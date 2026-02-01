ETV Bharat / state

Union Budget 2026: सेब बागवानों से लेकर टैक्सपेयर्स तक मायूस, विशेष पैकेज भी नहीं, बजट से हिमाचल क्यों हुआ निराश?

आम लोगों के लिए बजट को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि हर साल नई-नई योजनाओं की घोषणा तो होती है, लेकिन उनका लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाता. कई बार हालात ऐसे होते हैं कि खुद सरकारी अधिकारियों को योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं होती, तो आम जनता तक पहुंच की उम्मीद कैसे की जा सकती है. उन्होंने कहा कि हिमाचल के ग्रामीण इलाकों और युवाओं को अक्सर इन योजनाओं की जानकारी ही नहीं मिल पाती, जिससे योजनाएं कागजों तक सीमित रह जाती हैं.

केंद्रीय बजट को टैक्सपेयर्स के दृष्टिकोण से आंकते हुए राजीव सूद ने कहा कि पिछले साल आयकर से जुड़ी कुछ राहतें दी जा चुकी थीं, लेकिन इस बार नौकरीपेशा वर्ग और व्यापारियों को किसी नई छूट की उम्मीद थी. उन्होंने कहा कि इस बजट में टैक्स स्लैब या अन्य करों को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, जिससे टैक्स देने वाले वर्ग को निराशा हाथ लगी है. ऐसे में बजट टैक्सपेयर्स की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया.

शिमला: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को पेश किए गए 9वें आम बजट को लेकर हिमाचल प्रदेश में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. जहां केंद्र सरकार इस बजट को समावेशी और विकासोन्मुख बता रही है, वहीं हिमाचल के नजरिए से इसे अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने वाला बताया जा रहा है. ईटीवी भारत से बातचीत में चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव सूद ने बजट को राज्य के लिए निराशाजनक करार देते हुए कहा कि इसमें न तो हिमाचल की विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखा गया है और न ही आम जनता या टैक्सपेयर्स को कोई ठोस राहत मिलती नजर आ रही है.

हिमाचल जैसे संसाधन-संकट से जूझ रहे राज्य के संदर्भ में बजट की भूमिका पर राजीव सूद ने सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि करीब दो घंटे के बजट भाषण में हिमाचल प्रदेश का नाम एक बार भी नहीं लिया गया. इसके विपरीत उन राज्यों का जिक्र प्रमुखता से किया गया, जहां आने वाले समय में चुनाव होने हैं, जैसे तमिलनाडु, केरल और ओडिशा. उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश के करीब 18 राज्यों का राजस्व घट रहा है और हिमाचल भी उनमें शामिल है, लेकिन इसके बावजूद राज्य की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया.

जीएसटी के बाद राज्यों के हाथ बंधे

राजीव सूद ने कहा कि हिमाचल जैसे राज्यों के पास राजस्व बढ़ाने के सीमित साधन हैं. जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों की टैक्स लगाने की शक्तियां भी काफी हद तक सीमित हो गई हैं. उन्होंने कहा कि जीएसटी के बदले मिलने वाला मुआवजा भी समय पर और पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में राज्य की वित्तीय स्थिति और कमजोर होती जा रही है. उन्होंने माना कि 16वें वित्त आयोग से कुछ राहत की उम्मीद जरूर है, लेकिन हिमाचल को जिस विशेष पैकेज की जरूरत थी, वह इस बजट में नजर नहीं आया.

टैरिफ को लेकर डरने की जरूरत नहीं

अंतरराष्ट्रीय टैरिफ और वैश्विक आर्थिक हालात पर पूछे गए सवाल के जवाब में राजीव सूद ने कहा कि माइक्रो लेवल पर भारत की स्थिति मजबूत है. उन्होंने कहा कि अमेरिका या अन्य देशों द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ से भारत को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है. वैश्वीकरण का दौर अब कमजोर हो रहा है और हर देश अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है. ऐसे में भारत को भी अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनानी होंगी.

बागवानों को बजट से थी खास उम्मीद

हिमाचल के बागवानों के लिए बजट में क्या मिला, इस पर उन्होंने चिंता जताई. उन्होंने कहा कि हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ हुए समझौते के तहत सेब पर आयात शुल्क 50 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है. इससे हिमाचल के सेब उत्पादकों को नुकसान होने की आशंका है. बजट से उम्मीद थी कि आयात शुल्क बढ़ाकर बागवानों को राहत दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे बागवानी क्षेत्र में निराशा है.

