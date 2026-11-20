'पहले मिलने बुलाया, फिर खुद हमीरपुर भाग गए मुख्यमंत्री', धर्मशाला में फूटा पेंशनरों का गुस्सा
पेंशनरों ने कहा कि उन्हें अपनी मांगों को लेकर दर-दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 11:28 AM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर पेंशनरों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है. डीए-एरियर समेत कई लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की मांग को लेकर गुरुवार को प्रदेशभर से पेंशनर धर्मशाला पहुंचे. यहां उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कई जगहों पर चक्का जाम कर यातायात रोक दिया. पेंशनरों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर मिलने का समय न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन बाद में खुद ही विधानसभा से चले गए. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
हिमाचल पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पेंशनरों के प्रतिनिधिमंडल को विधानसभा में मिलने के लिए बुलाया था. लेकिन, मुख्यमंत्री विधानसभा का शीतकालीन सत्र छोड़कर हमीरपुर चले गए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेंशनरों की समस्याएं सुनने को तैयार नहीं है और उन्हें अपनी मांगों को लेकर दर-दर भटकना पड़ रहा है. सुरेश ठाकुर ने कहा कि पेंशनरों को मुख्यमंत्री से मिलने तक का समय नहीं मिल रहा है. यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
धर्मशाला में करीब तीन घंटे तक चक्का जाम
पेंशनरों ने गुरुवार सुबह करीब 11 बजे कचहरी चौक पर धरना शुरू किया. इसके बाद रैली निकालते हुए दोपहर करीब डेढ़ बजे शीला चौक पहुंचे. यहां पेंशनर सड़क पर बैठ गए और करीब 2 बजे से 3:30 बजे तक चक्का जाम किया. इसके बाद प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. पेंशनर पैदल मार्च करते हुए जोरावर स्टेडियम पहुंचे और शाम 4 बजे से 5:45 बजे तक वहां भी धरना देकर यातायात बाधित किया. इस तरह शीला चौक और जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन के दौरान करीब तीन घंटे तक यातायात प्रभावित रहा.
5 फीसदी महंगाई राहत को बताया नाकाफी
प्रदर्शन के दौरान पेंशनरों ने सरकार की ओर से घोषित 5 फीसदी महंगाई राहत को नाकाफी बताया. पेंशनरों ने कहा कि पिछली महंगाई राहत की किस्तों का भुगतान भी अब तक नहीं हुआ है. उन्होंने छठे वेतन आयोग के बकाया और महंगाई राहत की शेष 13 फीसदी किस्तों का जल्द भुगतान करने की मांग उठाई. पेंशनरों का कहना था कि लंबित देनदारियों का भुगतान नहीं होने से उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
एचआरटीसी पेंशनरों की भी उठाई मांग
समिति ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित देनदारियों का मुद्दा भी उठाया. पेंशनरों ने कहा कि एचआरटीसी के पेंशनरों को पहले की 3 फीसदी और हाल ही में घोषित 5 फीसदी महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि सेवारत कर्मचारियों को इसका लाभ मिल चुका है. उन्होंने कुल 8 फीसदी महंगाई राहत के साथ करीब 50 हजार रुपये की लंबित देनदारी जारी करने की मांग की. इसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर के पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन सुविधा देने का मुद्दा भी उठाया गया.
सरकार से बातचीत नहीं हुई तो विधानसभा घेराव की चेतावनी
पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया और बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं किया तो इसी विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा. समिति ने इस प्रस्तावित प्रदर्शन में प्रदेशभर से 10 से 15 हजार पेंशनरों के शामिल होने की संभावना जताई. इस दौरान सुरेश ठाकुर ने सरकार के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले एक स्वयंभू नेता पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि संयुक्त संघर्ष समिति के 18 बड़े संगठनों के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने इसकी निंदा करते हुए संबंधित नेता को ऐसी गतिविधियों से बाज आने की चेतावनी दी.
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