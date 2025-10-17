ETV Bharat / state

पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, शिमला में लगाए 'पेंशन चोर गद्दी छोड़' के नारे

हिमाचल प्रदेश के नाराज पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा. राजधानी शिमला में लगाए 'पेंशन चोर गद्दी छोड़' के नारे.

Pensioners Protest in Shimla
शिमला में पेंशनर का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

October 17, 2025

Updated : October 17, 2025 at 4:41 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पेंशनर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और खुलकर सड़कों पर उत्तर आए हैं. शुक्रवार को प्रदेश में विभिन्न विभागों से रिटायर अधिकारी-कर्मचारी एकजुट होकर अपनी लंबित मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए. प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में हिमाचल संयुक्त पेंशनर संघर्ष समिति के बैनर तले पेंशनरों ने प्रदर्शन किया. राजधानी शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर पेंशनरों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए "डीए चोर, गद्दी छोड़" के नारे लगाए.

पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

पेंशनरों ने सरकार पर वित्तीय लाभों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि, उन्हें संशोधित कम्युटेशन, लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, 16 फीसदी महंगाई भत्ता और पिछले दो सालों से लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान अभी तक नहीं मिला है. ऐसे में समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द से जल्द समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज करेंगे.

शिमला में पेंशनर का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)

हिमाचल में लगभग 1.30 लाख पेंशनर

संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि, "सरकार से कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन केवल आश्वासन मिले हैं अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है. सरकार को आर्थिक संकट का हवाला देकर रिटायर कर्मचारियों के अधिकारों को दबाने का कोई हक नहीं है. प्रदेश में लगभग 1.30 लाख पेंशनर हैं जो वर्षों की सेवा के बाद अब अपने वित्तीय लाभों के इंतजार में हैं. पेंशनरों को मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए महीनों तक विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती."

3 फीसदी DA बढ़ोतरी पर भी पेंशनर्स ने जताई नाराजगी

शिमला में प्रदर्शन कर रहे पेंशनर ने कहा कि, एचआरटीसी के पेंशनर पहले से ही पिछले दो दिनों से आंदोलन पर हैं. अब अन्य विभागों के रिटायर कर्मचारी भी आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. समिति के नेताओं का कहना है कि यदि सरकार ने मांगें नहीं मानी तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा. हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 3 प्रतिशत डीए वृद्धि पर पेंशनरों ने निराशा जताई है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत डीए लागू किया था, जबकि राज्य सरकार ने सिर्फ 3 प्रतिशत घोषित किया है, जिससे पेंशनरों में असंतोष है.

पेंशनर्स ने सरकार को दी ये चेतावनी

पेंशनरों ने कहा कि, वे अब आश्वासनों से नहीं, ठोस निर्णयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं. पेंशनर्स कहना है कि जब तक सभी लंबित लाभ नहीं दिए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. संयुक्त पेंशनर संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे पेंशनरों की प्रमुख मांगों में 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2021 तक रिटायर कर्मचारियों के संशोधित कम्युटेशन, लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का भुगतान शामिल है. इसके साथ ही 16 फीसदी महंगाई भत्ता और दो साल से लंबित मेडिकल बिलों के निपटारे की भी मांग की जा रही है. पेंशनरों का कहना है कि आर्थिक संकट का हवाला देकर सरकार उनके अधिकारों से उन्हें वंचित कर रही है.

