देवभूमि हिमाचल में हर घर लक्ष्मी, प्रति व्यक्ति आय देश और पड़ोसी पंजाब से भी अधिक
हिमाचल आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय और पंजाब की तुलना में अधिक है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 7:30 PM IST
शिमला: छोटा पहाड़ी राज्य प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से देश के साथ-साथ अपने पड़ोसी राज्य पंजाब से आगे है. यहां पंजाब का उल्लेख इसलिए किया जा रहा है कि कभी हिमाचल खुद पंजाब का एक भाग रहा है. ऐसे में वर्ष 1971 में पूर्ण राज्य बनने से पहले हिमाचल प्रदेश बेशक पंजाब का हिस्सा रहा, लेकिन अब कई मायनों में ये पंजाब से आगे है. उनमें से एक आंकड़ा प्रति व्यक्ति आय का है.
हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसे 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला. वर्ष 1971 से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश ने प्रति व्यक्ति आय के मोर्चे पर शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं. इस समय वित्त वर्ष 2025-26 में हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2,83,626 रुपए है. ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से 64 हजार रुपए ज्यादा है. पंजाब में प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा 2,21,197 रुपए है. सुख की सूचना ये है कि प्रति व्यक्ति आय का ये आंकड़ा पिछली बार से 9.8 प्रतिशत अधिक है. पिछली बार वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा 2,58,196 रुपए था. पंजाब में इस उपलब्धि में यहां खेती-बागवानी के साथ सर्विस सेक्टर का योगदान है.
बागवानी ने हिमाचल को कई गर्व के मौके दिए हैं. हिमाचल देश का एप्पल बाउल कहा जाता है. सेब उत्पादन के कारण ही हिमाचल के दो गांव क्यारी और मड़ावग लंबे अरसे तक एशिया के सबसे अमीर गांव रहे हैं. खैर, 15 अप्रैल 1948 को अपने गठन और 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने के बाद हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय व अन्य उपलब्धियों की पड़ताल करना प्रासंगिक है. हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय का ग्राफ निरंतर बढ़ता आया है. वर्ष 2011-12 से लेकर आज तक हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की औसत से अधिक ही रही है.
दिलचस्प बात ये है कि वर्ष 1971 में हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय महज 651 रुपए थी. वर्ष 2011-12 में भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 63,462 रुपए थी. उस समय भी हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय देश से अधिक थी. तब हिमाचल की पीसीआई 87,721 रुपए थी. अगले वित्त वर्ष में देश की पीसीआई 70983 रुपए व हिमाचल की पीसीआई 99,730 रुपए आंकी गई.
निम्न पंक्तियों में इस तुलनात्मक आंकड़े को देखिए
|साल
|पीसीआई देश
|पीसीआई हिमाचल
|2013-14
|79118
|114095
|2014-15
|86647
|123299
|2015-16
|94797
|135512
|2016-17
|104880
|150290
|2017-18
|115224
|165497
|2018-19
|125946
|174804
|2019-20
|132341
|186559
|2020-21
|127244
|173565
|2021-22
|150906
|193392
|2022-23
|169145
|214129
|2023-24
|188892
|234436
|2024-25
|205325
|258196
|2025-26
|219575
|283626
(प्रति व्यक्ति आय रुपए में, सोर्स हिमाचल आर्थिक सर्वे रिपोर्ट)
पीसीआई: Per Capita Income
वर्ष 1982 में एशिया का सबसे अमीर गांव
अस्सी के दशक में हिमाचल में सेब उत्पादन एक क्रांति बन चुका था. वर्ष 1982 में हिमाचल के भाग्य में एक अनूठी उपलब्धि आई. ऊपरी शिमला का क्यारी गांव एशिया का सबसे अमीर गांव घोषित हुआ. उसके बाद वर्ष 2016 में ऊपरी शिमला के ही गांव मड़ावग को एशिया के सबसे अमीर गांव होने का गौरव मिला. ये सब सेब उत्पादन से ही संभव हुआ. मौजूदा समय में मड़ावग गांव में सालाना 150 करोड़ रुपए से अधिक का सेब पैदा होता है. प्रति व्यक्ति आय को आबादी, जीएसडीपी, प्राइमरी, सेकेंडरी व टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ आदि मापदंडों को लेकर तय फार्मूले से आंका जाता है. मड़ावग गांव में चार सौ से अधिक परिवार हैं और यहां की आबादी दो हजार से अधिक है. प्रति व्यक्ति आय सालाना 75 लाख रुपए के करीब है.
हिमाचल में सालाना पांच हजार करोड़ रुपए का सेब कारोबार होता है. यहां चार लाख बागवान परिवार हैं. बागवानी व संबद्ध सेक्टर का जीएसडीपी में 15 फीसदी के करीब योगदान है. खैर, वैसे प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सोलन जिला हिमाचल में नंबर वन है. इसका कारण सोलन में इंडस्ट्रियल एरिया व एशिया का फार्मा हब है.
हिमाचल सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार प्रदीप चौहान का कहना है, 'बागवानी व कृषि सेक्टर को और अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए. अभी सिंचाई सुविधा बहुत कम है. कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि हिमाचल की सरकारों को खेती-बागवानी में सिंचाई योजनाएं बढ़ाने और दूरस्थ इलाकों से सेब को मंडियों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुधारने की जरूरत है'.
हिमाचल प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष डॉ. कुलदीप सिंह तंवर का कहना है कि बेसहारा पशुओं के कारण कृषि क्षेत्र को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसके अलावा कभी सूखा तो कभी ओलावृष्टि से नुकसान होता है. सरकार को सीमांत किसानों व बागवानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाना चाहिए.
राज्य के पूर्व वित्त सचिव केआर भारती कहते हैं कि हिमाचल में खेती-बागवानी के साथ ही पर्यटन सेक्टर को भी उभारने की योजनाओं पर अमल करने की जरूरत है. बेमौसमी सब्जियों की पैदावार के रास्ते की रुकावटों को पहचान कर किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए. इसके अलावा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स बढ़ाए जाने चाहिए.
वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने के बाद कई क्षेत्रों में शानदार काम किया है। खासकर सड़कों का नेटवर्क दूरदराज गांवों तक पहुंचा है. चूंकि हिमाचल की नब्बे फीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, लिहाजा खेती-बागवानी, पशु पालन व दूध उत्पादन जैसे सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए.
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