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अपने ही हक के लिए सड़कों पर उतरे बुजुर्ग पेंशनर्स का छलका दर्द, बोले- 10 साल से पैसा दबाए बैठी है सरकार, इंतजार में कई साथियों ने तोड़ा दम

अपने ही पैसे के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए बुजुर्ग पेंशनर्स ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में अपनी लंबित देनदारियों के भुगतान का इंतजार कर रहे पेंशनरों का आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है. बुजुर्ग पेंशनर अपने हक के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से जल्द बातचीत की मांग उठा रहे हैं. इसी कड़ी में सोमवार को हमीरपुर के गांधी चौक पर 18 संगठनों से जुड़े पेंशनरों ने धरना-प्रदर्शन किया. उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि 19 नवंबर से पहले मुख्यमंत्री ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो पेंशनर अपने परिवारों के साथ धर्मशाला के तपोवन पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे.

हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई. प्रदर्शन में 18 संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए. समिति के उपाध्यक्ष दिलीप सिंह डडवालिया ने कहा कि पेंशनर शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. प्रदेश के सभी जिलों में यह प्रदर्शन 17 नवंबर तक जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि पेंशनरों की मांगें नई नहीं हैं, बल्कि पिछले करीब 10 वर्षों से उनकी कई जायज देनदारियां लंबित हैं.