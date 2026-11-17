'सरकार हमें हल्के में न ले', पेंशनर्स की दो टूक, मांगें नहीं मानीं तो परिवार सहित विधानसभा घेराव की चेतावनी
पेंशनर्स संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया है कि 18 संगठनों की 17 सूत्रीय मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 2:46 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अपनी लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की मांग को लेकर पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. छह दिनों तक चले सांकेतिक धरना-प्रदर्शन के बाद अब आंदोलनकारी पेंशनर्स ने धर्मशाला में विधानसभा घेराव की तैयारी शुरू कर दी है. पेंशनर्स ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी 17 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि सरकार हाल ही में 5 प्रतिशत एरियर जारी करने को बड़ी राहत न समझे, क्योंकि यह कुल बकाया राशि के मुकाबले 'ऊंट के मुंह में जीरा' है.
मंगलवार को छह दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन के अंतिम दिन शिमला में पेंशनर्स ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने 'सभी पेंशनर्स भाई-भाई, लेकर रहेंगे पाई-पाई' जैसे नारे लगाकर अपना रोष जताया. पेंशनर्स ने कहा कि सरकार उन्हें हल्के में न ले. यदि विधानसभा का घेराव करने की नौबत आई तो वे अपने परिवारों के साथ धर्मशाला पहुंचेंगे. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं.
19 नवंबर को धर्मशाला पहुंचेंगे हजारों पेंशनर्स
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के अतिरिक्त सचिव भूपराम वर्मा ने बताया कि 12 नवंबर से प्रदेश के सभी 12 जिलों में पेंशनर्स अपने हकों के लिए सांकेतिक धरने पर बैठे हैं. मंगलवार को इस छह दिवसीय प्रदर्शन का अंतिम दिन है, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है. उन्होंने दावा किया कि 19 नवंबर को प्रदेशभर से 15 से 20 हजार पेंशनर्स धर्मशाला पहुंच सकते हैं. इनमें 80 से 90 वर्ष की आयु के बुजुर्ग भी शामिल होंगे.
भूपराम वर्मा के अनुसार, बुधवार से शिमला जिले के दूरदराज क्षेत्रों डोडरा क्वार, चौपाल और कोटखाई समेत अन्य इलाकों से पेंशनर्स धर्मशाला के लिए रवाना होंगे. अकेले शिमला जिले से दो हजार से अधिक पेंशनर्स के पहुंचने की संभावना है. उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री की ओर से बातचीत के लिए आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिलता है तो 19 नवंबर को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम जारी रहेगा.
वार्ता के लिए बुलाए सरकार, नहीं तो होगा विधानसभा का घेराव
भूपराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री यदि सुरेश ठाकुर के नेतृत्व वाले 18 संगठनों के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए आमंत्रित करते हैं तो पेंशनर्स इस पहल का स्वागत करेंगे. ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के सम्मान में विशाल आभार रैली भी निकाली जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार के सामने फिलहाल वित्तीय संसाधनों की कमी है तो भी पेंशनर्स बातचीत के जरिए समाधान निकालने को तैयार हैं. सरकार को संवाद का रास्ता खुला रखना चाहिए, ताकि विधानसभा घेराव की नौबत न आए.
17 सूत्रीय मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा संघर्ष
संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया है कि 18 संगठनों की 17 सूत्रीय मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा. भूपराम वर्मा ने कहा कि यह संघर्ष पूरी तरह गैर-राजनीतिक है और पेंशनर्स अपने वैध अधिकारों की मांग कर रहे हैं. उन्होंने सरकार से न्यायालय के फैसलों का सम्मान करते हुए लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान करने की मांग की. उनका कहना है कि पेंशनर्स के पक्ष में न्यायिक फैसले आने के बावजूद भुगतान में देरी हो रही है.
घोषणाओं से नहीं, बैंक खाते में पैसा आने से मिलेगी राहत
भूपराम वर्मा ने कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों से सरकार की घोषणाओं के बजाय वास्तविक भुगतान पर ध्यान देने की अपील की. उन्होंने कहा कि जब तक बकाया राशि कर्मचारियों और पेंशनर्स के बैंक खातों में नहीं पहुंचती, तब तक केवल घोषणाओं को उपलब्धि नहीं माना जा सकता. पेंशनर्स ने सरकार से जल्द बातचीत कर उनकी मांगों का समाधान निकालने की अपील की है.
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