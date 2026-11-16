अपने ही हक के लिए सड़कों पर उतरे बुजुर्ग पेंशनर्स का छलका दर्द, बोले- 10 साल से पैसा दबाए बैठी है सरकार, इंतजार में कई साथियों ने तोड़ा दम
पेंशनरों ने साफ कहा कि यदि मुख्यमंत्री ने 19 नवंबर तक उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया, तो वे विधानसभा का घेराव करेंगे।
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 4:38 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में अपनी लंबित देनदारियों के भुगतान का इंतजार कर रहे पेंशनरों का आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है. बुजुर्ग पेंशनर अपने हक के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से जल्द बातचीत की मांग उठा रहे हैं. इसी कड़ी में सोमवार को हमीरपुर के गांधी चौक पर 18 संगठनों से जुड़े पेंशनरों ने धरना-प्रदर्शन किया. उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि 19 नवंबर से पहले मुख्यमंत्री ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो पेंशनर अपने परिवारों के साथ धर्मशाला के तपोवन पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे.
हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई. प्रदर्शन में 18 संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए. समिति के उपाध्यक्ष दिलीप सिंह डडवालिया ने कहा कि पेंशनर शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. प्रदेश के सभी जिलों में यह प्रदर्शन 17 नवंबर तक जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि पेंशनरों की मांगें नई नहीं हैं, बल्कि पिछले करीब 10 वर्षों से उनकी कई जायज देनदारियां लंबित हैं.
13 प्रतिशत डीए और एरियर समेत कई भुगतान बाकी
डडवालिया के मुताबिक, पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान का एरियर, लीव एनकैशमेंट, पेंशन एरियर, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और 13 प्रतिशत लंबित डीए का भुगतान नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि पेंशनरों का लाखों रुपये का बकाया सरकार के पास है. थोड़ा-थोड़ा भुगतान करने से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा. सरकार को सभी लंबित देनदारियों का भुगतान करना चाहिए.
हक का इंतजार करते कई बुजुर्गों की हो गई मौत
डडवालिया ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कई बुजुर्ग पेंशनर अपने बकाया भुगतान का इंतजार करते हुए दुनिया से चले गए, लेकिन उन्हें उनका एरियर तक नहीं मिल पाया. उन्होंने कहा कि किसी पेंशनर का मेडिकल बिल लंबित है तो किसी को दूसरी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. फैमिली पेंशन से जुड़ी समस्याएं भी बनी हुई हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बुजुर्ग कब तक अपने ही पैसे के लिए संघर्ष करते रहेंगे.
हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने की मांग
डडवालिया ने कहा कि पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एरियर का भुगतान दो किस्तों में 6 प्रतिशत ब्याज के साथ करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने सरकार से न्यायालय के फैसले का पालन करते हुए पेंशनरों की लंबित देनदारियां चुकाने की मांग की. उन्होंने कहा कि पेंशनर पिछले तीन विधानसभा सत्रों से अपनी मांगें उठा रहे हैं. मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के बाद उन्हें मार्च तक इंतजार करने के लिए कहा गया था, लेकिन समय बीतने के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं. डडवालिया के मुताबिक, सरकार ने 15 प्रतिशत एरियर देने की घोषणा की थी और इसकी एक किस्त जारी भी की गई, लेकिन संशोधित वेतनमान, ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन का बड़ा बकाया अभी तक लंबित है. उन्होंने विपक्ष से भी पेंशनरों की देनदारियों पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की. साथ ही कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में भी केवल 50 हजार रुपये की किस्त दी गई थी.
बोर्डों और निगमों में ओपीएस लागू करने की मांग
डडवालिया ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि चार साल पहले इसकी घोषणा होने के बावजूद कई बोर्डों और निगमों के साथ बिजली बोर्ड में भी इसे लागू नहीं किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जश्न मना रही है, लेकिन बुजुर्ग पेंशनरों की देनदारियां चुकाए बिना यह खुशी अधूरी है.उन्होंने कहा कि 18 संगठनों की ओर से सरकार को 15 सूत्रीय मांगपत्र भी सौंपा गया है. संयुक्त संघर्ष समिति मुख्यमंत्री के साथ इन मांगों पर बातचीत करना चाहती है. पेंशनर लंबे समय से अपनी समस्याएं उठा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें ठोस समाधान नहीं मिला है.
19 नवंबर को परिवार सहित तपोवन पहुंचने की चेतावनी
डडवालिया ने दो टूक कहा कि यदि मुख्यमंत्री ने 19 नवंबर तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो प्रदेश के 18 संगठनों से जुड़े पेंशनर अपने परिवारों के साथ धर्मशाला के तपोवन पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे. उन्होंने कहा कि पेंशनर अब केवल आश्वासन नहीं चाहते, बल्कि अपनी लंबित देनदारियों का भुगतान चाहते हैं. सरकार जल्द बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा.
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