमाचल की पीसीआई 99,730 रुपए आंकी गई. निम्न पंक्तियों में इस तुलनात्मक आंकड़े को देखिए साल पीसीआई देश पीसीआई हिमाचल 2013-14 79118 114095 2014-15 86647 123299 2015-16 94797 135512 2016-17 104880 150290 2017-18 115224 165497 2018-19 125946 174804 2019-20 132341 186559 2020-21 127244 173565 2021-22 150906 193392 2022-23 169145 214129 2023-24 188892 234436 2024-25 205325 258196 2025-26 219575 283626 (प्रति व्यक्ति आय रुपए में, सोर्स हिमाचल आर्थिक सर्वे रिपोर्ट)

पीसीआई: Per Capita Income