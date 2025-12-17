ETV Bharat / state

'हिमाचल सरकार पर पेंशनर्स के 17,000 करोड़ रुपए बकाया, मांगें नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी'

राष्ट्रीय पेंशनर्ज दिवस के अवसर पर बुधवार, 17 दिसंबर को पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, जिला शिमला इकाई द्वारा कालीबाड़ी हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में पेंशनर संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने सरकार और पेंशनर्स के दूसरे धड़े पर जमकर निशाना साधा. भूप राम वर्मा ने कहा कि, "पेंशनर्स की लाखों की देनदारियां अभी भी लंबित हैं. बिलासपुर में कार्यक्रम आयोजित करने वाले लोग पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन से निष्कासित, कांग्रेस से जुड़े मुट्ठी भर लोग हैं, मुख्यमंत्री उनके बहकावे में न आएं. विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला में मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भी सरकार ने पेंशनर्स को वार्ता के लिए नहीं बुलाया. स्वयंभू नेता सरकार के साथ मिलकर पेंशनर्स के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं."

शिमला/धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के अलग–अलग पेंशनर संगठन हिमाचल सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं. राष्ट्रीय पेंशनर दिवस के मौके पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पेंशनर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दी है. वहीं, पेंशनर्स के दूसरे धड़े ने बिलासपुर में अलग कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि आखिर कब तक कर्मचारियों एवं पेशनर्स को एरियर मिलेगा.

सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए भूप राम वर्मा ने कहा कि, एक ओर आर्थिक स्थिति कमजोर बताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर जश्न मनाने और राजनीतिक नियुक्तियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं. यदि उनकी सहमति के बिना जेसीसी का गठन किया गया तो उसका बहिष्कार किया जाएगा. इसके साथ ही मांगें न माने जाने पर उन्होंने प्रदेश भर में आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा कि, अगर वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है तो आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें आंदोलन की तिथि तय होगी.

हिमाचल सरकार पर पेंशनर्स का 17,000 करोड़ रुपए बकाया

वहीं, हिमाचल प्रदेश पेंशन कल्याण एसोसिएशन के शिमला शहर अध्यक्ष मदन लाल शर्मा ने कहा कि, "हिमाचल सरकार पर राज्य के पेंशनर्स का करीब 17,000 करोड़ रुपए बकाया है. अगर पेंशनर्स की मांगें पूरी नहीं की गईं तो पेंशनर्स राज्य सचिवालय का घेराव करेंगे. 18 विभागों की एक संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) बनाई गई है, और मुख्यमंत्री को 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है. उम्मीद है जल्द ही मुख्यमंत्री बातचीत के लिए बुलाएंगे. सरकार के साथ बातचीत में कोई समाधान नहीं निकलने पर उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा."

पेंशनर्स की ये मांगें नहीं हुई पूरी: संयुक्त संघर्ष समिति एवं राज्य पेंशनर्ज संघ

जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक के पेंशनरों को संशोधित ग्रैच्युटी, कम्युटेशन व लीव इनकैशमेंट का लाभ नहीं मिला. छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 50 हजार की एक किस्त पिछली सरकार द्वारा 2022 में दी गई, चार-पांच लाख से ऊपर की राशि अभी लंबित. हिमाचल पथ परिवहन को तो 50 हजार की किस्त नहीं मिली. मंहगाई राहत भत्ते की 142 माह की शेष राशि लंबित. मंहगाई राहत भत्ता 13 प्रतिशत भी लंबित. जुलाई 2023 से केंद्र की तर्ज पर 4 फीसदी की किस्त देय थी, जो एक प्रतिशत घटाकर 3 प्रतिशत करने पर पेंशनरों में भारी रोष. पिछले पांच वर्षों से चिकित्सा भत्ता बिल लंबित. अर्बन लोकल बॉडी को पेंशन 1 जनवरी 2006 के वेतनमान के हिसाब से मिलती है, जबकि अन्य विभागों के जैसे 1 जनवरी 2016 के वेतनमान के हिसाब से मिलनी चाहिए.

'सरकार ने नहीं मानी मांगें तो बजट सत्र में सचिवालय का घेराव'

पेंशनर्स दिवस पर धर्मशाला जिला मुख्यालय में आयोजित समारोह में लंबित हकों एवं ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा की गई. इस दौरान पेंशनर्स में काफी आक्रोश देखने को मिला. पेंशनर्स का कहना है कि यदि सरकार ने अभी भी पेंशनर्स की मांगों को पूरा नहीं किया तो बजट सत्र के दौरान शिमला में सचिवालय का घेराव किया जाएगा. इससे भी बात न बनी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.

ये मांगें अभी तक नहीं हुई पूरी

संयुक्त संघर्ष समिति एवं राज्य पेंशनर्ज संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि, "मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 28 नवंबर को विधानसभा तवोवन धर्मशाला में किए गए वायदे से मुकरते और पलटते हुए पेंशनर्ज-डे 17 दिसंबर से पूर्व पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति को वार्तालाप के लिए नहीं बुलाया. जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक के पेंशनरों को अभी तक संशोधित ग्रैच्युटी, कम्युटेशन और लीव इनकैशमेंट का लाभ नहीं मिला है. छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केवल 50 हजार की एक किस्त पिछली सरकार द्वारा 2022 में दी गई थी, शेष राशि जो चार-पांच लाख से ऊपर है, अभी भी लंबित है."

संयुक्त संघर्ष समिति एवं राज्य पेंशनर्ज संघ के अनुसार, हिमाचल पथ परिवहन को तो 50 हजार की किस्त भी नहीं मिली है. मंहगाई राहत भत्ते की 142 माह की शेष राशि लंबित है. मंहगाई राहत भत्ता 13 प्रतिशत भी लंबित है और जुलाई 2023 से केंद्र की तर्ज पर 4 फीसदी की किस्त देय थी, जो एक फीसदी घटाकर 3 फीसदी कर दी गई है. इसके लिए पेंशनरों में भारी रोष है.

पेंशनर्स संघर्ष समिति का कहना है कि, पिछले पांच साल से चिकित्सा भत्ता बिल (Medical Allowance Bill) लंबित है और बहुत सारे पेंशनर गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं और कुछ तो पैसों के अभाव में उचित उपचार नहीं होने के चलते जान गंवा चुके हैं. इसके अलावा संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि, अर्बन लोकल बॉडी को पेंशन एक जनवरी 2006 के वेतनमान के हिसाब से मिलती है, जबकि यह पेंशन अन्य विभागों की तर्ज पर 1 जनवरी 2016 के वेतनमान के हिसाब से मिलनी चाहिए. उन्होंने इन मांगों पर जल्द उचित कदम न उठाए जाने पर फिर से शिमला सचिवालय एवं बजट सत्र के दौरान प्रदेश सरकार का घेराव करने की चेतावनी दी है.

