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हिमाचल में हजारों लोगों की पेंशन बढ़ी, अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपये

हिमाचल सरकार ने दिव्यांगों की पेंशन 1700 से बढ़कर 3000 रुपये की ( Getty Images )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. हजारों जरूरतमंद लोगों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि अब पेंशन राशि में बढ़ोतरी के साथ-साथ नए लाभार्थियों को भी योजना से जोड़ा गया है. खास तौर पर दिव्यांग व्यक्तियों को मिलने वाली पेंशन में बड़ा इजाफा किया गया है. दिव्यांगों की पेंशन में बड़ा इजाफा राज्य सरकार ने 100 फीसदी दिव्यांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन 1,700 रुपये से बढ़ाकर सीधे 3,000 रुपये कर दी है. इस फैसले से करीब 7 हजार लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा. यह कदम उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, जो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहते हैं. सरकार ने अपने कार्यकाल में 99,799 नए लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ा है. इसके बाद प्रदेश में कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8,41,917 हो गई है. यह आंकड़ा दर्शाता है कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दे रही है. किन-किन को मिल रही पेंशन? प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के तहत पेंशन दी जा रही है. इनमें बुजुर्ग, विधवा, एकल महिलाएं और दिव्यांग शामिल हैं. 5,04,253 लोग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं

1,26,808 विधवा और एकल महिलाएं लाभार्थी हैं

78,291 दिव्यांग राहत भत्ता प्राप्त कर रहे हैं

अन्य योजनाओं के तहत भी हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं