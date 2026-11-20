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'पहले मिलने बुलाया, फिर खुद हमीरपुर भाग गए मुख्यमंत्री', धर्मशाला में फूटा पेंशनरों का गुस्सा

धर्मशाला में पेंशनरों ने किया प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर पेंशनरों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है. डीए-एरियर समेत कई लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की मांग को लेकर गुरुवार को प्रदेशभर से पेंशनर धर्मशाला पहुंचे. यहां उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कई जगहों पर चक्का जाम कर यातायात रोक दिया. पेंशनरों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर मिलने का समय न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन बाद में खुद ही विधानसभा से चले गए. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

हिमाचल पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पेंशनरों के प्रतिनिधिमंडल को विधानसभा में मिलने के लिए बुलाया था. लेकिन, मुख्यमंत्री विधानसभा का शीतकालीन सत्र छोड़कर हमीरपुर चले गए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेंशनरों की समस्याएं सुनने को तैयार नहीं है और उन्हें अपनी मांगों को लेकर दर-दर भटकना पड़ रहा है. सुरेश ठाकुर ने कहा कि पेंशनरों को मुख्यमंत्री से मिलने तक का समय नहीं मिल रहा है. यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.