'बकाया ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट का मुद्दा सीएम के समक्ष उठाएंगे पेंशनर, 13 प्रतिशत डीए के भुगतान पर बनी थी सहमति'
हिमाचल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री के समक्ष पेंशनरों की लंबित देनदारियों और बकाया भुगतान का मुद्दा उठाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 5:43 PM IST
शिमला: प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन 17 दिसंबर को आयोजित होने वाले पेंशनर दिवस समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों का मुद्दा उठाएगा. एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की सहमति दे दी है. कार्यक्रम कांगड़ा में आयोजित किए जाने की संभावना है.
हालांकि, आयोजन स्थल को लेकर अंतिम निर्णय 30 नवंबर को नम्होल स्थित कामधेनु हॉल में होने वाली राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिया जाएगा. आत्माराम शर्मा ने कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि कर्मचारी का अधिकार है. वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए करीब 43 हजार पेंशनरों की वित्तीय देनदारियों का भुगतान अलग-अलग चरणों में किया गया है. इनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का एरियर, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट क्लियर हो चुका है. वहीं, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का पेंशन एरियर भी पूरा जारी कर दिया गया है. प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को अब तक करीब 65 प्रतिशत एरियर मिला है.
उन्होंने बताया कि अब मुख्य रूप से ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट का अंतर लंबित है. उच्च अधिकारियों की ग्रेच्युटी में करीब आठ लाख रुपये, जबकि अन्य कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में तीन से चार लाख रुपये तक का अंतर बाकी है. एसोसिएशन की मांग है कि सरकार इन लंबित देनदारियों का भुगतान जल्द करे.
चरणबद्ध भुगतान का मिला है आश्वासन
प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि 21 सितंबर को मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में शेष 13 प्रतिशत डीए सहित अन्य वित्तीय देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था. एसोसिएशन पेंशनर दिवस समारोह में इस मुद्दे को दोबारा प्रमुखता से उठाएगा, ताकि लंबित भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके.
एसोसिएशन को बताया गैर राजनीतिक संगठन
आत्माराम शर्मा ने एसोसिएशन को गैर राजनीतिक संगठन बताते हुए कहा कि यह वर्ष 1989 से पंजीकृत है और इसका संचालन निर्वाचित कार्यकारिणी करती है. उन्होंने बताया कि विरोधी गुट की ओर से चुनाव को लेकर किए गए दावों को रजिस्ट्रार के समक्ष चुनौती दी गई थी. इस मामले में 3 अक्टूबर को फैसला एसोसिएशन के पक्ष में आया.
उन्होंने कहा कि संगठन उन लोगों से खुद को अलग रखता है, जो राजनीतिक दलों के इशारे पर आंदोलन करते हैं. प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, लेकिन आंदोलनों के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आम जनता को परेशानी न हो.
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