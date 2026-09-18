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हिमाचल सरकार को पेंशनर्स ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानीं तो शिमला में होगा बड़ा आंदोलन

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में लंबित वित्तीय देनदारियों और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है. शुक्रवार को बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की राज्यस्तरीय बैठक हुई, जिसमें 18 संगठनों के पदाधिकारियों ने आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की. समिति ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए मांगों पर बातचीत और सकारात्मक कार्रवाई की मांग की. पेंशनर्स ने साफ कहा कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आने वाले समय में शिमला कूच किया जाएगा. साथ ही आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा और सचिवालय का घेराव करने की चेतावनी भी दी.

बिलासपुर के जिला परिषद हॉल में आयोजित बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने की. बैठक में पेंशनर्स की लंबित मांगों और वित्तीय देनदारियों पर चर्चा की गई. सुरेश ठाकुर ने कहा कि लंबे समय से कई भुगतान लंबित हैं और सरकार की ओर से इनके समाधान को लेकर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान के आधार पर एरियर, पेंशन एरियर, लीव इनकैशमेंट और संशोधित ग्रेच्युटी की अदायगी लंबित है. उन्होंने इन देनदारियों का जल्द भुगतान करने की मांग की.

हिमाचल पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर (ETV BHARAT)

क्या है पेंशनर्स की मांगे?

बैठक में 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता, लंबित चिकित्सा भत्तों की अदायगी, हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित पेंशन, 50 हजार रुपये के एरियर और 3 प्रतिशत डीए की लंबित किस्त जारी करने की मांग उठाई गई. इसके अलावा बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, शहरी निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्ष 2016 से पेंशन देने और 18 कॉरपोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के दायरे में लाने की मांग भी की गई.