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हिमाचल विधानसभा का घेराव करेंगे 50 हजार पेंशनर्स, शीतकालीन सत्र के दौरान होगा बड़ा प्रदर्शन

ढालपुर में धरने पर बैठे पेंशनर्स ( ETV BHARAT )

कुल्लू: हिमाचल में पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. लंबे समय से मांगों का समाधान नहीं होने से नाराज हिमाचल प्रदेश संयुक्त पेंशनर्स संघ ने गुरुवार से कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर में सात दिवसीय धरना शुरू कर दिया है. धरने पर बैठे पेंशनरों ने प्रदेश सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बार-बार मांगें रखने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है. पेंशनरों ने इस आंदोलन को प्रदेश स्तर पर ले जाने की तैयारी भी शुरू कर दी है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तय समय तक उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं हुआ, तो धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बड़ा विरोध प्रदर्शन और विधानसभा घेराव किया जाएगा.

'मांगें नहीं मानीं तो तेज होगा बड़ा आंदोलन'