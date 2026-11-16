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परिवार सहित हिमाचल विधानसभा का घेराव करेंगे पेंशनर्स, सुक्खू सरकार को 18 नवंबर तक का दिया अल्टीमेटम

सुक्खू सरकार के खिलाफ एकजुट हुए पेंशनर ( ETV BHARAT )

हमीरपुर/मंडी/कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में लंबित वित्तीय देनदारियों और अन्य मांगों को लेकर पेंशनरों का आंदोलन तेज होता जा रहा है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में धरना-प्रदर्शन कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अब सुक्खू सरकार को बातचीत के लिए 18 नवंबर तक का समय दिया है. पेंशनरों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने तय समय तक उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो 19 नवंबर को धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान परिवार सहित विधानसभा का घेराव किया जाएगा. इस आंदोलन में प्रदेशभर से हजारों पेंशनरों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है.

हमीरपुर में 18 संगठनों के पेंशनरों ने किया प्रदर्शन