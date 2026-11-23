'FIR से डरने वाले नहीं', पेंशनरों ने सरकार को चेताया, मांगें नहीं मानीं तो सचिवालय का करेंगे घेराव
पेंशनरों ने सरकार पर आरोप लगाया कि देनदारियों के लिए बजट नहीं, लेकिन सलाहकारों और निगम-बोर्ड अध्यक्षों को कैबिनेट सुविधाएं दी जा रही हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 6:19 PM IST
धर्मशाला: विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान पेंशनर संगठनों के पदाधिकारियों पर दर्ज एफआईआर को लेकर पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पेंशनरों ने प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग उठाई है. हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने एफआईआर वापस नहीं ली, तो पेंशनर सचिवालय का घेराव करेंगे.
समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि 19 नवंबर को धर्मशाला के दाड़ी मेला मैदान में पेंशनरों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था. इसके बाद पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें शीला चौक पर रोक दिया. इस दौरान रास्ता बाधित करने और जाम लगाने के आरोप में पेंशनर संगठनों के आठ पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. अब समिति इस एफआईआर को वापस लेने की मांग कर रही है.
सरकार को 15 दिन पहले दी थी कार्यक्रम की सूचना
सुरेश ठाकुर ने कहा कि संगठन ने 12 से 18 नवंबर तक प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किए थे. इसके बाद 19 नवंबर को धर्मशाला में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने की सूचना सरकार को 15 दिन पहले ही दे दी गई थी. उन्होंने कहा कि पेंशनर सरकार से कोई खैरात नहीं मांग रहे, बल्कि अपने हक और अधिकारों की मांग कर रहे हैं. सरकार और पुलिस प्रशासन उनकी मांगें सुनने के बजाय आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं.
8 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां लंबित
सुरेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के पेंशनरों की करीब 8 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां लंबित हैं. विशेष रूप से 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और वेतन एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है, जबकि इससे पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए पहुंचे थे प्रतिनिधि
सुरेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए 30 प्रतिनिधियों की सूची मांगी गई थी. इसके बाद 10 सदस्य वार्ता के लिए विधानसभा भी पहुंचे, लेकिन उनके अनुसार मुख्यमंत्री वहां से चले गए. उन्होंने दावा किया कि पेंशनर रात नौ बजे तक विधानसभा के बाहर बातचीत होने की उम्मीद में बैठे रहे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई.
सरकार के वित्तीय संकट के तर्क पर उठाए सवाल
सुरेश ठाकुर ने सरकार के वित्तीय संकट के तर्क पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ पेंशनरों की देनदारियां चुकाने के लिए बजट नहीं होने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर सलाहकारों, निगमों और बोर्डों के अध्यक्षों को कैबिनेट रैंक, सरकारी आवास और वाहन जैसी सुविधाएं देने पर खर्च किया जा रहा है. उन्होंने 11 दिसंबर को सरकार के चार साल पूरे होने पर प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि जब कर्मचारी, पेंशनर, महिलाएं और बेरोजगार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो सरकार किस उपलब्धि का जश्न मना रही है.
पेंशनरोंने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी
सुरेश ठाकुर ने संगठन को राजनीतिक दल से जोड़ने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति गैर-राजनीतिक संगठन है और प्रदेश के करीब 1.85 लाख पेंशनर इससे जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि पेंशनर एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं और मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रखेंगे. यदि सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो आगामी विधानसभा चुनाव में पेंशनर इसका जवाब देंगे. इस दौरान जिला प्रधान रमिंदर सिंह राणा, मुख्य सलाहकार डॉ. विजय शर्मा, जितेंद्र और सेठ राम सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे.
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