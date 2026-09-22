पेंशन एरियर नोटिफिकेशन पर क्यों भड़के पेंशनर्स? सरकार पर लगाया गुमराह करने का आरोप
पेंशन एरियर नोटिफिकेशन को लेकर पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने जताई नाराजगी. सरकार पर साधा जमकर निशाना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 3:59 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को बकाया एरियर देने के आदेश जारी किए हैं. सरकार के इस फैसले पर हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने सवाल उठाए हैं. समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने नोटिफिकेशन को लेकर सरकार पर निशाना साधा.
पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने कहा, "सरकार की ओर से जारी एरियर की गई नोटिफिकेशन में कोई नई बात नहीं है. सरकार इसे पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है. ये आईवॉश और फेस सेविंग है. इससे क्लास-3 कर्मचारियों को कुछ हजार रुपये और क्लास-1 व 2 के कर्मचारियों को भी सीमित राशि ही मिलने वाली है".
भूप राम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री पूछते हैं कि 70 साल के बुजुर्ग आंदोलन में क्यों आते हैं, लेकिन जब 80 साल के पेंशनरों की डीए की किश्तें रुकी हुई हैं तो वे आंदोलन में क्यों न आएं? उन्होंने कहा कि पेंशनरों की 16 मांगें हैं और बैठक में एक-एक मांग पर चर्चा हुई थी, लेकिन सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन पहले से ही साइन थी. सरकार पेंशनरों को 100 प्रतिशत गुमराह करने का प्रयास कर रही है.
भूप राम वर्मा ने कहा कि पेंशनर संगठनों के साथ कर्मचारियों के संगठनों से भी बातचीत चल रही है और आने वाले समय में कर्मचारी व पेंशनर मिलकर प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे. उन्होंने किन्नौर और पांगी समेत अलग-अलग क्षेत्रों में जनजागरण अभियान चलाने, 2 अक्टूबर को ठियोग में जिला स्तरीय कार्यक्रम करने, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कमेटियां गठित करने तथा जेल भरो आंदोलन की बात कही.
उन्होंने पेंशनरों की देनदारियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि क्लास-1 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की करीब 30 से 35 लाख रुपये तक की देनदारियां हैं, जबकि क्लास-4 के पेंशनरों की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट भी लंबित होने की शिकायतें हैं. उन्होंने डीए की लंबित किश्तों और कम्यूटेशन से जुड़ी सुविधा वापस लेने का मुद्दा भी उठाया और सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े किए.
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