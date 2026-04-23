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हिमाचल में हजारों लोगों की पेंशन बढ़ी, अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपये

हिमाचल में बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी की है.

DISABLED PENSION INCREASED HIMACHAL
हिमाचल सरकार ने दिव्यांगों की पेंशन 1700 से बढ़कर 3000 रुपये की (Getty Images)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 6:16 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. हजारों जरूरतमंद लोगों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि अब पेंशन राशि में बढ़ोतरी के साथ-साथ नए लाभार्थियों को भी योजना से जोड़ा गया है. खास तौर पर दिव्यांग व्यक्तियों को मिलने वाली पेंशन में बड़ा इजाफा किया गया है.

दिव्यांगों की पेंशन में बड़ा इजाफा

राज्य सरकार ने 100 फीसदी दिव्यांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन 1,700 रुपये से बढ़ाकर सीधे 3,000 रुपये कर दी है. इस फैसले से करीब 7 हजार लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा. यह कदम उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, जो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहते हैं. सरकार ने अपने कार्यकाल में 99,799 नए लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ा है. इसके बाद प्रदेश में कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8,41,917 हो गई है. यह आंकड़ा दर्शाता है कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दे रही है.

किन-किन को मिल रही पेंशन?

प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के तहत पेंशन दी जा रही है. इनमें बुजुर्ग, विधवा, एकल महिलाएं और दिव्यांग शामिल हैं.

  • 5,04,253 लोग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं
  • 1,26,808 विधवा और एकल महिलाएं लाभार्थी हैं
  • 78,291 दिव्यांग राहत भत्ता प्राप्त कर रहे हैं
  • अन्य योजनाओं के तहत भी हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं

हर साल बढ़ रही लाभार्थियों की संख्या

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 2023-24 में 41,799, 2024-25 में 41,012 और 2025-26 में 16,988 नए मामलों को मंजूरी दी गई. इससे साफ है कि हर साल अधिक लोगों को योजना में शामिल किया जा रहा है. सरकार 69 वर्ष तक की 2,67,040 महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की पेंशन दे रही है. इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिल रही है और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं.

नियमों में बड़ा बदलाव

सरकार ने पेंशन से जुड़े नियमों को भी आसान बनाया है. अब विधवा, परित्यक्ता और एकल महिलाओं के साथ-साथ 40 से 69 फीसदी दिव्यांग लोगों के लिए आय सीमा और ग्राम सभा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. इससे अब पेंशन पाने की प्रक्रिया काफी आसान हो गई है.

समय पर मिलेगा लाभ

सरकार ने पेंशन वितरण को समय पर सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं. नियमों में बदलाव के बाद अब लाभार्थियों को बिना देरी के पैसा मिल सकेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए प्रतिबद्ध है. भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर अतिरिक्त संसाधनों को जनकल्याण योजनाओं में लगाया जा रहा है, ताकि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंच सके.

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