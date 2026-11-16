परिवार सहित हिमाचल विधानसभा का घेराव करेंगे पेंशनर्स, सुक्खू सरकार को 18 नवंबर तक का दिया अल्टीमेटम
पेंशनर्स ने परिवार सहित विधानसभा का घेराव करने और सरकार के मंत्रियों का भी घेराव करने की चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 2:21 PM IST
हमीरपुर/मंडी/कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में लंबित वित्तीय देनदारियों और अन्य मांगों को लेकर पेंशनरों का आंदोलन तेज होता जा रहा है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में धरना-प्रदर्शन कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अब सुक्खू सरकार को बातचीत के लिए 18 नवंबर तक का समय दिया है. पेंशनरों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने तय समय तक उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो 19 नवंबर को धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान परिवार सहित विधानसभा का घेराव किया जाएगा. इस आंदोलन में प्रदेशभर से हजारों पेंशनरों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है.
हमीरपुर में 18 संगठनों के पेंशनरों ने किया प्रदर्शन
सोमवार को हमीरपुर के गांधी चौक पर हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों पेंशनरों ने प्रदर्शन किया. भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ से जुड़े 18 संगठनों के प्रतिनिधियों और सदस्यों ने एकजुट होकर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लंबे समय से उनकी वित्तीय देनदारियां और अन्य मांगें लंबित हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.
हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने कहा कि सरकार लंबे समय से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय देय लाभ जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें उनका हक नहीं मिला है. उन्होंने मांग की कि सरकार केवल आश्वासन देने के बजाय लंबित भुगतान जारी करे.
कुल्लू के ढालपुर में पांचवें दिन भी जारी रहा धरना
कुल्लू के ढालपुर में हिमाचल प्रदेश पेंशनर संघर्ष समिति का धरना पांचवें दिन भी जारी रहा. समिति के संयोजक इंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि प्रदेश संघर्ष समिति ने 17 नवंबर को जिला स्तर पर चल रहे सभी धरना-प्रदर्शनों को समाप्त करने का निर्णय लिया है. इसके बाद यदि 18 नवंबर तक सरकार ने पेंशनरों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया तो 19 नवंबर को प्रदेशभर से हजारों पेंशनर धर्मशाला पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे.
इंद्र दत्त शर्मा ने कहा कि पेंशनरों के कई वित्तीय लाभ लंबे समय से लंबित हैं. इसके अलावा भी उनकी अनेक मांगें हैं, जिन्हें सरकार के सामने उठाया जा रहा है. उनका कहना है कि बार-बार मांगें रखने के बावजूद अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है. समिति ने सरकार से जल्द बातचीत कर समस्याओं का समाधान करने की मांग की है.
3 प्रतिशत डीए एरियर और 2016 के वेतनमान के लाभ मांगे
मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले धरना-प्रदर्शन किया. पेंशनर्स ने लंबित वित्तीय लाभ जल्द जारी करने और पेंशन से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान करने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें अपने हक के भुगतान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. पेंशनर्स ने 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) के एरियर की एक साल की राशि जारी करने की मांग की. उन्होंने दिवाली के अवसर पर अन्य सरकारी और अर्धसरकारी विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए गए महंगाई भत्ते का लाभ एचआरटीसी के पेंशनर्स को भी देने की मांग उठाई. इसके अलावा पेंशनर्स ने वर्ष 2016 के वेतनमान से जुड़े लंबित वित्तीय लाभों का भुगतान उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार करने की मांग की. उन्होंने कहा कि लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जल्द राहत मिलनी चाहिए.
19 नवंबर को तपोवन में जुटेंगे हजारों पेंशनर
पेंशनर संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि 18 नवंबर तक सरकार ने बातचीत के लिए नहीं बुलाया तो 19 नवंबर को धर्मशाला के तपोवन में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा. पेंशनरों का कहना है कि उन्होंने पूरी जिंदगी सरकारी सेवाओं में बिताई है. ऐसे में उम्र के इस पड़ाव पर अपने वित्तीय लाभों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है. अब उनकी मांग है कि सरकार 18 नवंबर से पहले बातचीत कर लंबित मामलों के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए, ताकि 19 नवंबर को प्रस्तावित आंदोलन की नौबत न आए.
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