जल्द मिलेगा रुका हुआ पैसा! CM सुक्खू का पेंशनर्स को बड़ा आश्वासन
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 5:09 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर बुधवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला. हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने अध्यक्ष सुरेश ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और उन्हें मांग पत्र सौंपा. बैठक के दौरान पेंशनरों ने बकाया भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अन्य लंबित मामलों को जल्द हल करने की मांग उठाई. मुख्यमंत्री ने उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिया.
चार दिनों में बकाया भुगतान के निर्देश
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि चतुर्थ श्रेणी के पेंशनर्स के लंबित बकाया का भुगतान चार दिनों के भीतर किया जाए. इसके साथ ही पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के मेडिकल रीइम्बर्समेंट से जुड़े मामलों को भी चार दिनों के भीतर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का कहना है कि पेंशनरों को किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर काम किया जा रहा है.
OPS पर फिर दोहराया सरकार का रुख
मुख्यमंत्री ने बैठक में एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर सरकार का रुख साफ किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही OPS बहाल करने का फैसला लिया गया था और सरकार हर परिस्थिति में इसे जारी रखेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हिमाचल सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों से समझौता नहीं करेगी.
केंद्र पर वित्तीय सहायता रोकने का आरोप
सीएम सुक्खू ने कहा कि OPS लागू करने के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल को मिलने वाली 1600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता रोक दी। इसके अलावा वर्ष 1952 से मिल रहा राजस्व घाटा अनुदान (RDG) भी बंद कर दिया गया, जिससे राज्य को हर साल हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. उन्होंने कहा कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। अब पेंशनर्स की नजर सरकार के अगले फैसले और मांगों पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है.
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