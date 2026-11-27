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'बकाया ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट का मुद्दा सीएम के समक्ष उठाएंगे पेंशनर, 13 प्रतिशत डीए के भुगतान पर बनी थी सहमति'

शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते पेंशनर संघ के पदाधिकारी ( ETV Bharat )

शिमला: प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन 17 दिसंबर को आयोजित होने वाले पेंशनर दिवस समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों का मुद्दा उठाएगा. एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की सहमति दे दी है. कार्यक्रम कांगड़ा में आयोजित किए जाने की संभावना है.

हालांकि, आयोजन स्थल को लेकर अंतिम निर्णय 30 नवंबर को नम्होल स्थित कामधेनु हॉल में होने वाली राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिया जाएगा. आत्माराम शर्मा ने कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि कर्मचारी का अधिकार है. वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए करीब 43 हजार पेंशनरों की वित्तीय देनदारियों का भुगतान अलग-अलग चरणों में किया गया है. इनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का एरियर, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट क्लियर हो चुका है. वहीं, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का पेंशन एरियर भी पूरा जारी कर दिया गया है. प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को अब तक करीब 65 प्रतिशत एरियर मिला है.