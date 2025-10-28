ETV Bharat / state

देवभूमि में घर-घर लक्ष्मी: प्रति व्यक्ति आय में हिमाचल देश से आगे, सोलन सबसे अमीर, शिमला पांचवें नंबर पर

शिमला: छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश लंबे अरसे से प्रति व्यक्ति आय के मोर्चे पर देश भर में उल्लेखनीय स्थान पर है. हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय देश से भी अधिक है. वर्ष 2024-25 में हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय 2,57, 512 रुपए दर्ज की गई. ये पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 9.6 फीसदी अधिक है. वहीं, देश की प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम) 2,34,859 रुपए है.

हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय का ये उल्लेखनीय आंकड़ा बागवानी, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, सर्विस सेक्टर जैसे पर्यटन आदि के कारण है. हिमाचल में भी सोलन जिला प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से राज्य में टॉप पर है. इसका कारण उद्योग के साथ-साथ टमाटर व मशरूम उत्पादन भी है. शिमला जिला का स्थान पांचवां है. वहीं, कांगड़ा जिला प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अंतिम पायदान पर है. इसका एक कारण कांगड़ा की आबादी भी है.

उल्लेखनीय है कि प्रति व्यक्ति आय के विभिन्न कारक होते हैं. उनमें जनसंख्या घनत्व, उद्योग के स्तर, पर्यटकों की आमद के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच शामिल है. यूनाइटेड नेशंज डेवलपमेंट प्रोग्राम की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट-2025 में ये आंकड़े सामने आए हैं.

हिमाचल सरकार के पूर्व वित्त सचिव केआर भारती के अनुसार, 'हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय का बेहतरीन आंकड़ा होने के कई कारण है. यहां जनसंख्या कम है. पर्यटन सेक्टर जीडीपी में अच्छा योगदान देता है. बागवानी व बेमौसमी सब्जियों के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलता है. सोलन में उद्योग धंधे के साथ ही खेती-किसानी में टमाटर, अदरक, मशरूम पैदावार से समृद्धि आई है. हिमाचल में सरकारी नौकरियों में भी लोग हैं और सेना में भी सेवाएं देने वालों की संख्या उल्लेखनीय है. हिमाचल में यदि पर्यटन सेक्टर को और संवारा जाए तो प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा और भी बेहतर हो सकता है'.

जानिए, कौन सा जिला किस स्थान पर

जिलेवार प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा वर्ष 2022-23 का है. इन आंकड़ों पर नजर डालें तो सोलन जिला सबसे आगे है. इसका कारण उद्योग हैं. सोलन जिला में ही बीबीएन यानी बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है. इसके अलावा परवाणू भी प्रमुख औद्योगिक केंद्र है. दिलचस्प बात ये है कि सोलन के साथ ही इस सूची में लाहौल व किन्नौर जिलों का नाम है. इनकी समृद्धि का प्रमुख कारण कम जनसंख्या घनत्व होना है. सोलन जिला की प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2022-23 में 8 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आंकी गई.

सोलन के बाद लाहौल-स्पीति का नंबर