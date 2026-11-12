हिमाचल विधानसभा का घेराव करेंगे 50 हजार पेंशनर्स, शीतकालीन सत्र के दौरान होगा बड़ा प्रदर्शन
पेंशनरों ने साफ कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 3:03 PM IST
कुल्लू: हिमाचल में पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. लंबे समय से मांगों का समाधान नहीं होने से नाराज हिमाचल प्रदेश संयुक्त पेंशनर्स संघ ने गुरुवार से कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर में सात दिवसीय धरना शुरू कर दिया है. धरने पर बैठे पेंशनरों ने प्रदेश सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बार-बार मांगें रखने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है. पेंशनरों ने इस आंदोलन को प्रदेश स्तर पर ले जाने की तैयारी भी शुरू कर दी है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तय समय तक उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं हुआ, तो धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बड़ा विरोध प्रदर्शन और विधानसभा घेराव किया जाएगा.
'मांगें नहीं मानीं तो तेज होगा बड़ा आंदोलन'
वरिष्ठ पेंशनर पूर्ण देव शर्मा ने कहा कि पेंशनर काफी समय से अपनी मांगों को सरकार के सामने उठा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली है. लगातार मांग उठाने के बावजूद समाधान नहीं होने से पेंशनरों में नाराजगी बढ़ रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 17 नवंबर तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर तेज किया जाएगा.
विधानसभा घेराव की दी चेतावनी
पेंशनर इन्द्रदत्त शर्मा ने कहा कि सरकार उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करे, ताकि उन्हें बार-बार आंदोलन करने के लिए मजबूर न होना पड़े. उन्होंने कहा कि यदि 19 नवंबर तक मांगों का हल नहीं निकला तो प्रदेशभर के पेंशनर धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में एकत्रित होंगे. यहां से सरकार के खिलाफ विरोध रैली निकाली जाएगी. इसके बाद विधानसभा का घेराव किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस दौरान धर्मशाला में 50 हजार पेंशनरों के जुटने का अनुमान है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.
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