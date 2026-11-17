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'सरकार हमें हल्के में न ले', पेंशनर्स की दो टूक, मांगें नहीं मानीं तो परिवार सहित विधानसभा घेराव की चेतावनी

शिमला में छठे दिन भी जारी रहा पेंशनरों का प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अपनी लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की मांग को लेकर पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. छह दिनों तक चले सांकेतिक धरना-प्रदर्शन के बाद अब आंदोलनकारी पेंशनर्स ने धर्मशाला में विधानसभा घेराव की तैयारी शुरू कर दी है. पेंशनर्स ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी 17 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि सरकार हाल ही में 5 प्रतिशत एरियर जारी करने को बड़ी राहत न समझे, क्योंकि यह कुल बकाया राशि के मुकाबले 'ऊंट के मुंह में जीरा' है.

मंगलवार को छह दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन के अंतिम दिन शिमला में पेंशनर्स ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने 'सभी पेंशनर्स भाई-भाई, लेकर रहेंगे पाई-पाई' जैसे नारे लगाकर अपना रोष जताया. पेंशनर्स ने कहा कि सरकार उन्हें हल्के में न ले. यदि विधानसभा का घेराव करने की नौबत आई तो वे अपने परिवारों के साथ धर्मशाला पहुंचेंगे. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं.