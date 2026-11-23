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'FIR से डरने वाले नहीं', पेंशनरों ने सरकार को चेताया, मांगें नहीं मानीं तो सचिवालय का करेंगे घेराव

पेंशनरों ने फिर सुक्खू सरकार को दी चेतावनी ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान पेंशनर संगठनों के पदाधिकारियों पर दर्ज एफआईआर को लेकर पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पेंशनरों ने प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग उठाई है. हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने एफआईआर वापस नहीं ली, तो पेंशनर सचिवालय का घेराव करेंगे.

समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि 19 नवंबर को धर्मशाला के दाड़ी मेला मैदान में पेंशनरों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था. इसके बाद पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें शीला चौक पर रोक दिया. इस दौरान रास्ता बाधित करने और जाम लगाने के आरोप में पेंशनर संगठनों के आठ पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. अब समिति इस एफआईआर को वापस लेने की मांग कर रही है.