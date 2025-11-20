ETV Bharat / state

प्रदेश में पहली बार इस दिन सड़कों पर उतरेंगे पेंशनर्स, राज्यपाल से करेंगे राष्ट्रपति शासन की मांग

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा, "राज्य सरकार के पास माननीयों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन कर्मचारियों व पेंशनर्स को समय पर वेतन व पेंशन देने के पैसे नहीं हैं. सरकार तीन साल का जश्न मनाने जा रही है, लेकिन शायद सरकार ये भूल गई है कि जश्न अच्छे कामों का मनाया जाता है, न कि विफलताओं का."

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में पहली बार वरिष्ठ नागरिक यानी पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे. 28 नवंबर को हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेशभर के पेंशनर्स तपोवन के पास जोरावर स्टेडियम में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे. इस दौरान पेंशनर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा. पेंशनर्स ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाती है तो प्रदेश के पेंशनर्स राज्यपाल से मिलकर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेंगे. उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने तीन साल के कार्यकाल में जो कर्ज लिया है, उसकी सीबीआई जांच करवाने की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी.

घनश्याम शर्मा ने कहा कि उन्हें संगठन में काम करते हुए 35 साल का समय हो गया है, लेकिन ऐसी नौबत पहले कभी नहीं आई, जिस तरह की नौबत वर्तमान कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में लाकर खड़ी कर दी है. आलम ये है कि पहली बार पेंशनर्स को ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने को मजबूर होना पड़ा, जिससे मित्र मंडली से घिरी सरकार को जगाया जा सके. उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो सरकार को इस बारे में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, लेकिन सरकार इससे गुरेज कर रही है.

"हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में जो भर्तियां की जा रही हैं, उनमें मित्र शब्द जोड़ा जा रहा है. जबकि ये ही कर्मी दो साल बाद सड़कों पर होंगे. जिस तरह से वर्तमान में कर्मचारी व पेंशनर्स सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं." - घनश्याम शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ

'3 सालों से मेडिकल बिलों का नहीं हुआ भुगतान'

घनश्याम शर्मा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 3 साल में किसी भी पेंशनर्स के मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं कर पाई है, जिससे पेंशनर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन साल में जो लोन लिया है, उसे कहां खर्च किया गया, इस बारे में सरकार को जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए. लोन के पैसे कहां खर्च किए गए हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता है.ऐसे में केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए लोन की सीबीआई जांच करवाने की भी मांग की जाएगी.