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हिमाचल पेंशनरों के लिए बड़ी खबर, फेस्टिवल महीने में क्लास-III को मिलेगा 30 फीसदी एरियर, क्लास-I व II की जेब में आएगा अतिरिक्त 15 प्रतिशत

अक्टूबर महीने में हिमाचल के पेंशनरों को मिलेगी बड़ी राहत. बकाया एरियर का सरकार करेगी भुगतान.

हिमाचल पेंशनरों के लिए बड़ी खबर
हिमाचल पेंशनरों के लिए बड़ी खबर (ETV Bharat FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 8:13 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों के लिए अक्टूबर महीना आर्थिक राहत लेकर आने वाला है. लंबे समय से बकाया पेंशन एरियर के भुगतान का इंतजार कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदेश सरकार की ओर से वित्तीय लाभ दिया जाएगा. इसके तहत क्लास-III पेंशनरों को अक्टूबर में 30 प्रतिशत बकाया पेंशन एरियर का भुगतान होने के साथ ही उनके एरियर की देनदारी शून्य हो जाएगी.

वहीं, क्लास-I और क्लास-II पेंशनरों को भी राहत देते हुए उनके पेंशन एरियर का अतिरिक्त 15 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा. यह लाभ उन पेंशनरों को मिलेगा, जो 1 जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं. सरकार के इस फैसले से पात्र पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बकाया राशि प्राप्त होगी.

पेंशनरों का बकाया एरियर को होगा भुगतान
पेंशनरों का बकाया एरियर को होगा भुगतान (Order copy)
पेंशनरों का बकाया एरियर को होगा भुगतान
पेंशनरों का बकाया एरियर को होगा भुगतान (Order copy)

हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया, "1 जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए क्लास-III पेंशनरों को अक्टूबर माह में 30 प्रतिशत बकाया पेंशन एरियर का भुगतान किया जाएगा. इसके साथ ही उनके एरियर की देनदारी शून्य हो जाएगी. इसी अवधि में सेवानिवृत्त हुए क्लास-I और क्लास-II पेंशनरों को उनके पेंशन एरियर का अतिरिक्त 15 प्रतिशत भी अक्टूबर में प्रदान किया जाएगा".

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि अंतरिम राहत और महंगाई राहत की पूर्व में अदा की जा चुकी किस्तों को सकल पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन के बकाया भुगतान में समायोजित किया जाएगा। इससे पात्र पेंशनरों को नियमानुसार स्वीकार्य बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर की पेंशन और पारिवारिक पेंशन, जिसका भुगतान अक्तूबर में किया जाना है, इसके साथ ही स्वीकार्य बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है.

सरकार ने दिए ये निर्देश

प्रदेश सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बकाया राशि का समयबद्ध और उचित भुगतान किया जाए, ताकि उन्हें वित्तीय लाभ प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी न हो। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार समय-समय पर कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय लाभ जारी करती रही है। पेंशनरों ने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हिमाचल प्रदेश की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। सरकार उनके योगदान को महत्व देते हुए वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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