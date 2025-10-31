ETV Bharat / state

हिमाचल में लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की दिवाली, वेतन के अलावा खाते में पड़ेंगे 6 हजार रुपए तक अधिक

1 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के खाते में वेतन के अलावा खाते में 6 हजार रुपए तक अधिक आएंगे.

हिमाचल में लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की दिवाली
हिमाचल में लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की दिवाली (Concept)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 8:13 PM IST

शिमला: हिमाचल में भले ही त्योहारी सीजन बीत गया हो, लेकिन प्रदेश में शनिवार को लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों पर लक्ष्मी कृपा होने वाली है. दिवाली से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों को 3 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) जारी करने का ऐलान किया था. इस DA का भुगतान नवंबर महीने में देय अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन के साथ किया जाना है. ऐसे में शनिवार को छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारियों के खाते में वेतन के अलावा 600 रुपए से लेकर 6000 रुपए अधिक पड़ने जा रहे हैं. जिससे प्रदेश में एक बार फिर से 3,65,558 सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों की दिवाली होने जा रही है. वहीं, सरकार एक अप्रैल से सितंबर महीने तक का बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान कर्मचारियों और पेंशनरों के बैंक खातों में दिवाली से पहले डाल चुकी है.

3 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों पर धन वर्षा

हिमाचल में 1 नवंबर को प्रदेश के 3,65,558 सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों पर धन वर्षा होने जा रही हैं. प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के खाते के वेतन के अलावा महंगाई भत्ते की किश्त भी पड़ने वाली है. यह राशि कर्मचारियों और पेंशनरों को नवंबर माह में देय अक्टूबर माह के वेतन और पेंशन के साथ दी जाएगी. प्रदेश में सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या 1,87,340 है. इसके अलावा पेंशनरों की संख्या 1,78,218 है. जिन्हें एक नवंबर को वेतन के अलावा 3 फीसदी DA की किश्त मिलने जा रही है.

13 फीसदी DA अभी बकाया

हिमाचल में 3 फीसदी DA की किश्त जारी करने के बाद अभी तक कर्मचारियों और पेंशनरों का 13 फीसदी महंगाई भत्ते की किश्त दी जानी अभी शेष है. इसमें 1 जनवरी 2024 से 4 फीसदी, 1 जुलाई 2024 से 3 फीसदी, 1 जनवरी 2025 से 2 फीसदी, 1 जुलाई 2025 से 3 फीसदी और 1 जुलाई 2023 का 4 में से अभी 3 फीसदी DA दिया गया है. ऐसे में 1 फीसदी DA ये भी बकाया है. इस तरह से हिमाचल में अभी कुल मिलाकर 13 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाना शेष है. जिसे कर्मचारी और पेंशनर सरकार से जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं.

